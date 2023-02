Miser sur l’économie circulaire pour améliorer la santé des sols

Ce texte fait partie du cahier spécial Recherche

Le travail d’une équipe de chercheurs ouvre de nouvelles perspectives dans les domaines de l’agriculture et du traitement des eaux usées. C’est dans ce cadre que l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) et le Collège Montmorency de Laval oeuvrent à l’émergence d’une relève scientifique, en partenariat avec l’entreprise Technologies Ecofixe.

Tout a commencé par une rencontre, au début de 2019 : Maritza Volel, chercheuse en chimie des matériaux, et Marisol Labrecque, présidente de Technologies Ecofixe, s’accordent sur la nécessité de développer des solutions écologiques pour les stations d’épuration. Le partenariat entre le Collège Montmorency et Technologies Ecofixe commence en avril de la même année, avec la mise au point d’un procédé visant à retirer l’azote ammoniacal des étangs aérés où s’effectue le traitement des eaux usées.« Cette technologie, qui répond à un réel besoin sur le marché, est maintenant accessible aux municipalités et aux industriels. Le fait d’avoir un partenaire de recherche apporte de la crédibilité et de la force à ce type de projet », souligne Marisol Labrecque.

Couronnée de succès, la collaboration se poursuit actuellement autour d’un nouveau système lié au traitement des eaux usées. « On s’est penchés sur la question du phosphore, qui est un autre résidu présent dans les eaux épurées. On le retire généralement par l’ajout de produits chimiques, ce qui revient à contaminer les eaux qu’on essaie de traiter. Notre objectif est de réduire cette pollution en développant une solution innovante et respectueuse de l’environnement », dit Mme Labrecque. Un matériau composite permettant de retenir les résidus de phosphore est alors mis au point par Maritza Volel, avec les étudiantes et les étudiants engagés dans le projet.

Un cercle vertueux pour la production de biostimulants

Loin d’être un simple rebut du traitement des eaux, le phosphore a des propriétés pouvant s’avérer utiles dans d’autres domaines. « Le phosphore est un engrais, il va servir de nutriment une fois placé dans le sol. Il peut donc être utilisé de multiples façons, notamment en agriculture », explique la présidente de Technologies Ecofixe. « Le premier aspect innovant consiste à aller chercher le phosphore d’une façon écologique, avec des matériaux à base d’hydrogels, poursuit Maritza Volel. Après avoir été placés dans des étangs aérés où ils se chargent en nutriments, ces matériaux peuvent être implantés dans le contexte agroalimentaire. On veut valoriser leur rôle à la fois dans le traitement des eaux et dans la fertilisation des sols. »

C’est ainsi que l’INRS et le professeur Philippe Constant se sont joints au projet, l’inscrivant dans une véritable dynamique d’économie circulaire. Chercheur en microbiologie des sols, M. Constant codirige une thèse sur le sujet avec sa consoeur du collège Montmorency. Les recherches menées par l’étudiant Xavier Baril portent sur le développement de systèmes biostimulants qui mettent à contribution les microbes présents dans les sols. « Cette approche consiste à miser sur la diversité déjà en place : les nutriments issus du traitement des eaux stimulent et activent des micro-organismes qui favorisent la croissance des plantes. Nous faisons en quelque sorte de l’ingénierie de la flore microbienne par l’application d’un produit à haute valeur ajoutée », indique Philippe Constant.

Une relève scientifique soucieuse de l’environnement

La notion de développement durable se retrouve dans les diverses facettes du projet. Au bout de la chaîne, c’est l’amélioration de la santé des sols qui est visée. « Il y a plusieurs bénéfices à cela, notamment l’essor d’une agriculture plus durable et plus résistante aux changements climatiques », note M. Constant.

Marisol Labrecque perçoit, elle aussi, les nombreux avantages que ces technologies comportent sur le plan environnemental. « Le traitement des eaux usées représente le deuxième poste d’émission de gaz à effet de serre pour les municipalités, rappelle-t-elle. Les solutions que nous mettons en place permettent d’améliorer ce traitement, en optimisant les installations existantes sans agrandir les stations d’épuration. »

Une douzaine d’étudiants et d’étudiantes ont d’ores et déjà contribué au partenariat avec Technologies Ecofixe. « C’est vraiment du travail d’initiation, le but est de susciter des vocations et de former la relève. Le temps passé sur des projets de ce type au collégial peut inciter à poursuivre des études supérieures ou à se lancer dans une carrière scientifique », estime Maritza Volel.

La professeure-chercheuse insiste sur l’importance d’une approche multidisciplinaire, impliquant des acteurs engagés en faveur du développement durable : « Il faut avoir une vision globale pour parvenir à des solutions efficaces. On veut aussi éveiller chez les jeunes scientifiques une conscience environnementale et en faire des citoyens et citoyennes écoresponsables. Le travail que nous menons ensemble peut faire une grande différence. »

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.