Aux gouvernements de mieux exposer leurs politiques climatiques

La lutte contre le réchauffement climatique ne va pas assez vite. Les populations du Nord comme du Sud n’y sont pourtant pas aussi opposées que ce que leurs gouvernements disent. Mais pour être efficaces, ces derniers devront mieux concevoir et expliquer leurs moyens d’action.

La tendance n’est pas du tout la bonne. Déjà de +1,2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, le réchauffement climatique aura atteint le seuil de +1,5 °C entre 2033 et 2035, a rapporté cette semaine Le Devoir sur la base d’une nouvelle analyse scientifique. À ce rythme, la planète pourrait avoir dépassé les +2 °C avant 2065 même si l’on finit par atteindre la fameuse carboneutralité. Mais au rythme où vont actuellement les choses, on pourrait être rendus à une hausse catastrophique de 3,5 °C à 4,4 °C entre 2081 et 2100.

Et pour le moment, le Canada fait plus partie du problème que de la solution, à en croire le bilan qu’il dresse lui-même de ses propres émissions de gaz à effet de serre (GES). En 2020, ces émissions par habitant (17,7 tonnes) étaient encore quatre fois plus élevées que la moyenne mondiale et presque dix fois plus élevées que ce qui serait nécessaire pour limiter les dommages à +1,5 °C. Et cela, c’était alors que la pandémie de COVID-19 avait mis à l’arrêt des pans entiers de l’économie, soulignait le mois dernier Le Devoir.

Le gouvernement Trudeau assure malgré tout que les mesures de réduction déjà déployées et à venir permettront d’atteindre ses objectifs climatiques pour la décennie en cours, soit une réduction de 40 % des GES d’ici 2030 et l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050. Parmi ces mesures, on compte un plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier, des investissements de 9 milliards dans la réduction des émissions de différents secteurs, dont les transports, et l’imposition d’une taxe carbone qui passera cette année de 50 $ à 65 $ la tonne de GES et qui devrait s’élever à 170 $ d’ici 2030.

Le prix de la pollution

Considérée par les experts comme l’un des moyens les plus simples et les plus puissants d’amener les consommateurs et les entreprises à réduire leur empreinte climatique, la tarification du carbone est encore largement boudée dans le monde, constatait le mois dernier la firme d’analyse Oxford Economics. Alors que des experts ont estimé qu’elle devait se situer entre 50 $US et 100 $ la tonne d’ici 2030 pour aider à rester sous la barre des +2 °C, toujours moins du quart des émissions mondiales font l’objet d’une quelconque tarification, et les taux appliqués se révèlent souvent bien insuffisants.

En fait, lorsque l’on combine les deux (taux et proportion des émissions touchées), on constate que le Canada fait figure de chef de file en la matière, avec une « taxe effective » de 93 $US la tonne d’ici 2030, derrière la Norvège (212 $), mais légèrement devant les autres leaders européens. C’est loin devant de grands émetteurs comme la Chine et les États-Unis, avec des taxes carbone effectives d’à peine 30 $ à l’horizon 2050, sans parler de l’Inde, de la Russie ou de l’Arabie saoudite, où il n’est toujours pas question d’une telle tarification.

Pas la faute des populations

Comment expliquer que le monde n’arrive pas à bouger plus vite alors que des moyens de lutter existent et qu’on sait que les dommages environnementaux, humains et économiques du réchauffement climatique seront bien plus considérables que les coûts des correctifs requis ? L’une des explications souvent entendues est que les populations ne sont pas prêtes à faire plus et qu’elles s’opposent entre le Nord et le Sud. Mais cela est largement faux, a rapporté jeudi le Fonds monétaire international au terme d’une grande enquête réalisée dans 28 pays auprès de presque 30 000 répondants.

Où que l’on pose la question, les gens disent que les changements climatiques sont un « problème sérieux » dont le monde et leur propre famille sont déjà victimes, ou le seront d’ici 5 à 10 ans. L’appui aux principales mesures de lutte varie d’un pays à l’autre, mais il est généralement plus élevé pour les subventions aux technologies propres, suivies par le resserrement de la réglementation sur sa pollution et par la tarification du carbone.

Dans ce dernier cas, le niveau d’appui est tout de même d’environ 50 %, ce qui est beaucoup compte tenu du fait que l’autre moitié est surtout composée de gens qui disent ne pas savoir, les opposants ne représentant qu’une petite minorité. Les avis sont généralement plus favorables en Asie, comme en Chine (55 %) et en Inde (67 %), mais pas au Japon (39 %). Aux prises avec une crise énergétique provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les Allemands (29 %), les Français (44 %) et les Britanniques (41 %) sont soudainement moins chauds à l’idée, alors que les Canadiens (50 %), les Américains (44 %) et les Brésiliens (62 %) se trouvent quelque part entre les deux continents.

Ce degré d’appui diminue lorsqu’on évoque les coûts directs (prix de l’essence, pertes d’emplois…) et indirects (risque de corruption, risque que le jeu de la concurrence soit faussé…) que pourraient avoir les mesures de lutte en question. À l’inverse, il augmente lorsqu’on explique, par exemple, que les revenus de la taxe carbone pourraient retourner à la société directement aux ménages, notamment les plus modestes, ou sous forme d’investissements dans la transition verte ou dans les services publics. En fait, le degré d’appui dépend fortement de la perception que l’on a de l’efficacité des mesures proposées, de leur caractère équitable ainsi que des autres retombées positives qu’elles pourraient avoir en matière, par exemple, de qualité de l’air, d’amélioration de la santé, de création d’emplois et de réduction de la congestion routière.

En ce qui a trait à la question de l’équité de ces mesures, les gouvernements des économies émergentes ont beaucoup dit que c’était d’abord et avant tout aux pays riches de réduire leurs GES, parce que c’est surtout eux qui ont pollué depuis 150 ans. Mais leurs populations estiment malgré tout que cela devrait être l’ensemble des pays qui assument le fardeau de la réduction des émissions de GES, et cela est vrai aussi en Chine (68 % d’appui contre 21 % qui répondent « seulement les riches »), en Inde (59 % contre 28 %), au Brésil (65 % contre 23 %) ou en Égypte (51 % contre 28 %).

Le diable

Cela fait dire au FMI que les gouvernements devraient porter plus d’attention à la présentation claire des options possibles en matière de lutte contre le réchauffement climatique ainsi que de leurs coûts et bénéfices. Ils devraient aussi apporter plus de soins à la conception de leurs mesures de lutte afin qu’elles soient bien adaptées à la réalité particulière de leur pays et qu’elles génèrent le plus de retombées positives possible.

« Le diable est dans cette conception des mesures », observent les auteurs du rapport, reprenant à leur façon une expression anglaise bien connue.