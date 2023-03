Le BAPE étudiera un autre projet d’expansion de dépotoir

Ce texte est tiré du Courrier de la planète. Pour vous abonner, cliquez ici.

L’étude d’impact du projet d’expansion de site d’enfouissement de Champlain a été jugée recevable par le ministère de l’Environnement du Québec, même si le promoteur n’a pas produit d’étude sur la « valorisation » des millions de mètres cubes biogaz qui seront produits chaque année. Le gouvernement dit pourtant miser sur l’utilisation de cette ressource afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur énergétique.

Le « lieu d’enfouissement technique » (LET) de la municipalité, qui appartient à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (Énercycle) et qui est géré par Matrec, peut actuellement recevoir jusqu’à 150 000 tonnes de déchets chaque année.

Pour répondre « aux besoins grandissants » et recevoir des matières provenant de plusieurs régions, les promoteurs du projet demandent toutefois l’autorisation d’enfouir désormais jusqu’à 250 000 tonnes de déchets chaque année, et ce, pour les 20 prochaines années. Il s’agit d’une hausse de 66 % par rapport à la capacité annuelle actuelle. Le site en question, qui est situé au sud de l’autoroute 40, à l’est de Trois-Rivières, pourrait ainsi recevoir plus de 5 millions de tonnes de déchets au cours des deux prochaines décennies.

Biogaz brûlé

Avant d’être approuvé, le projet doit faire l’objet prochainement d’un examen du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Les promoteurs ont aussi eu de nombreux échanges de questions et réponses avec les experts du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), qui ont rédigé des «avis» sur différents enjeux du projet détaillés dans l’étude d’impact.

Les experts ont ainsi fait valoir que «le LET ne valorise qu’une infime partie de son biogaz, soit 650 000 m3/an (6,5 %) sur un potentiel de plus de 10 000 000 m3 dès la première année d’exploitation » du projet d’expansion. Selon le scénario inscrit dans l’étude d’impact, le biogaz (qui contient essentiellement du méthane et du CO 2 ) produit par le site sera très majoritairement brûlé à l’aide d’une torchère.

« Dans un contexte de lutte contre les changements climatiques, la valorisation du biogaz en remplacement de combustibles fossiles est une mesure d’atténuation ayant un impact important sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre», ont toutefois rappelé les experts du ministère.

Le gouvernement Legault souhaite d’ailleurs que cette ressource de gaz naturel dit « renouvelable » soit davantage utilisée au cours des prochaines années, notamment pour alimenter le réseau exploité par Énergir. Québec y voit une « solution d’avenir » pour réduire la consommation d’énergies fossiles et contribuer à l’atteinte des objectifs climatiques de la province.

Or, le promoteur n’a relevé « aucune opportunité viable » et n’a réalisé « aucune étude du potentiel de valorisation énergétique du biogaz » dans le cadre de son étude d’impact, ont souligné les experts gouvernementaux. « L’initiateur s’engage-t-il à déposer rapidement une telle étude de faisabilité et de rentabilité, et ce, avant la délivrance d’une potentielle autorisation gouvernementale ? » a donc demandé le MELCCFP dans un de ses avis.

En réponse, Énercycle et Matrec ont indiqué que «le LET de Champlain fera l’objet d’une étude de faisabilité et de rentabilité afin d’explorer les avenues possibles au chapitre de la valorisation énergétique du biogaz ». Celle-ci «sera réalisée dans un avenir rapproché, mais au moment jugé opportun par l’initiateur — cela ne peut cependant pas être avant la délivrance des autorisations gouvernementales». On fait ainsi valoir que l’expansion du site « est un projet prioritaire et urgent », afin d’éviter un arrêt des services.

Étude « recevable »

Dans son dernier avis portant sur l’étude d’impact du promoteur, le MELCCFP a finalement jugé que l’étude d’impact était « recevable », tout en reconnaissant que l’étude sur le potentiel de valorisation du biogaz aura lieu « après la délivrance des autorisations gouvernementales » pour le projet d’expansion.

Le promoteur s’est engagé, à la demande du MELCCFP, « à déposer, avant le début de la période d’information publique, les détails de calculs des réductions de gaz à effet de serre des différentes hypothèses de valorisation de biogaz envisagées », ajoute le ministère par courriel.

Le directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Karel Ménard, invite le gouvernement à clarifier sa position sur la valorisation du biogaz issu des sites d’enfouissement. Il rappelle que Québec s’est fixé comme objectif de réduire la quantité de matières organiques envoyées dans les dépotoirs. « On ne peut pas demander de réduire l’enfouissement de ces matières tout en souhaitant une valorisation des biogaz provenant des sites d’enfouissement », dit-il.

Selon le plus récent bilan de Recyc-Québec, le Québec a généré 4,7 millions de tonnes de matières organiques en 2021, ce qui comprend les matières qui peuvent être compostées ou servir à la production de biométhane. Le taux « global » de recyclage de ces matières a atteint 56 %, ce qui signifie qu’un peu plus de deux millions de tonnes ont été « éliminées ». Environ 66 % des municipalités du Québec offrent actuellement un service de collecte ou encore de compostage domestique ou communautaire.