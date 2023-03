Des batteries aux molécules synthétiques pour assurer la transition énergétique

Ce texte fait partie du cahier spécial Génie québécois

Trouver une façon abordable de stocker des énergies renouvelables comme l’éolienne et le solaire, c’est la mission que s’est donnée Marc-Antoni Goulet. Le professeur adjoint à l’Université Concordia mène des recherches afin de permettre une transition énergétique en créant des batteries à flux fonctionnant avec des matériaux synthétiques.

En 2021, six gigawatts (GW) de puissance ont été ajoutés en batteries pour le stockage du réseau dans le monde, d’après des chiffres pu­bliés par l’Agence internationale de l’énergie. D’ici 2030, il faudra avoir mis en place 680 GW de batteries afin d’assurer la transition énergétique. « C’est un marché qui croît très vite », explique celui qui est professeur adjoint au Département de génie chimique et de matériaux de l’Université Concordia.

Et en raison des ressources naturelles limitées, les batteries à base de lithium ou de vanadium peineront à combler cette croissance. « L’idée derrière mes travaux est vraiment de produire une batterie ayant un coût plus faible que celui de celles au lithium. On essaie de faire ça de façon à éviter les matériaux miniers », dit le chercheur.

M. Goulet vise donc à mettre au point des batteries à flux conçues à base de matériaux synthétiques. « Celles qui existent depuis les années 1980 et qui sont basées sur des matériaux tels que le vanadium sont limitées par les coûts et les fluctuations de prix des matériaux, précise-t-il. L’idée des molécules synthétiques comme moyen de stockage de l’énergie est qu’elles n’ont pas besoin d’être extraites du sol. Il n’y a donc pas de restrictions en matière de quantité. »

Ainsi, le principal défi de ses travaux est de créer des molécules à la performance et à la stabilité assez bonnes pour concurrencer les batteries faites de matériaux miniers. Les recherches sont menées en partenariat avec des chimistes synthétiques et des ingénieurs.

C’est en 2021 que M. Goulet a commencé son projet de recherche à l’Université Concordia. Aujourd’hui, il en est à mettre sur pied son laboratoire. « J’en suis à l’étape d’installer l’équipement, de recruter les étudiants et de former des collaborations avec d’autres chercheurs à Concordia, à McGill et à l’Université de Montréal », dit-il.

Ces batteries pourraient éventuellement intéresser des entreprises productrices d’électricité ailleurs au Canada ou dans le monde. « En général, ce sont des systèmes de la taille d’une maison ou même d’un terrain de football », illustre M. Goulet.

Ses travaux ont pour but, notamment, de mettre au point une batterie à grande échelle pouvant être aménagée dans des centrales solaires ou éoliennes. « Ça permettrait à ces entreprises d’en mettre plus sur les réseaux et de remplacer les autres sources d’énergie qui émettent des GES », résume M. Goulet.

Les batteries à flux sont vraiment similaires à celles à combustible en matière de fonctionnement, ajoute celui qui a terminé un postdoctorat sur le sujet à l’Université Harvard à Boston. « J’y ai rejoint un groupe qui a inventé les batteries à flux à base de molécules synthétiques pour en apprendre plus sur la recherche de pointe dans ce domaine », précise M. Goulet.

Assurer la transition vers des énergies renouvelables

Afin de pouvoir augmenter la distribution de l’énergie solaire ou éolienne sur les réseaux électriques, il faut de telles batteries, explique M. Goulet. « Ce sont des sources d’électricité intermittentes. Quand le soleil se couche, il n’y a plus d’électricité qui entre dans les panneaux solaires. Quand le vent est faible, pareillement », illustre-t-il. Des batteries à flux permettent donc de stocker l’énergie lorsque le soleil est au zénith ou que le vent est favorable. « C’est pour pouvoir redonner cette électricité quand les sources sont plus faibles, durant la nuit ou lorsqu’il vente peu », ajoute le chercheur.

M. Goulet travaille à l’élaboration de batteries à flux à partir de molécules synthétiques dans l’objectif de diminuer les coûts environnementaux également. « Il faut que la combinaison de panneaux solaires ou d’éoliennes avec une batterie coûte moins cher que les autres options, comme le gaz naturel, qui émettent des gaz à effet de serre. »

Une occasion d’innover

Durant ses études au doctorat à l’Université Simon Fraser, en Colombie-Britannique, M. Goulet s’est spécialisé dans le domaine de l’électrochimie et des piles à combustible. C’est durant cette période qu’il s’est intéressé aux énergies renouvelables, raconte-t-il. « Les batteries sont vraiment le seul moyen de les distribuer partout dans le monde », croit-il.

Une occasion que le Québec devrait saisir, estime le chercheur. « Quel que soit l’endroit où les batteries sont installées, c’est vraiment une occasion importante d’innovation et d’exportation que le Québec ne devrait pas ignorer. »

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.