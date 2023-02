Les pétrolières et gazières n’ont toujours pas réclamé leurs indemnités à Québec

Les entreprises pétrolières et gazières qui détenaient des permis d’exploration en territoire québécois n’ont toujours pas réclamé les fonds publics offerts en guise d’indemnités, a constaté Le Devoir, même si le gouvernement a mis fin à cette filière il y a plus d’un an. Elles misent sur les 11 actions en justice intentées contre l’État pour mettre la main sur des centaines de millions de dollars.

Depuis août 2022, les promoteurs qui détenaient des permis d’exploration pétrolière et gazière avant l’interdiction de cette pratique peuvent récupérer une part des sommes investies dans la recherche d’éventuels gisements grâce à un programme d’indemnisation.

L’an dernier, l’ex-ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles Jonatan Julien avait évalué à « un peu moins de 100 millions de dollars » les sommes qui seraient dépensées par l’État, en incluant 33 millions de dollars pour financer la fermeture d’une soixantaine de puits d’exploration. Un montant « raisonnable », par comparaison avec les demandes « homériques » de l’industrie, avait-il dit.

Or, les entreprises n’ont pas dit leur dernier mot. Malgré la disponibilité du programme gouvernemental, aucune des compagnies détenant les 182 permis d’exploration révoqués l’an dernier n’a effectué de demande d’indemnisation, a confirmé au Devoir le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE). « Aucune indemnisation n’a donc été versée », a écrit la conseillère aux affaires publiques Félicia Nicole.

Doit-on s’en surprendre ? Pas du tout, avance le président et chef de la direction de l’entreprise albertaine Questerre Energy, Michael Binnion. « Selon ma compréhension, toutes les entreprises affectées ont contesté la loi quant à sa validité », indique-t-il en entrevue.

Actions en justice

On compte 11 actions en justice en cours qui visent le gouvernement du Québec et qui impliquent 16 entreprises, peut-on lire dans les documents de cour consultés par Le Devoir. Plusieurs de ces actions contestent directement la constitutionnalité de la « Loi visant principalement à mettre fin à la recherche et à la production d’hydrocarbures ainsi qu’au financement public de ces activités » (loi 21), mais certaines ciblent aussi des règles établies auparavant pour encadrer l’exploration pétrolière et gazière.

Dans un dossier impliquant huit entreprises, on affirme notamment que le gouvernement a procédé à une « expropriation déguisée » en mettant un terme aux activités de cette industrie, qui a soulevé une vive controverse depuis 2010. On conteste du même coup l’interdiction du recours à la fracturation dans les basses-terres du Saint-Laurent. Les entreprises réclament donc la suspension de la loi 21, à défaut de quoi elles évaluent qu’elles seront en droit de réclamer « plusieurs milliards de dollars » en indemnités.

D’autres entreprises méconnues au Québec ont intenté seules des actions. C’est le cas d’Altai Resources, qui détenait cinq permis dans les basses-terres et qui réclame au moins 72 millions de dollars. L’albertaine Repsol Oil&Gas dit avoir droit à 200 millions de dollars, en raison de l’impossibilité de recourir à la fracturation. Quant à Pieridae Energy, elle dit avoir été spoliée de « plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars », en raison d’une « stratégie gouvernementale » pour mettre fin à l’exploration pétrolière en Gaspésie.

Après le dépôt du projet de loi mettant fin à l’exploration des hydrocarbures au Québec, l’an dernier, le président de l’Association de l’énergie du Québec, Éric Tetrault, avait déjà évalué à « 3 à 5 milliards » de dollars les « profits perdus » dans l’aventure pétrolière et gazière. En promettant 100 millions de dollars, Québec « s’enrichit injustement », ajoute aujourd’hui Michael Binnion.

« C’est différent de l’île d’Anticosti, par exemple. […] [où] le gouvernement a payé une somme qui dépassait de beaucoup le coût », observe-t-il. Après avoir lancé en 2014 un projet d’exploration pétrolière financé par l’État, le gouvernement en a finalement fermé la porte après la réalisation de quelques forages exploratoires. Cette saga lui a tout de même coûté 92 millions de dollars, dont 62 millions en compensations financières versées à cinq entreprises.

Étant donné le contexte énergétique incertain en Europe, Michael Binnion demande par ailleurs au gouvernement de François Legault de « réévaluer » ses options. « Sinon, nous croyons que le gouvernement devrait payer », soutient-il. Le projet de loi adopté en avril 2022 pour révoquer l’ensemble des permis d’exploration au Québec avait toutefois pour objectif de limiter les actions. La loi indique donc désormais que « la révocation des licences et des autorisations […] ne donne droit à aucune autre indemnité, compensation ou réparation, notamment à titre de dommages-intérêts, que celles prévues par le programme d’indemnisation ».

Choix de société

Avocat du Centre québécois du droit de l’environnement, Marc Bishai estime que le gouvernement du Québec a toute la légitimité nécessaire pour mettre un terme à la filière pétrolière et gazière sans se plier aux exigences des entreprises.

L’organisation a d’ailleurs demandé le droit d’agir à titre d’intervenant dans les causes devant les tribunaux. « Nous voulons faire valoir une perspective citoyenne environnementale pour rappeler qu’un choix de société a été fait et qu’une loi a été adoptée par l’Assemblée nationale dans le cadre de ses pouvoirs. Il faut maintenir la validité de cette loi pour protéger la capacité de l’Assemblée nationale d’adopter des lois dans l’intérêt collectif et de respecter le choix qui a été fait, dans la foulée d’une énorme mobilisation », fait-il valoir.

En entrevue avec Le Devoir l’an dernier, le ministre Julien avait dit ne pas vouloir « attendre aux calendes grecques » pour que le Québec règle définitivement le dossier. La nouvelle loi donnera des résultats d’ici cinq ans, avait-il dit. Pour le moment, cependant, le ministère ne fait pas pression sur les promoteurs. Interrogé à ce sujet, le responsable des relations médias du MEIE a confirmé qu’aucune date limite ne leur serait imposée pour qu’ils fassent appel au programme d’indemnisation. Aucune négociation n’est en cours non plus.

En 2012, dans la foulée de l’adoption d’une loi qui révoquait les permis d’exploration pétrolière et gazière dans le fleuve et l’estuaire du Saint-Laurent, l’entreprise américaine Lone Pine avait intenté une action contre le Canada en vertu des dispositions sur la protection des investisseurs de l’Accord de libre-échange nord-américain afin d’obtenir une indemnisation de près de 150 millions de dollars pour perte de profits de l’exploitation éventuelle. Cette demande a été rejetée en novembre 2022.