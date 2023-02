Des systèmes énergétiques fondés sur des énergies renouvelables

Ce texte fait partie du cahier spécial Recherche

En 2021, moins de 20 % de l’énergie provenait de sources renouvelables aux États-Unis et au Canada. En mettant sur pied le Centre collaboratif sur l’énergie et sa transition (C2ET), l’Université Concordia rassemble un écosystème de chercheurs et de partenaires industriels pour électrifier la société et permettre un avenir plus durable.

« En Amérique du Nord, la majorité des trains roulent au diesel », déplore Karim Zaghib, professeur titulaire à l’Université Concordia et spécialiste des batteries au lithium. Celui qui souffre d’asthme souligne que jusqu’à 8,8 millions de personnes dans le monde peuvent mourir chaque année de causes liées à la pollution par les particules, selon une étude menée par Santé Canada.

Karim Zaghib a rejoint il y a un an l’Université Concordia, où il préside le C2ET, qui a pour ambition de devenir la référence en matière de conception et d’industrialisation de systèmes énergétiques axés sur l’énergie renouvelable. Sa mission est de concevoir des systèmes intégrés fondés sur les dispositifs électrochimiques et l’hydrogène, en vue de leur mise en marché. Il se concentre en particulier sur les nouvelles générations de batteries et le stockage et la production d’hydrogène, pour pouvoir les intégrer dans les systèmes énergétiques. Plusieurs entreprises sont déjà partenaires industriels du C2ET, comme La Compagnie électrique (autobus scolaires, autobus urbains et camions), Taiga (motoneiges et autres véhicules électriques hors route) et Alstom.

Des trains propres

Le C2ET et Alstom ont signé une lettre d’intention pour une collaboration dont l’axe sera défini d’ici la fin de l’année 2023. « Nous sommes en train de lancer notre centre d’innovation voué aux solutions de mobilité ferroviaire vertes, et il est naturel pour nous de tisser des collaborations avec le monde universitaire (nous avons déjà signé des ententes avec l’Université McGill, notamment). Pour développer des alternatives au train diesel en Amérique du Nord, nous devons nous entourer d’experts », précise Éric Rondeau, qui dirige ce centre d’Alstom.

La collaboration avec le C2ET aidera Alstom à mettre en place de futures plateformes à propulsion verte hybride, batterie ou hydrogène, adaptées au marché nord-américain. « Il ne s’agit pas de développer des idées pour faire uniquement de la recherche, mais aussi de passer à l’étape de la mise à l’échelle et de l’industrialisation avec les professionnels qui joueront un rôle important », explique Karim Zaghib. Car l’industrie n’est actuellement pas mature pour ces solutions vertes, explique Éric Rondeau. « On ne peut pas opérer un train à l’hydrogène comme on le ferait sur un réseau électrique traditionnel. Il faut construire des infrastructures pour son déploiement et son ravitaillement, et repenser toute la chaîne de valeur pour trouver le bon croisement économique afin que la solution soit viable et concurrence efficacement les énergies fossiles », anticipe-t-il.

Un centre collaboratif

Alstom a besoin de s’entourer d’équipes universitaires pour documenter les éléments comparables (technologiques et opérationnels) entre les trains au diesel et à l’hydrogène en Amérique du Nord afin d’embarquer le secteur ferroviaire dans la décarbonation, explique Éric Rondeau. « Nous devons changer notre mode opérationnel avec l’écosystème universitaire et avec l’industrie. En travaillant en collaboration, nous créerons un nouveau marché », explique-t-il.

Pour concevoir et mettre en place des réseaux verts intelligents et viables, c’est d’ailleurs tout un écosystème qui est invité à travailler ensemble par le C2ET. « C’est un centre collaboratif », affirme Karim Zaghib, qui réunit des industriels, des chercheurs canadiens — de l’Université de Montréal et de Toronto, notamment — et étrangers, en lien avec les gouvernements du Québec et du Canada. « Pour appuyer la chaîne de valeur au complet, il faut être capable de l’expliquer à l’industrie, mais aussi aux décideurs qui devront mettre en place les réglementations nécessaires au déploiement de ces nouvelles technologies afin d’accélérer la transition énergétique. Les innovations pour électrifier le train pourront aussi servir à d’autres transports », dit Éric Rondeau.

En 2026, Karim Zaghib présidera la Conférence de l’International Meeting on Lithium Batteries à Montréal. « Les plus grandes universités du monde, comme Stanford, Berkeley ou Oxford, et des prix Nobel y participeront. Cette conférence aura d’importantes retombées économiques et aidera l’ensemble de notre société, y compris les jeunes, du primaire à l’université, qui seront invités », dit celui qui a reçu en 2022 le prix Kalev Pugi décerné par la Society of Chemical Industry (SCI) Canada.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.