Une «feuille de route» pour bonifier la protection du Saint-Laurent

Le Québec aura fort à faire pour atteindre ses objectifs de protection des milieux marins d’ici la fin de la décennie. Mais pour y parvenir, il pourrait s’appuyer sur une « feuille de route » qui recense déjà des zones à préserver afin de protéger des éléments représentatifs de la biodiversité de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent.

En incluant des secteurs inscrits comme « réserve de territoire aux fins d’aires protégées », le gouvernement du Québec évalue qu’il protège actuellement environ 10 % de la portion québécoise du Saint-Laurent, soit un peu plus de 16 000 km2.

Mais il s’est aussi engagé à bonifier substantiellement le taux de protection, pour atteindre 30 % d’ici la fin de la décennie. Cette cible a d’ailleurs été inscrite dans l’accord signé en décembre dans le cadre de la conférence de l’ONU sur la biodiversité (COP15).

Pour respecter cet engagement, il faudra ajouter environ 30 500 km2 de territoires protégés, soit l’équivalent de près de 25 fois la superficie du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent. Mais à la lumière des retards qui ont marqué l’atteinte de la cible de 10 %, cette tâche s’annonce pour le moins complexe, selon la directrice de la conservation bioculturelle de la Société pour la nature et les parcs du Québec (SNAP Québec), Véronique Bussières.

L’organisme a donc produit une « feuille de route » qui recense sept zones importantes à protéger et qui pourraient même permettre de porter le taux de protection à 46 %. « Nous avons donc suffisamment de marge de manoeuvre en sélectionnant des zones d’importance proposées, et d’autres qui pourraient être proposées par des acteurs locaux et régionaux, pour atteindre la nouvelle cible de protection de 30 % pour 2030 », souligne Mme Bussières.

Zones prioritaires

Les zones recensées par la SNAP Québec, en s’appuyant notamment sur les travaux des scientifiques fédéraux, incluent des habitats d’espèces en péril, mais aussi des paysages et des milieux marins de proximité fréquentés par les riverains et des territoires autochtones ancestraux. Les secteurs tiennent aussi compte de la possibilité de préserver des écosystèmes qui captent « le carbone bleu », par exemple des herbiers marins, ce qui contribue à la lutte contre la crise climatique.

Plus précisément, la SNAP Québec suggère d’accroître la protection de l’estuaire du Saint-Laurent, qui constitue un habitat estival pour plusieurs espèces de cétacés, dont le très menacé rorqual bleu, le rorqual commun, la baleine à bosse et le béluga du Saint-Laurent. « Sa protection a été considérée comme étant de priorité élevée par Pêches et Océans Canada dès 2009 », précise d’ailleurs le document de l’organisme.

À cela s’ajoute le secteur situé au nord-ouest de l’île d’Anticosti, où on trouve des concentrations d’éponges et de plumes de mer, mais aussi « une zone d’importance pour la reproduction des poissons ». Les biologistes plaident aussi pour la protection des eaux au large de la péninsule gaspésienne, qui est notamment un secteur de plus en plus important pour la baleine noire, une espèce au seuil de l’extinction.

L’idée de créer toute une zone de protection autour des îles de la Madeleine est également inscrite dans les priorités, à l’instar de ce que souhaite d’ailleurs le gouvernement fédéral. Ce projet fait l’objet d’une « étude de faisabilité » pilotée par Québec et Ottawa, qui porte sur une zone de 17 000 km2. L’objectif serait de parachever le projet d’ici 2025.

Bon accueil à Québec

D’autres secteurs moins connus sont aussi ciblés pour leur importance pour la protection de la biodiversité. C’est le cas du « chenal Laurentien », qui est un habitat majeur pour plusieurs espèces de poissons, mais aussi du détroit de Belle Isle, qui longe la Basse-Côte-Nord. « Aucune partie de ce secteur n’est actuellement représentée dans le réseau d’aires marines protégées et conservées du Québec », souligne la SNAP Québec.

Le cabinet du ministre de l’Environnement, Benoit Charette, accueille positivement les propositions inscrites dans la « feuille de route » de l’organisme. « Plusieurs secteurs identifiés sont déjà ciblés par différentes mesures de protection, des travaux de recherche et de documentation sont en cours sur certains autres secteurs, comme les alentours des îles de la Madeleine », précise-t-on dans une réponse écrite au Devoir.

« Les quelques secteurs identifiés par la SNAP qui ne sont pas dans les cartons du ministère seront évalués afin de mettre en lumière les bonifications potentielles à apporter à la stratégie du ministère, le tout afin d’atteindre la cible de 30 % de protection des milieux marins pour 2030 », assure par ailleurs le bureau du ministre.

Le Saint-Laurent fait face à plusieurs menaces pour la santé de sa biodiversité, dont la réduction du taux d’oxygène dissous et du couvert de glace, mais aussi le réchauffement des eaux et l’augmentation du trafic maritime commercial.