Microplastiques: lutter contre la pollution invisible

Environ 35 % des microplastiques présents dans les océans proviennent de nos machines à laver. Cette source de pollution invisible pourrait en partie être évitée en filtrant les eaux rejetées par les laveuses des villes québécoises, grâce aux travaux d’une équipe de recherche de Polytechnique Montréal.

Comme le laisse entendre leur nom, les microplastiques sont des morceaux de plus gros objets qui se sont dégradés avec le temps ou dont la petite taille est définie dès le processus de fabrication. Ils proviennent en grande partie des vêtements de prêt-à-porter constitués de fibres synthétiques qui, lors des lavages à la machine, se décomposent en plus petites particules et terminent leur course dans les eaux usées.

Dominique Claveau-Mallet, professeure adjointe au Département des génies civil, géologique et des mines de Polytechnique Montréal, s’intéresse depuis plusieurs années à cette question ainsi qu’aux solutions potentielles. Mandatée par le Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement (GRAME), son équipe a analysé la composition des résidus issus de filtres installés à même la laveuse par une trentaine de ménages. Les participants devaient recueillir les résidus et rendre compte des paramètres de lavage selon un calendrier de suivi, tels que le cycle utilisé ou le pourcentage de remplissage de la machine.

L’étude a révélé qu’un ménage montréalais moyen pourrait faire dévier jusqu’à 16 grammes de matières plastiques par an du chemin des eaux usées. À l’échelle de la ville, cela correspond à près de 13 tonnes de microplastiques.Toutefois, les questionnairesd’appréciations remplis par les ménages ont aussi permis d’évaluer les obstacles à l’utilisation et à l’entretien du filtre. Combien de temps prend une étape de lavage ? Quels problèmes rencontrez-vous avec le filtre ? Pensez-vous continuer à l’utiliser après l’expérience ? Les résultats indiquaient un taux de satisfaction oscillant entre 40 % et 60 %, selon les questions.

Autrement dit, si la technologie fonctionne, elle ne sera pas pour autant facile à intégrer dans le quotidien. « C’est une information très précieuse pour passer à l’étape suivante, car on est en mode solution et c’est ce qui rend les projets de science citoyenne si intéressants, commente Dominique Claveau-Mallet. On veut développer des technologies faciles d’accès et pas chères, pour tout le monde, pas seulement pour les personnes motivées. »

Traitement des eaux usées

Pour faciliter le processus, il faudrait que les filtres soient directement intégrés aux laveuses, au moment de la fabrication. « On dépose une motion politique à la Ville de Montréal pour demander au gouvernement de légiférer en ce sens », poursuit la professeure. En attendant que cette demande se concrétise, son équipe et elle se penchent déjà sur une solution à plus grande échelle.

Grâce à une subvention Alliance du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et de Mitacs Accélération, son équipe s’attellera à mesurer et à caractériser ce qui rentre et sort de nos stations d’épuration. En d’autres termes, elle développera des méthodes d’analyse standardisées afin de mieux détecter et quantifier la présence de microplastiques. « Le timing est excellent pour le projet, car ces villes réalisent des travaux de réfection importants dans les usines des eaux usées et sont très proactives, ajoute Dominique Claveau-Mallet. S’il n’existe pas de réglementation liée aux microplastiques, on voit clairement une volonté de les diminuer. »

Avec la collaboration de l’entreprise Claro et des villes de Repentigny, Longueuil et Laval, le projet s’appuiera sur les expertises d’Abdellah Ajji et de Marie-Claude Heuzey, tous deux professeurs au Département de génie chimique, ainsi que des professeurs titulaires Benoit Barbeau et Yves Comeau, du Département des génies civil, géologique et des mines.

Repenser sa consommation

La chercheuse et directrice du projet est optimiste quant à la croissance de la conscience environnementale dans les sociétés modernes. « On doit comprendre ce problème [des microplastiques] dans une perspective globale et on va y arriver, on n’a pas le choix », estime-t-elle. Car, outre ces solutions enthousiasmantes, la plus fondamentale est de repenser sa consommation individuelle de vêtements.

« Dans l’ordre des priorités, il ne faudrait plus acheter de vêtements du tout, et seulement réutiliser », tranche Dominique Claveau-Mallet. Quand cela n’est pas toujours possible, on essaie alors de privilégier des fibres naturelles comme le chanvre, et on évite le neuf en favorisant les vêtements de seconde main grâce aux friperies.

