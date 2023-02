Les VUS ont émis près de 1 milliard de tonnes de GES dans le monde en 2022

Les véhicules utilitaires sport ne gagnent pas seulement en popularité au Québec. En fait, le phénomène est mondial, constate l’Agence internationale de l’énergie dans une analyse publiée lundi. Cette croissance de la flotte de véhicules plus énergivores stimule la demande pétrolière, en plus d’avoir produit près d’un milliard de tonnes de gaz à effet de serre l’an dernier.

Les ventes de voitures n’ont pas connu une bonne année en 2022, mais celles des véhicules utilitaires sport (VUS) ont fait figure d’exception. De quoi « soulever davantage d’inquiétudes sur leur impact sur les efforts pour s’attaquer aux changements climatiques », soulignent les cinq experts qui signent la note publiée par l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Les données compilées par l’organisation ne trompent pas. Si les ventes de voitures ont reculé de 0,5 % l’an dernier, celles des VUS ont augmenté de 3 % par rapport à 2021. Globalement, ce marché de véhicules plus énergivores — environ 20 % plus de pétrole qu’une voiture de taille moyenne — représentait ainsi 46 % de toutes les ventes de véhicules dans le monde, avec des croissances marquées aux États-Unis, en Europe et en Inde.

La tendance à la hausse du nombre de VUS se maintient d’ailleurs très bien dans le monde, selon les chiffres de l’AIE. On comptait l’an dernier 330 millions de ces véhicules sur les routes de la planète, contre 69 millions il y a de cela 10 ans. Il s’agit d’une augmentation de 478 % sur une décennie.

Soif de pétrole

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) de cette flotte suivent évidemment cette tendance à la hausse. Les émissions de CO 2 de ces véhicules augmenté de 70 millions de tonnes l’an dernier, ce qui signifie que les émissions globales avoisinaient le milliard de tonnes. Il faut dire que pour la seule année 2022, la hausse de la demande quotidienne en pétrole pour alimenter les VUS dans le monde a atteint 500 000 barils. Cela représente « le tiers de la croissance de la demande globale de pétrole », précisent les experts de l’AIE.

La popularité des VUS se traduit aussi par une hausse des ventes des modèles électriques, qui ont représenté environ la moitié de toutes les ventes de véhicules électriques dans le monde. Si cette électrification réduit les émissions de GES du secteur des transports, l’AIE rappelle toutefois que les véhicules plus lourds et plus imposants ont besoin de batteries plus grosses, ce qui a notamment pour effet d’augmenter la demande en minéraux critiques.

Les experts recommandent donc de « réduire » la taille des véhicules, mais aussi de développer les technologies nécessaires pour rendre les batteries plus efficaces. Dans son rapport World Energy Outlook 2022, l’AIE évoquait aussi l’idée d’influencer le comportement des consommateurs en imposant des mesures pour réduire l’attrait pour les VUS, notamment en restreignant l’accès au centre-ville. Globalement, l’organisme est formel : la trajectoire qui nous conduit vers la « carboneutralité » impose de réduire le nombre de VUS sur les routes.

Hausse au Québec

C’est exactement le phénomène inverse qui se produit dans plusieurs régions du monde, notamment au Québec. L’État de l’énergie au Québec 2023 souligne ainsi que les ventes de VUS, de fourgonnettes et de camionnettes ont connu une hausse marquée au fil des ans dans la province. Celles-ci ont d’ailleurs augmenté de 253 % entre 1990 et 2021, au point de représenter 71 % des ventes dans la province en 2021, selon les données compilées par la Chaire de gestion du secteur de l’énergie à HEC Montréal.

Selon le plus récent bilan de la Société de l’assurance automobile du Québec, on comptait en 2022 près de 2,38 millions de véhicules personnels de type « camion léger », ce qui comprend les VUS, les fourgonnettes et les camionnettes. En 2017, ce nombre était de 1,86 million. Il s’agit d’une hausse de 520 000 véhicules. Fait à noter : la tendance à la hausse du nombre de « camions légers » est une réalité dans l’ensemble des régions du Québec.

« La prolifération des VUS est une très mauvaise nouvelle pour l’étalement urbain et l’occupation du territoire, parce qu’elle incite à moins de densité », souligne le titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal, Pierre-Olivier Pineau.

Selon Équiterre, le discours publicitaire actuel contribue à la popularité des véhicules plus imposants. À titre d’exemple, une étude publiée l’an dernier par l’organisme a démontré que les camions légers apparaissent dans 79 % des publicités automobiles dans les journaux et les magazines.

Transports collectifs

Directrice générale par intérim du Réseau action climat Canada, Caroline Brouillette déplore la multiplication des véhicules personnels plus gros et plus énergivores. « Cet embonpoint automobile est fermement ancré au Canada et au Québec, et les gouvernements doivent l’endiguer, notamment par l’imposition d’une redevance sur les véhicules les plus polluants et la réglementation de la publicité pour les VUS. »

Responsable de la campagne climat-énergie chez Greenpeace, Patrick Bonin ajoute que « les plans des gouvernements devraient décourager les véhicules privés, à commencer par les plus polluants, et miser sur des transports collectifs plus efficaces, sur plus d’options de covoiturage et sur le réaménagement des villes pour faire de la place à la marche, au vélo et à toutes les formes de mobilité active et durables ».

« Pour avoir un impact significatif sur le climat, l’élimination progressive des véhicules à essence doit s’accompagner d’une réduction de la taille des véhicules et de la taille globale du parc de véhicules, en plus d’une décarbonation de la chaîne de production et d’un meilleur encadrement environnemental et social des mines », ajoute-t-il.

Greenpeace suggère aussi la mise en place de mesures d’écofiscalité pour décourager l’achat des plus gros véhicules. Le gouvernement Legault n’entend pas imposer une telle mesure, disant préférer miser sur l’électrification des voitures des individus.

De nouvelles centrales au charbon en Chine La Chine a approuvé l’année dernière sa plus grande vague de création de centrales électriques au charbon depuis 2015, selon une étude publiée lundi, malgré son engagement à réduire l’utilisation de cette énergie fossile à partir de 2026. Les capacités de production d’électricité à partir de charbon des centrales que le géant asiatique a commencé à construire en 2022 étaient six fois supérieures à celles du reste du monde, d’après l’étude réalisée par le Centre for Research on Energy and Clean Air, un institut de recherche basé en Finlande, et l’organisme américain Global Energy Monitor. Au total, selon le rapport, 106 gigawatts de nouveaux projets ont été approuvés en 2022, soit l’équivalent de deux grandes centrales au charbon par semaine. La Chine dépend du charbon pour près de 60 % de son électricité. La plupart des nouveaux projets de centrales ont été approuvés par des provinces frappées au cours des deux dernières années par des pénuries d’électricité dues à des vagues de chaleur record.