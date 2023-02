Un camping nudiste accusé d’avoir détruit des milieux humides

Malgré de nombreuses interventions du ministère de l’Environnement du Québec, les propriétaires du Club naturiste Adam et Ève ont effectué à plusieurs reprises des travaux qui ont détruit des milieux humides et hydriques. L’entreprise est aujourd’hui sommée de restaurer les milieux touchés.

Dans le cadre de travaux d’expansion de ses installations, ce camping échangiste situé non loin de Drummondville « a commis plusieurs manquements au cours des dernières années en effectuant des travaux dans des milieux humides et hydriques », et ce, sans l’autorisation requise en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE).

Selon ce que précise un communiqué publié vendredi par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, l’entreprise, qui opère un « camping nudiste pour gens libérés » a notamment effectué « des travaux d’excavation majeurs à plusieurs endroits dans des milieux humides ».

Elle a ainsi aménagé un chemin de 3,2 kilomètres en plus de creuser des fossés de drainage, de remblayer partiellement un étang et d’ajouter des emplacements de camping en milieux humides, et ce, sans autorisation. Après analyse du dossier, le ministère qualifie d’ailleurs ces travaux d’« atteinte importante à l’environnement ».

Les propriétaires du camping avaient pourtant été prévenus dès 2014 que tous travaux d’expansion qui auraient des impacts sur les milieux humides et hydriques nécessiteraient des autorisations gouvernementales.

Or, malgré des interventions du ministère, dont la délivrance d’avis de non-conformité, l’imposition d’une amende de 5000 $ et la prise d’une première « ordonnance » de cesser les travaux, l’entreprise n’a toujours pas apporté les correctifs requis.

Pire, les travaux réalisés en milieux humides en contravention avec la LQE en 2021 se sont poursuivis à plusieurs reprises en 2022. Le ministère lui impose donc une nouvelle « ordonnance », après avoir tenté, en vain, d’obtenir une réponse de l’entreprise.

En lien avec d’autres manquements à la LQE sur ce même site et à la suite d’une enquête pénale, l’entreprise et son administrateur ont déjà été condamnés à payer respectivement des amendes de 45 000 $ et de 15 000 $, suivant un jugement rendu par la Cour supérieure du Québec en juillet 2022. Une autre enquête en vue de poursuites pénales est en cours dans ce dossier, précise le ministère.

En 2019, un incendie majeur avait détruit complètement un bâtiment sur le site, qui offre aux campeurs de « profiter de la chaleur humaine et de la liberté d’expression corporelle sous le doux soleil estival ». En 2017, le Club Adam et Ève a par ailleurs été le théâtre d’un double meurtre suivi d’un suicide.