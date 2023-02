Pour la première fois, la patinoire du canal Rideau n’ouvrira pas

C’est une première en plus de 50 ans : en raison des températures hivernales trop clémentes, la patinoire du canal Rideau à Ottawa n’ouvrira pas cette année.

La Commission de la capitale nationale (CCN) en a fait l’annonce vendredi matin par voie de communiqué, affirmant partager « la déception générale ». « La saison hivernale a été vraiment anormale, note en entrevue le gestionnaire principal des installations et des programmes de la CCN, Bruce Devine. Ça n’a pas été possible de préparer la patinoire selon les standards requis pour que ce soit sécuritaire. »

Il note que depuis plusieurs semaines, la glace « perd de l’épaisseur, s’effrite et devient poreuse ». Depuis son inauguration en 1971, c’est la première fois que la piste de 7,8 km ne peut accueillir de patineurs. Selon le site de la CCN, la glace doit avoir une épaisseur d’au moins 30 centimètres pour que la patinoire puisse être ouverte, ce qui est possible lorsqu’il y a de 10 à 14 jours consécutifs de temps froid, soit de -10 °C à -20 °C.

Malgré cette déception, M. Devine se montre optimiste pour les prochaines années. « L’année dernière, on a eu un tellement bel hiver qu’on a ouvert l’entièreté de la patinoire dès la première journée », rappelle-t-il, ajoutant qu’une saison dure en moyenne 47 jours, du début janvier à la fin février. « Ce n’est pas écrit nulle part qu’il n’y aura plus d’hiver, soutient-il. On est certains qu’on a encore plusieurs années à offrir avec la patinoire. »

Projet de recherche

Si les changements climatiques ont des conséquences tangibles sur la patinoire cet hiver, cela fait déjà un an qu’une équipe analyse leurs conséquences futures sur la glace du canal Rideau. Des équipes de chercheurs de l’Université Carleton, en partenariat avec la CCN, collectent actuellement des données sur le canal.

« Notre but, c’est de créer des modèles d’ingénierie qui pourront prédire la croissance de la glace et récolter de l’information relativement aux changements climatiques », explique le professeur à l’Université Carleton chargé de l’une des équipes de recherche, Shawn Kenny. Avec ces modèles, M. Kenny et son équipe tentent de prédire à quoi ressemblera la glace du secteur dans une vingtaine d’années. Le projet de recherche s’échelonne sur quatre ans.

« On s’attend à ce que les hivers deviennent plus chauds, à voir plus de tempêtes : cette année, il y a eu deux fois plus de précipitations de neige que l’année dernière, note-t-il. Alors qu’il fait de plus en plus chaud, les possibilités d’avoir des patinoires deviendront plus limitées. »