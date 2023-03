Des émissions de méthane passent inaperçues à Montréal

Ce texte fait partie du cahier spécial Génie québécois

Une équipe de recherche de l’Université McGill a démontré que les sites d’enfouissement et les bouches d’égout de Montréal émettent de grandes quantités de méthane. Or, les rapports de la Ville de Montréal sur ses émissions de gaz à effet de serre (GES) n’en tiennent pas compte.

Avant 2020, la professeure adjointe au Département de génie civil de l’Université McGill Mary Kang et son équipe se consacraient à la mesure des émissions de méthane dans les exploitations de pétrole et de gaz. Or, la pandémie a grandement réduit leur capacité de voyager. L’équipe s’est donc rabattue sur un projet qui avait commencé à très petite échelle en 2019 : mesurer les émissions de méthane des vieux sites d’enfouissement, des égouts et des réseaux de distribution de gaz naturel de l’île de Montréal.

« Nous avons réalisé 615 mesures individuelles dans ces endroits, qui comptent parmi les quatre plus importantes sources d’émission de méthane à Montréal », explique Mary Kang. Elle est l’autrice en chef d’un article tiré de cette recherche, qui a été publié dans la revue scientifique Environmental Science and Technology et dont l’auteur principal est le doctorant James Williams.

La Ville de Montréal vise la carboneutralité d’ici 2050 et elle a adopté un plan comportant 46 mesures pour y arriver. Elle rédige aussi des rapports au sujet des émissions de GES sur son territoire, pour mesurer ses progrès. Or, elle n’y tient pas compte du méthane produit par les vieux sites d’enfouissement et les égouts. « Elle n’est pas la seule ville à sous-estimer les émissions de méthane sur son territoire, admet Mary Kang. Au Canada, Toronto a mené une étude sur ce sujet il y a quelques années, mais la plupart des villes canadiennes se fient plutôt à des estimations provenant d’autres pays, lesquelles ne donnent pas un portrait juste de la situation. »

Un puissant facteur de réchauffement climatique

Le méthane serait responsable d’environ 30 % du réchauffement de la planète depuis l’ère préindustrielle et il prolifère plus rapidement qu’à aucun autre moment depuis qu’on a commencé à le mesurer dans les années 1980, selon le Programme des Nations unies pour l’environnement. Les données de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis indiquent d’ailleurs que le méthane atmosphérique a continué d’augmenter pendant les confinements liés à la pandémie en 2020.

Sur une période de 20 ans, son effet de réchauffement est plus de 80 fois plus puissant que celui du CO 2 . Les villes produisent environ 20 % des émissions mondiales de méthane qui proviennent de l’activité humaine.

Les travaux de l’équipe de l’Université McGill ont montré que les vieux sites d’enfouissement sur l’île de Montréal émettaient en moyenne 901 tonnes de méthane en 2020, avec un sommet enregistré à 1541 tonnes. Cela découle notamment de la putréfaction des matières organiques que l’on y retrouve. Ce sont les endroits qui présentent le plus grand potentiel de réduction d’émissions, mais au coût le plus élevé. Les égouts généraient en moyenne 786 tonnes de méthane, avec un pic enregistré à 2602 tonnes. Ces émissions pourraient être mitigées à moindres frais,mais les solutions pour y arriver ne sont pas encore disponibles commercialement.

Les installations de distribution de gaz naturel émettaient quant à elles 451 tonnes de méthane en moyenne en 2020, avec une pointe à 843. Augmenter la fréquence des réparations pour colmater les fuites dans ce réseau constituerait une manière rapide et efficace de réduire ces émissions de méthane à un coût relativement modeste.

Des estimations trompeuses

Les mesures effectuées dans l’étude de l’Université McGill portent sur un très petit échantillon. Par exemple, les 136 égouts observés dans l’étude représentent 0,03 % de tous les égouts de Montréal. « D’autres mesures seront donc nécessaires pour avoir une idée encore plus précise des quantités de méthane générées par ces installations, avance Mary Kang. Mais nos travaux démontrent que la Ville de Montréal doit tenir compte de ces sources d’émission de méthane dans le calcul de ses émissions de GES, si elle veut réellement atteindre ses objectifs. »

D’autant que les estimations basées sur des données qui proviennent de l’étranger ne correspondent pas forcément à notre situation. « Par exemple, les émissions générées par les vieux sites d’enfouissement et les égouts dépendent en grande partie de la météorologie, des sols et des processus atmosphériques, qui varient d’un endroit de la planète à un autre, explique Mary Kang. Il est donc essentiel de mesurer ce qui se produit véritablement dans nos propres villes. »

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.