40 milliards $ d’investissements en exploitation d’énergies fossiles au Canada en 2023

Au moment où de plus en plus de scientifiques mettent en garde contre les risques climatiques notre dépendance aux énergies fossiles, l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) prévoit que les investissements dans la production de pétrole et de gaz naturel atteindront 40 milliards de dollars cette année. Il s’agit de la troisième année consécutive de croissance des investissements.

Les chiffres publiés mercredi par le regroupement d’entreprises du secteur indiquent ainsi que les sommes consacrées à la production dépasseront en 2023 les niveaux d’investissement antérieurs à la période de la pandémie de COVID-19, augmentant de 11 % pour atteindre 40 milliards de dollars.

Les investissements dans le pétrole et le gaz naturel conventionnels devraient atteindre 28,5 milliards de dollars en 2023, tandis que les investissements dans les sables bitumineux devraient atteindre 11,5 milliards de dollars.

Sans surprise, l’Alberta bénéficiera de la majorité des fonds injectés par les investisseurs dans l’industrie, avec 28 milliards de dollars cette année. Les producteurs de gaz naturel de la Colombie-Britannique, qui exploitent principalement des gisements grâce à la fracturation, devraient pour leur part accroître leurs investissements d’environ 1 milliard de dollars en 2023, pour atteindre un total de 7,2 milliards de dollars.

Pétrole en mer

En milieu marin, l’ACPP prévoit que les investissements s’établiront à 1,3 milliard de dollars. « En 2022, le développement extracôtier du Canada a montré des signes positifs avec l’approbation par le gouvernement fédéral de l’étude d’impact environnemental du projet potentiel Bay du Nord, ainsi que le redémarrage annoncé du projet West White Rose », souligne l’organisation dans un communiqué publié mercredi matin.

L’ACPP ajoute que « les programmes d’exploration à venir seront essentiels pour l’avenir de l’industrie extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador ». La province espère doubler sa production pétrolière en milieu marin après 2030. Celle-ci dépasserait alors les 237 millions de barils de pétrole par année.

Dans l’ensemble du Canada, les investissements prévus devraient permettre aux entreprises d’entretenir leurs installations, mais aussi de prévoir une « croissance progressive ». Des dépenses supplémentaires « devraient également être consacrées à la protection de l’environnement et aux technologies de réduction des émissions, comme le captage, l’utilisation et le stockage du carbone ».

Le gouvernement Trudeau avait d’ailleurs invité des représentants de l’industrie pétrolière et gazière à la plus récente conférence des Nations unies sur le climat, notamment pour qu’ils puissent présenter leurs projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Ces projets ne concernent cependant pas les émissions dites « en aval », soit au moment de l’utilisation des combustibles fossiles. Les émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation du pétrole, du gaz naturel et du charbon exportés du Canada ont totalisé plus de 4 milliards de tonnes entre 2016 et 2020, selon une estimation du ministère fédéral de l’Environnement.

« Des décennies » de prospérité

Réagissant aux données publiées par son organisation, la présidente et chef de la direction de l’ACPP, Lisa Baiton, a fait valoir que l’industrie des énergies fossiles pourrait connaître « des décennies » de prospérité.

« Compte tenu de la croissance de l’industrie du gaz naturel liquéfié, de l’achèvement prévu du projet d’expansion de pipeline de Trans Mountain et des milliards de dollars d’investissements dans la réduction des émissions en attente d’être débloqués, le Canada est bien positionné pour jouer un rôle beaucoup plus grand en fournissant au monde des ressources énergétiques produites de façon responsable », a-t-elle affirmé, par voie de communiqué.

Mme Baiton a également souligné que les recettes provenant de cette industrie permettent aux gouvernements d’investir « dans nos hôpitaux, écoles, programmes sociaux et projets d’infrastructure partout au pays ».

Selon les Nations unies, pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris de 2015 et prévenir les pires effets de la crise climatique, « le monde doit abandonner les combustibles fossiles le plus rapidement possible ».

Dans un rapport publié en 2021, l’Agence internationale de l’énergie soulignait d’ailleurs que, pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et limiter le réchauffement mondial à +1,5 °C, les pays doivent renoncer au développement futur de projets pétroliers et gaziers. La transformation du paysage énergétique nécessitera toutefois des investissements sans précédent, alors que les énergies fossiles représentent toujours plus de 80 % du mix énergétique mondial.