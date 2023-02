Cinq exemples de milieux naturels restaurés en Europe

Ce texte est tiré du Courrier de la planète. Pour vous abonner, cliquez ici.

En décembre dernier, les pays du monde ont signé une entente historique pour protéger la nature: l’accord de Kunming-Montréal. Ils ont notamment promis de faire en sorte que, d’ici 2030, au moins 30% des milieux naturels dégradés soient en restauration. Un objectif ambitieux.

Sur les blocs de départ, l’Union européenne (UE) élabore déjà une loi sur la restauration de la nature, qui devrait être votée en juin. Celle-ci obligera les États-membres à renaturaliser certains milieux afin d’en faire des forêts, des marais, des prairies, des rivières, des montagnes ou des tourbières grouillantes de vie. L’UE estime que 80% de ses habitats naturels sont dégradés.

La loi prévoit des «objectifs spécifiques par écosystème», ainsi qu’un échéancier détaillé, «afin de s’assurer que les objectifs soient effectivement atteints», a expliqué Adalbert Jahnz, un responsable des questions environnementales à la Commission européenne, au média spécialisé Inside Climate News.

En fait, l’Europe s’y connaît déjà assez bien en restauration naturelle. Via son programme LIFE, elle finance depuis 1992 des projets écologiques, dont plusieurs visent à réparer les écosystèmes détériorés. D’ailleurs, en quoi consiste la restauration d’un milieu naturel? Voici cinq exemples européens:

Photo: The Living Bog

Les tourbières sont des milieux humides où la matière organique s’accumule au fil des millénaires. Elles regorgent de biodiversité, à commencer par les mousses qui s’y entassent. En Irlande, le projet Living Bog, réalisé de 2016 à 2021, avait pour but de restaurer 3000 hectares de «tourbières hautes», c’est-à-dire des tourbières acides, pauvres en minéraux et alimentées seulement par de l’eau de pluie. Pour y parvenir, on bloque les fossés de drainage et on élimine les arbres et arbustes invasifs. Le temps fait ensuite son oeuvre.

Photo: Lisborg Wikicommons

La rivière Skjern, au Danemark, traverse une région extrêmement agricole. Dans les années 1960, on avait transformé les marais qui la flanquent en terres cultivables. Ces champs se sont toutefois révélés de piètre qualité. À partir de 1987, le gouvernement a ainsi lancé un projet de renaturalisation de la rivière, qui a retrouvé une plaine inondable où elle peut décrire des méandres, et donc s’autopurifier. La qualité de l’eau s’est rapidement améliorée. Des oiseaux comme l’avocette, la marouette et le butor ont regagné un environnement favorable.

Photo: Junta de Andalucia

La posidonie, une plante à fleurs aquatique, revêt une importance cruciale en mer Méditerranée. Dans les grands herbiers de posidonie pullulent oursins, mollusques, étoiles de mer, poulpes et poissons carnivores. On estime toutefois qu’en Europe, plus de la moitié de ces riches milieux marins ont été dégradés. En Andalousie, des boutures et des graines de posidonie ont été plantées pour faire revivre la plante là où elle s’était éteinte.

Photo: Juho Holmi Flickr

Dans le sud de la Finlande, les forêts — même celles dans les aires protégées — sont loin d’être en état «naturel». Des siècles de coupes ont transformé le paysage. Des projets de restauration visent maintenant à diversifier les essences d’arbres, à augmenter la quantité de bois mort au sol, et parfois à ouvrir des clairières. Ces projets, couplés à un ambitieux programme national de conservation du territoire forestier, pavent la voie à un enrichissement de la faune et de la flore.

Photo: Grasslife

Les fonds européens du programme LIFE contribuent aussi à la restauration de milieux écologiques fréquentés par l’humain et ses bêtes, comme les pâturages semi-naturels. En Lettonie, ceux-ci disparaissent rapidement en raison de l’évolution des pratiques agricoles. On déploie donc dans ce pays une «unité mobile de broutage», constituée de 40 vaches et de 170 moutons, qui butine d’une prairie abandonnée à l’autre. Les oiseaux champêtres ne sont ainsi pas en reste.