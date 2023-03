Un herbier aquatique à la rescousse de la qualité de l’eau dans le fleuve Saint-Laurent

Ce texte est tiré du Courrier de la planète. Pour vous abonner, cliquez ici.

Durant six étés consécutifs, de 2012 à 2017, la biologiste Morgan Botrel a mouillé son râteau dans le lac Saint-Pierre, une excroissance peu profonde du fleuve Saint-Laurent entre Sorel-Tracy et Trois-Rivières. Son bateau devait percer les épais amas de végétation aquatique. « Des plantes s’accrochaient souvent dans le moteur », raconte-t-elle en riant. Se penchant par-dessus bord, elle raclait le fond pour prélever ladite végétation et mesurer son abondance.

Mme Botrel et ses collaborateurs ne faisaient pas cela pour le plaisir : ils cherchaient à évaluer le pouvoir filtrant d’un herbier aquatique situé à l’exutoire des rivières Saint-François et Yamaska. Les chercheurs se doutaient que ce milieu naturel améliorait considérablement la qualité de l’eau du fleuve, mais ils voulaient le confirmer au fil de plusieurs saisons.

Les plantes qu’on trouve dans cet herbier — pour beaucoup, de la vallisnérie américaine — interceptent une partie de l’azote ruisselant des terres agricoles environnantes. S’il n’est pas attrapé, ce nutriment, issu des engrais, contribue à l’eutrophisation du fleuve et de l’estuaire : cela signifie que des algues microscopiques se développent de manière surabondante, ce qui « étouffe » les milieux.

Juste assez d’eau

Les plantes favorisent la rétention ou l’élimination de l’azote de deux manières, explique Mme Botrel en entrevue. 1) En poussant, elles absorbent ce nutriment et le stockent dans leurs tissus. 2) Les herbiers abritent aussi des bactéries qui « respirent » les molécules à base d’azote dans l’eau et les évacuent sous forme gazeuse vers l’atmosphère.

Pour réaliser leur projet de recherche, la biologiste et sa directrice de doctorat, la professeure Roxane Maranger, de l’Université de Montréal, ont donc passé le râteau, mais aussi installé une sonde dans le lac Saint-Pierre pour mesurer la concentration d’azote en aval de l’herbier. D’autres relevés permettaient de connaître la quantité d’azote charriée par les rivières Saint-François et Yamaska en amont.

Résultat : l’herbier de 10 kilomètres carrés retenait de 50 à 90 % de l’azote provenant des affluents, selon l’étude signée par Mme Botrel et ses collègues, publiée en septembre 2022. Sans surprise, plus les plantes étaient abondantes, plus le filtre était efficace.

Surtout, les scientifiques ont constaté que le niveau de l’eau influait beaucoup sur la quantité de plantes, et donc sur la rétention d’azote. Quand l’eau est trop basse, les plantes aquatiques manquent d’espace pour se développer. Quand elle est trop haute, la lumière du soleil ne leur parvient pas.

« Avec les changements climatiques, les extrêmes seront favorisés : on verra donc davantage de niveaux d’eau très bas, ou très hauts, et des précipitations très intenses. On pense que la capacité épuratoire [de cet herbier du lac Saint-Pierre] va diminuer », prévient Mme Botrel.

Tendance mondiale

Cet herbier aquatique du lac Saint-Pierre n’est pas le seul à vivre un mauvais quart d’heure. Selon une autre étude signée par Morgan Botrel et Roxane Maranger, parue en février 2023, les milieux de ce type sont en déclin à l’échelle mondiale. La dégradation des herbiers est plus forte en Asie. En Europe, une certaine amélioration s’observe depuis les années 1980.

L’analyse des deux biologistes québécoises, fondée sur des données prélevées par d’autres chercheurs partout sur la planète, indique que la principale cause du déclin des herbiers aquatiques est le développement urbain et agricole dans les bassins-versants, et l’eutrophisation que cela engendre. Car si les plantes aquatiques peuvent prévenir l’eutrophisation, elles ne sont pas immunisées contre ce phénomène si la concentration de nutriments part en vrille.

Mme Botrel amorce maintenant un nouveau chapitre dans sa carrière et porte son regard sur les plantes aquatiques envahissantes dans les lacs du Québec. En vertu de son travail des dernières années, elle insiste pour que nous chérissions les milieux comme les herbiers du lac Saint-Pierre : « Il faut les conserver et les restaurer lorsqu’ils sont dégradés », souligne-t-elle.