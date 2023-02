Vers un Saint-Laurent sans glace?

Ce texte est tiré du Courrier de la planète. Pour vous abonner, cliquez ici.

Le couvert de glace sur le Saint-Laurent est particulièrement faible cette année, constatent les scientifiques. Le réchauffement climatique devrait d’ailleurs accentuer le phénomène dans les prochaines années, ce qui risque d’aggraver l’érosion côtière et représenter une menace supplémentaire pour certaines espèces, dont le béluga du Saint-Laurent.

Chef de section de la dynamique des écosystèmes à Pêches et Océans Canada, Peter Galbraith, connaît bien le cycle des glaces qui se forment en période hivernale sur les eaux de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Mais cette année, en observant les cartes qui permettent de suivre au quotidien l’évolution de la situation, il constate surtout l’absence de ce couvert blanc normalement bien présent.

« Nous sommes près des minimums historiques pour la date », souligne-t-il, en entrevue au Devoir. Habituellement, à la mi-février, on compterait plus de 40 km3 de glace sur l’ensemble de cette vaste région maritime, ce qui signifie que le couvert dépasserait largement la limite de l’estuaire pour recouvrir les eaux du golfe, jusqu’à encercler les îles de la Madeleine.

Cet hiver, nous sommes toutefois loin du compte puisqu’à la mi-février, on comptait entre sept et neuf kilomètres cubes de glace. « Il y a de la glace très mince dans certains coins autour de l’Île-du-Prince-Édouard et dans la baie des Chaleurs, mais dans l’ensemble, on ne voit pratiquement pas de glace », résume M. Galbraith. Et il n’y a pour ainsi dire aucune chance que le couvert gelé rattrape son retard pour atteindre le maximum d’expansion des glaces, qui peut normalement atteindre plus de 60 km3 au début du mois de mars.

« Règle générale, près de la moitié du volume du golfe doit être refroidie près du point de congélation pour former de la glace. Mais cette année, la température est largement au-dessus du point de congélation. Il ne devrait pas y avoir de gros couverts de glace cette année. Si la tendance se maintient, nous pourrions voir la sixième année libre de glace de l’histoire récente du golfe du Saint-Laurent », explique Peter Galbraith.



Photo: Catherine Bombardier Le Devoir, avec les données de Pêches et Océans Canada

Réchauffement

Le réchauffement climatique, qui tend de plus en plus à réchauffer l’air au-dessus des eaux, malgré des variabilités interannuelles, est évidemment pointé du doigt. Cela laisse donc le présager le pire pour les prochaines années. « Si on se projette avec la tendance actuelle, nous sommes sur le point de passer le cap où les hivers avec un couvert de glace devraient être l’exception plutôt que la règle », prévient le chercheur.

Même son de cloche du côté du professeur émérite en écotoxicologie moléculaire en milieux côtiers de l’Institut des sciences de la mer de Rimouski, Émilien Pelletier. Ce dernier dit observer des eaux exceptionnellement libres de glace en face de Rimouski. « La réduction du couvert de glace est une tendance forte au cours des 10 à 15 dernières années et globalement, comme il y a moins de glace, les eaux vont se réchauffer plus tôt au printemps », fait-il valoir.

Ce réchauffement devrait rimer avec le début précoce de la « production primaire », qui correspond notamment aux floraisons d’algues microscopiques, le phytoplancton, une ressource alimentaire à la base de la chaîne alimentaire de cet écosystème marin. Il existe donc un risque pour que cette production ne soit pas en phase avec les espèces qui en dépendent. Mais pour le moment, cet enjeu et ses impacts potentiels doivent encore être étudiés pour être mieux compris.

Bélugas à risque

Ce qu’on sait, cependant, c’est que la réduction du couvert de glace pourrait ajouter une menace supplémentaire pour la survie des bélugas du Saint-Laurent. La vaste majorité de cette population d’environ 880 individus se déplace vers l’est et le golfe du Saint-Laurent en période hivernale. Des animaux ont ainsi déjà été observés dans les secteurs de Sept-Îles et de Port-Cartier, mais aussi le long de la péninsule gaspésienne et autour de l’île d’Anticosti.

Les bélugas y recherchent des zones en bonne partie recouvertes de glace. Cela pourrait leur permettre de s’abriter des tempêtes et des fortes vagues hivernales, qui peuvent occasionner de grosses dépenses énergétiques. « Dans toutes les populations de bélugas, on observe une association étroite entre la répartition hivernale des bélugas et la limite des glaces. La fonction n’est pas claire et peut ne pas être la même pour toutes les populations », rappelle Robert Michaud, président et directeur scientifique du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins.

Dans le cadre des travaux sur la hausse des mortalités de femelles sur le point de donner naissance, ou qui venaient de donner naissance, les chercheurs ont toutefois noté une « coïncidence » avec la diminution du couvert de glace, ajoute-t-il.

« Une hypothèse, raisonnable, mais difficile à valider, suggère que la diminution du couvert de glace pourrait forcer les femelles à faire des déplacements plus grands en hiver et réduirait leur protection contre les mers plus agitées. Cela pourrait entraîner des coûts énergétiques plus importants aux femelles gestantes », explique M. Michaud. Il faut savoir qu’au mois de mars, elles sont à trois ou quatre mois de donner naissance, au terme d’une gestation de 14 mois.

En combinant ce phénomène aux autres impacts soupçonnés et démontrés des activités humaines (baisse du stock de poissons, bruit et réduction de l’efficacité d’alimentation, dérangement), « cette augmentation des dépenses énergétiques a possiblement eu un effet sur la condition physique des femelles et leur succès reproducteur », poursuit celui qui étudie l’espèce depuis près de 40 ans.