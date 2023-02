Au moins 219 millions en fonds publics dépensés dans la saga pétrolière et gazière

Certains gouvernements du Québec ont rêvé de voir la province exploiter d’éventuelles ressources pétrolières et gazières, mais cette filière n’a finalement jamais vu le jour, principalement en raison de la controverse qu’elle a suscitée. En définitive, elle devrait toutefois coûter au moins 219 millions de dollars aux contribuables, selon un décompte non exhaustif du Devoir. Une facture qui devrait encore augmenter avec la fermeture de tous les puits forés au fil des décennies.

Sans tenir compte de l’issue des 11 actions en justice intentées par des entreprises qui détenaient des permis d’exploration, et qui réclament des centaines de millions de dollars en dédommagements, il est déjà acquis que l’industrie de l’exploration pétrolière et gazière aura coûté au moins 219 millions de dollars à l’État québécois.

Une facture de 92 millions de dollars découle du projet de recherche de pétrole de schiste sur l’île d’Anticosti lancé en 2014 par le gouvernement péquiste de Pauline Marois. En mettant un terme au projet, le gouvernement libéral de Philippe Couillard a accepté de verser 62 millions de dollars en guise de compensations aux entreprises impliquées ou qui contrôlaient des permis d’exploration sur l’île. Le gouvernement avait auparavant injecté 30 millions de dollars dans les travaux d’exploration.

Partenaire

La saga d’Anticosti, une île qui aspire maintenant à obtenir une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, n’est pas le seul projet d’exploration dans lequel le gouvernement a investi des fonds. Selon les données fournies par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE), Investissement Québec avait injecté 8,5 millions de dollars dans une « coentreprise » pour les travaux d’exploration du projet pétrolier et gazier Bourque, en Gaspésie.

Cet investissement s’est fait avec Pétrolia (rachetée par Pieridae Energy) et Tugliq — deux entreprises qui poursuivent aujourd’hui le gouvernement et lui réclament des millions de dollars à titre de dédommagement. Les travaux de forage ont été effectués, « mais n’ont pas été concluants », et depuis la fusion de Pétrolia avec Pieridae, « le projet est inactif », précise le MEIE.

Investissement Québec a en outre injecté 18,4 millions de dollars entre 2012 et 2017 dans le projet pétrolier Galt, situé en Gaspésie. Lors d’« essais de production » en 2015 et 2016, pas moins de 17 000 barils ont été pompés dans le secteur. « Investissement Québec détient toujours un peu plus de 17 % de la propriété Galt », précise le MEIE. « Le projet est inactif et fait présentement l’objet d’un recours légal du promoteur Utica Ressources envers le gouvernement du Québec. » Cette action en justice a été intentée en raison d’un refus de permis de forage.

Puits à fermer

À ces sommes, il faut par ailleurs ajouter les 100 millions de dollars prévus pour mettre un terme à la recherche de gisements d’énergies fossiles au Québec. De cette somme, 33 millions de dollars pour fermer les 60 puits d’exploration toujours détenus par des entreprises et 66 millions de dollars en guise de compensation aux entreprises.

Selon ce qu’indique le MEIE, 60 « plans de fermeture définitive » ont été déposés, dont 36 qui ont été « approuvés ». « Pour les 36 plans approuvés, ils pourraient faire l’objet de demande de modification par le ministère suivant le résultat des études hydrogéologiques en cours. Pour les plans non approuvés, les analyses se poursuivent », précise-t-on dans une réponse écrite. Le suivi postfermeture de chaque puits devra ensuite être assuré par le gouvernement du Québec au cours des prochaines années.

Conformément aux dispositions prévues à la loi 21, tous les puits doivent être fermés d’ici la fin de 2027, à l’exception de ceux qui pourraient faire l’objet d’un « projet-pilote d’acquisition de connaissances ». Des puits pourraient être utilisés pour des projets de capture et de stockage de carbone.

En plus des 60 puits d’exploration, dont certains ont connu des fuites, le gouvernement du Québec a la charge de dizaines de vieux puits d’exploration forés au fil des décennies dans différentes régions du Québec. On en compte 775 dans la province, dont 534 qui ont été localisés et 95 qui nécessitent des « travaux » pour permettre de stopper des fuites de gaz ou de pétrole. Cependant, alors que certains puits connaissent des fuites depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, les travaux de décontamination et de fermeture tardent à se concrétiser.