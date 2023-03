Un autre boisé de Montréal sera détruit pour un promoteur immobilier

À l’heure où le verdissement de Montréal est de plus en plus considéré comme une priorité d’adaptation aux impacts de la crise climatique, la Ville a approuvé lundi une « entente » avec un promoteur immobilier qui implique la destruction d’un boisé de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Au moins un autre espace vert du secteur est promis au même sort.

Le boisé en question, qui compte plusieurs arbres matures, est situé tout juste à l’est du boulevard de l’Assomption, au nord de l’avenue Pierre-De-Coubertin. Il est un des rares espaces verts de ce secteur comptant des locaux industriels et de vastes stationnements. Cet espace vert est également situé au nord du secteur où se trouve le projet industriel Ray-Mont Logistiques, qui a fait l’objet d’une vive contestation des citoyens.

Le boisé sera bientôt chose du passé, puisque l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, qui est dirigé par Projet Montréal, a approuvé lundi soir une « entente » qui prévoit la réalisation de « travaux d’infrastructures » préalables à la construction d’un projet immobilier sur le site. Une enveloppe de 827 792 $ de fonds publics est aussi prévue pour « les frais des travaux d’infrastructures desservant les logements sociaux du projet ».

Enjeux climatiques et de propriété

Des citoyens opposés au projet sont venus interpeller les élus lundi soir, dans le cadre du conseil d’arrondissement. François Plourde, qui plaidait pour la préservation de ce boisé comportant différentes essences d’arbres, a ainsi fait valoir qu’il est plus que jamais nécessaire de « sauver tous les boisés » qui existent encore. Dans ce cas, la chose est d’autant plus vraie que le boisé aurait près de 50 ans, a-t-il rappelé.

L’enjeu de la préservation des espaces verts en milieux urbains dans un contexte d’adaptation au réchauffement climatique a été évoqué à plusieurs reprises au cours des dernières années.

Dans un rapport publié l’an dernier, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) avait d’ailleurs identifié le verdissement comme étant une priorité en matière d’adaptation, afin de réduire les îlots de chaleur et les risques associés aux fortes précipitations. Un avis scientifique que partage le consortium de recherche Ouranos.

Mais les impératifs scientifiques et de santé publique n’ont pas préséance sur les droits du propriétaire du terrain où se trouve le boisé du secteur Assomption, a admis le maire de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, lundi soir. « On ne peut pas ne pas donner le permis, parce qu’on brimerait le droit du propriétaire du terrain », a-t-il répondu aux citoyens qui lui demandaient de bloquer le projet immobilier. « On serait fort probablement poursuivis » et « le promoteur gagnerait », a-t-il ajouté.

Il faut dire que la planification du secteur a été fixée dans le cadre d’un programme particulier d’urbanisme adopté en 2017 sous l’administration de l’ancien maire Denis Coderre. Les élus de Projet Montréal avaient voté en faveur de ce programme, a toutefois rappelé mardi la conseillère d’Ensemble Montréal du district de Louis-Riel, Alba Zuniga Ramos.

Mme Ramos estime en outre que Projet Montréal aurait pu agir afin d’acquérir le boisé qui sera rasé, mais aussi d’autres boisés promis au même sort dans le secteur, dont un situé le long de la rue Sherbrooke est, à l’est du boulevard de l’Assomption. « Les espaces verts sont rares dans l’est de Montréal. Il faudrait accélérer l’acquisition des terrains pour que les citoyens puissent bénéficier de tels espaces », fait-elle valoir.

Plantation d’arbres

Conseillère de la Ville de Montréal dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et membre de Projet Montréal, Alia Hassan-Cournol répond que l’administration de Valérie Plante a travaillé fort pour protéger certains terrains, dont le boisé Steinberg, situé au nord du site de Ray-Mont Logistiques. Elle ajoute que des milliers d’arbres ont été plantés sur le territoire de l’arrondissement.

À l’instar du maire Pierre Lessard-Blais, elle estime que les gouvernements du Québec et du Canada devraient soutenir financièrement la Ville pour l’acquisition de terrains dont le prix peut facilement atteindre plusieurs dizaines de millions de dollars.

Membre du comité de citoyens mobilisés contre le projet de Ray-Mont Logistiques et pour la protection du boisé Steinberg, Cassandre Charbonneau-Jobin estime que le temps presse pour stopper « la destruction » des quelques espaces verts du secteur.

Elle plaide donc notamment pour une protection intégrale du boisé Steinberg. La Ville prévoit toutefois que le prolongement du boulevard de l’Assomption passera à la limite est de ce boisé, qui se trouvera enclavé entre la rue Hochelaga, un terrain industriel et le site de transbordement de conteneur de Ray-Mont Logistiques.