Les municipalités veulent que le prochain budget finance leur virage vert

Le milieu municipal se fédère pour lutter contre les changements climatiques et il demande au gouvernement québécois de lui donner les moyens de faire face aux crises à venir dans son budget attendu en mars.

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) le dit sans détour : le gouvernement fonce vers l’échec s’il fait cavalier seul dans la nécessaire adaptation au dérèglement du climat. L’ordre municipal se trouve en première ligne : il veut et il doit jouer un rôle central pour rendre le Québec plus vert, selon la FQM.

Les municipalités doivent encore avoir les moyens de leurs ambitions. Dans un document de 25 pages obtenu par Le Devoir, la fédération énumère ses demandes en vue du prochain budget du Québec, que le ministre Eric Girard prévoit déposer au cours du prochain mois.

Chacune des 87 municipalités régionales de comté (MRC) du Québec devrait recevoir la somme de 300 000 $ pour étudier les impacts que les changements climatiques auront sur leur territoire et pour échafauder des plans d’adaptation propres à leur réalité, selon la FQM. Les initiatives vertes déployées par les municipalités, notamment en matière d’infrastructures, de boisement, de protection des sources d’eau et de mise en valeur des milieux naturels devraient elles aussi obtenir un plus grand financement du gouvernement, selon l’organisation.

La FQM suggère au gouvernement de puiser à même le Fonds d’électrification pour financer l’effort municipal. Le Fonds, à la fin 2021, affichait des actifs financiers nets de 1,39 milliard de dollars.

Pour les municipalités, l’augmentation observée des dépenses dépasse largement celle des revenus

Les municipalités demandent aussi que la réalité propre à leur région soit prise en compte par le gouvernement dans sa volonté de protéger 30 % du territoire, annoncée dans la foulée de la récente COP15 tenue à Montréal. Leur fédération veut que dès cette année, une partie des 650 millions de dollars prévus dans le cadre du plan québécois pour freiner le déclin de la biodiversité servent à financer des projets municipaux.

La conservation des milieux humides préoccupe également la FQM. Cette dernière demande la création d’un nouveau programme, doté d’une enveloppe de 100 millions de dollars, pour financer la mise en oeuvre des plans de protection régionaux conçus par chaque MRC.

Les municipalités veulent aussi que le gouvernement finance, pendant cinq ans, l’embauche de deux ressources à temps plein pour que les MRC et les agglomérations peaufinent des plans d’aménagement du territoire, de protection de la biodiversité, de conservation des milieux humides et de gestion des zones inondables.

Remédier aux effets de l’inflation

L’inflation et la hausse effrénée des prix ont eu « un effet positif » sur les revenus du gouvernement, affirme le document de la FQM. « Pour les municipalités, ajoute-t-il aussitôt, l’augmentation observée des dépenses dépasse largement celle des revenus. »

La fédération estime que l’augmentation des dépenses des municipalités atteindra, en 2023, 12,9 %. Le coût des travaux d’infrastructures a aussi grimpé, en moyenne, de 15,3 % en 2022, par rapport aux estimations initiales. Le fardeau fiscal des contribuables s’alourdit, maintient la fédération, en raison de l’explosion des coûts, de l’insuffisance du financement gouvernemental et de l’impossibilité, pour les municipalités, de s’endetter.

La FQM demande une aide ponctuelle du gouvernement pour pallier dès 2023 les effets de l’inflation. Elle veut aussi que Québec bonifie de 30 % l’enveloppe réservée au programme d’aide à la voirie locale (PAVL), présentement garnie de 138 millions de dollars, pour faire face à des coûts de déneigement qui ont augmenté, en moyenne, de 35 % pour 2023.

Les travaux de voirie coûtent également plus cher aux municipalités, avance la FQM, qui demande une majoration annuelle de 100 millions de dollars du PAVL, entièrement réservés à la réfection des 40 000 km2 de routes locales et de chemins forestiers que les villes doivent entretenir.

La FQM en profite aussi pour mettre la table en prévision du renouvellement du pacte fiscal, qui arrivera à échéance en 2024. Elle demande au gouvernement de « pérenniser le financement » des MRC et de respecter son engagement de partager la croissance de la TVQ.

Le ministre des Finances, Eric Girard, doit préciser la date de dépôt de son budget la semaine prochaine. La FQM en profite pour rappeler au gouvernement sa promesse d’assurer une couverture cellulaire sur l’ensemble des territoires. « Il faudra faire un suivi rigoureux sur ce dossier, a précisé la fédération au Devoir. Ça reste notre priorité numéro un. »