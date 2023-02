Le fédéral approuve de nouveaux permis d’exploration pétrolière en milieu marin

Moins d’un mois après la fin de la conférence de l’ONU sur la biodiversité de Montréal (COP15), le gouvernement Trudeau et celui de Terre-Neuve-et-Labrador ont octroyé plus de 12 000 km2 de nouveaux permis d’exploration pétrolière en milieu marin, dans une région reconnue pour la richesse et la fragilité de ses écosystèmes.

Dans un nouvel effort en vue de doubler la production pétrolière dans les eaux de la côte est canadienne, de vastes zones maritimes avaient été mises aux enchères l’an dernier. À la suite de cette démarche pilotée par l’Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE),cinq propositions ont été retenues sur la seule base du « montant total » que l’entreprise soumissionnaire s’engageait à investir en exploration au cours des six prochaines années.

12 227 km2 Il s’agit de la surface que totalisent les nouveaux permis d’exploration pétrolière en milieu marin octroyés par le gouvernement Trudeau et celui de Terre-Neuve-et-Labrador en janvier.

Cinq permis ont donc été accordés le 15 janvier dernier. Ils sont valides jusqu’en 2032 et ils totalisent 12 227 km2. Pour les obtenir, les quatre entreprises impliquées ont pris des engagements d’investissements en exploration totalisant 238 millions de dollars.

ExxonMobil Canada et son partenaire ont ainsi promis d’injecter 181 millions de dollars en travaux de recherche d’énergies fossiles sur une « parcelle » de 2676 km2. BP Canada Energy Group et Equinor ont prévu 40 millions de dollars dans trois secteurs totalisant 6891 km2, situés non loin d’une zone de découverte « significative » de pétrole. BP Canada est une filiale de BP, responsable de la pire marée noire de l’histoire américaine, survenue dans le golfe du Mexique en 2010.

BP Canada compte ajouter 16,5 millions de dollars dans l’exploration d’un territoire de 2660 km2 qui chevauche la plus importante de zone de protection de la biodiversité marine de l’est du Canada. Ce « refuge marin » a été établi en 2019 afin de contribuer à l’atteinte de la cible de protection des milieux marins du gouvernement Trudeau. Les forages pétroliers n’y sont toutefois pas interdits.

Normes environnementales

Est-ce que l’octroi de nouveaux permis d’exploration pétrolière en milieu marin est compatible avec les objectifs climatiques et les engagements en matière de protection de la biodiversité du Canada ? Le cabinet du ministre de l’Environnement n’a pas répondu à nos questions, préférant les rediriger vers le cabinet du ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson.

Sans répondre directement à nos questions, le bureau du ministre Wilkinson a souligné que « l’Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers est un organisme de réglementation indépendant qui respecte les normes les plus élevées en matière de sécurité et de protection de l’environnement ». On ajoute qu’« un processus d’appel d’offres n’autorise pas en soi le développement de la zone extracôtière ». Tout projet d’exploitation « serait d’abord soumis » à un examen de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada.

Biologiste spécialiste des mammifères marins et du fonctionnement des écosystèmes, Lyne Morissette déplorela décision d’ouvrir de nouvelles zones marines à l’exploration pétrolière. « C’est honteux de voir que, seulement quelques jours après avoir accueilli la COP 15 sur la biodiversité et fait de belles annonces pour bien paraître, on prend de telles décisions qui vont complètement à l’encontre de la vision et des moyens qu’on s’est promis pour protéger nos océans et notre planète », insiste-t-elle.

« L’exploitation pétrolière n’est pas une solution compatible avec ce qu’on doit léguer aux générations futures. En plus, les permis de forage chevauchent d’importantes aires marines protégées et autres refuges marins. C’est complètement incohérent », ajoute Mme Morissette.

Elle affirme aussi que les impacts de tout déversement se feraient sentir à très long terme. « On voit encore les conséquences de ce qui est arrivé en 1989 avec le naufrage du pétrolier Exxon Valdez, en Alaska. Plusieurs populations animales ne s’en remettent toujours pas. Ça fait plus de 30 ans. On n’a vraiment pas le luxe de risquer ça à nouveau dans nos eaux, ni nulle part ailleurs dans le monde, d’ailleurs. »

L’octroi de nouveaux permis au large des côtes de Terre-Neuve s’inscrit dans la volonté de la province de doubler sa production de pétrole en milieu marin après 2030. Elle atteindrait alors 650 000 barils par jour. Le C-TNLOHE envisage d’ailleurs de lancer quatre autres appels d’offres d’ici 2029, avec l’objectif que 100 forages soient réalisés.

Stopper les nouveaux projets d'énergies fossiles ? Les groupes environnementaux réclament haut et fort la fin des nouveaux projets d’exploration et d’exploitation d’énergies fossiles au Canada, au nom de la lutte contre la crise climatique. Dans un rapport publié en 2021, l’Agence internationale de l’énergie soulignait d’ailleurs que, pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et limiter le réchauffement mondial à +1,5 °C, les pays doivent dès maintenant renoncer au développement futur de projets pétroliers et gaziers. Dans un rapport publié au printemps 2022, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat abondait en ce sens. La transformation du paysage énergétique nécessitera toutefois des investissements sans précédent, alors que les énergies fossiles représentent toujours plus de 80 % du mix énergétique mondial. Les émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation du pétrole, du gaz naturel et du charbon exportés du Canada ont totalisé plus de quatre milliards de tonnes entre 2016 et 2020, selon une estimation du ministère fédéral de l’Environnement.