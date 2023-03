Des opposants au projet pétrolier Bay du Nord plaident leur cause en Cour fédérale

Les groupes environnementaux réclament haut et fort la fin des nouveaux projets d’exploration et d’exploitation d’énergies fossiles au Canada, au nom de la lutte contre la crise climatique. Dans un rapport publié en 2021, l’Agence internationale de l’énergie soulignait d’ailleurs que, pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et limiter le réchauffement mondial à +1,5 °C, les pays doivent dès maintenant renoncer au développement futur de projets pétroliers et gaziers. Dans un rapport publié au printemps 2022, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat abondait en ce sens. La transformation du paysage énergétique nécessitera toutefois des investissements sans précédent, alors que les énergies fossiles représentent toujours plus de 80 % du mix énergétique mondial. Les émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation du pétrole, du gaz naturel et du charbon exportés du Canada ont totalisé plus de quatre milliards de tonnes entre 2016 et 2020, selon une estimation du ministère fédéral de l’Environnement.