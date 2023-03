Les ingénieurs au coeur de la solution pour l’environnement

Ce texte fait partie du cahier spécial Génie québécois

D’ici quelques semaines, le gouvernement québécois devrait déposer sa nouvelle Stratégie de développement durable. Attendue en avril, cette stratégie vise à « intégrer la recherche d’un développement durable dans toutes les sphères d’intervention du gouvernement ». Le but principal : assurer la transition vers un Québec plus « prospère, vert et responsable ». Et dans ce vaste chantier qui s’annonce, les ingénieurs ont bien l’intention de jouer un rôle majeur.

« Les ingénieurs font partie de la solution », soutient la présidente de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), Sophie Larivière-Mantha. « Ils ont la capacité d’adapter les infrastructures pour les rendre plus résilientes, ajoute-t-elle. Ils peuvent développer des technologies vertes et plus efficaces sur le plan énergétique. Ils sont de nature curieux et aiment régler des problèmes. » Bref, le gouvernement aurait tout avantage à s’adjoindre les services de ces professionnels pour réfléchir aux moyens de mettre en oeuvre la Stratégie gouvernementale de développement durable 2023-2028.

L’Ordre a transmis ce message au gouvernement dans un mémoire déposé lors des consultations parlementaires sur la stratégie ayant eu lieu en janvier 2023. Au coeur des recommandations : la protection du public.

Penser vert, partout

« Dans tous les aspects de son travail, l’ingénieur doit […] tenir compte des conséquences de l’exécution de ses travaux sur l’environnement et sur la vie », lit-on depuis 1981 dans le code de déontologie des ingénieurs. Cette exigence professionnelle se reflète aujourd’hui dans les préoccupations des membres de l’Ordre : un sondage réalisé en 2021 permettait de constater que le développement durable et les changements climatiques trônent au sommet de la liste des sujets qu’ils jugent prioritaires.

Malheureusement, cette préoccupation n’est pour le moment pas toujours reflétée du côté des clients. « L’État, qui est l’un des plus grands donneurs d’ouvrage, doit faire preuve d’exemplarité », considère Sophie Larivière-Mantha. Elle cite notamment la Société québécoise des infrastructures, qui exige que tous les projets de construction dont le budget s’élève à plus de 10 millions de dollars obtiennent une certification LEED. Cette exigence pourrait-elle être élargie ? L’Ordre propose d’ailleurs la tenue d’un chantier « visant à coordonner les meilleures pratiques en construction verte ».

Développer les compétences

« Tous les acteurs qui participent à des projets doivent développer des compétences en développement durable », estime Sophie Larivière-Mantha. Elle inclut dans cette liste les différents ordres professionnels, mais aussi les donneurs d’ouvrage. Le mémoire de l’OIQ propose d’ailleurs la mise en place d’un « chantier sur la main-d’oeuvre et les compétences vertes ».

Pourraient ainsi être discutés les enjeux entourant l’économie circulaire, les nouvelles énergies renouvelables et l’adaptation aux changements climatiques. Quelles compétences les différents acteurs doivent-ils développer pour « combler les manques observés » dans ces domaines ?

En attendant ce chantier, l’Ordre a développé une formation destinée aux ingénieurs, aux architectes et aux urbanistes, en collaboration avec le consortium sur l’adaptation aux changements climatiques Ouranos, pour former les professionnels en matière de développement durable.

Prévenir les problèmes

Les ingénieurs sont appelés à jouer un rôle central dans le développement de technologies qui permettront de s’adapter aux effets des changements climatiques ou de réduire les impacts de l’humain sur la planète. À ce titre, ils sont aussi responsables de réfléchir aux dangers posés par ces nouvelles technologies. « Sans nier l’importance cruciale de l’innovation, l’Ordre rappelle cependant que toute transition comporte des risques qu’il faut prendre en considération », lit-on dans le mémoire Assurer un avenir durable pour la collectivité québécoise. La contribution de la profession d’ingénieur.

« Prenons la cybersécurité, cite Sophie Larivière-Mantha comme exemple. On développe de plus en plus de technologies, mais quand on les implante, elles doivent être sécuritaires. » Pour éviter les problèmes, il faut considérer les risques possibles dès les premières étapes de la conception. Autre exemple : l’électrification des transports, qui nécessite « l’accès à un approvisionnement énergétique fiable et abondant ». Alors que le gouvernement du Québec espère pouvoir miser sur le développement des technologies propres, la présidente de l’OIQ considère qu’il est essentiel de « mettre l’analyse de risque en place de plus en plus tôt » afin de prévenir les vulnérabilités.

Pour Sophie Larivière-Mantha, une chose est certaine : la stratégie que déposera le gouvernement se doit d’être concrète. « On espère qu’elle contiendra des indicateurs, des commandes précises aux différents ministères. » Elle espère aussi y voir les ingénieurs tenir un rôle central. « Nous souhaitons être un incontournable. »

