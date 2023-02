Hydro-Québec fait face à sept chefs d’accusation en matière environnementale

Le ministère de l’Environnement du Québec a déposé des accusations contre Hydro-Québec, à la suite d’une « enquête exhaustive » sur des travaux réalisés par la société d’État dans des rives de cours d’eau et dans des milieux humides des Laurentides. Hydro-Québec est passible d’une amende minimale de 15 000 $ pour chaque chef d’accusation.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a signifié sept constats d’infraction à la société d’État pour des infractions commises en 2019 dans le cadre du chantier du projet de ligne de transport électrique à 120 kV entre le poste du Grand-Brûlé à Mont-Tremblant et la municipalité de Saint-Sauveur, dans les Laurentides.

Selon ce qu’a précisé le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) dans un communiqué publié vendredi matin, Hydro-Québec aurait, à six reprises, « effectué un changement aux activités autorisées en aménageant des aires de travail et des chemins comportant des remblais dans des rives de cours d’eau et dans des milieux humides de type tourbière, sans obtenir du ministre les modifications à ses autorisations ».

De plus, il est reproché à la société d’État d’avoir exécuté des travaux dans une tourbière « sans avoir obtenu préalablement du ministre un certificat d’autorisation ».

Le MELCCFP précise aussi que « de nombreux manquements ont été constatés » depuis l’obtention de l’autorisation délivrée pour les travaux, en 2017. Au total, 14 avis de non-conformité ont été transmis à Hydro-Québec ainsi qu’à deux entrepreneurs en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). Deux sanctions administratives pécuniaires aux montants de 5000 $ et 10 000 $ ont aussi été imposées à Hydro-Québec pour des manquements à la LQE. D’une longueur de 42 kilomètres, la nouvelle ligne de haute tension de 120 kilowattheures visait à répondre à la demande croissante en électricité dans les Laurentides.

Par ailleurs, en octobre 2022, Environnement et Changement climatique Canada avait indiqué, par voie de communiqué, qu’Hydro-Québec a enfreint la Loi sur les espèces en péril en menant des travaux directement dans l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon, une espèce menacée et protégée par la législation fédérale. La société d’État a été condamnée à payer une amende de 40 000 $.

Plus de détails à venir.