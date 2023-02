Ottawa veut créer une aire marine protégée aux Îles-de-la-Madeleine d’ici 2025

Le gouvernement fédéral souhaite créer une importante aire marine protégée autour des Îles-de-la-Madeleine d’ici 2025, en plus compléter le projet d’expansion du parc marin du Saguenay — Saint-Laurent. Ces deux projets s’inscrivent dans l’objectif de protéger 30 % des milieux marins du Canada d’ici la fin de la décennie.

Le ministre fédéral de l’Environnement Steven Guilbeault a dévoilé mercredi une liste de 17 « zones marines dont la conservation est envisagée » d’ici 2025, afin de permettre au Canada d’atteindre une cible de protection de 25 % des milieux marins du pays.

Parmi ces sites, trois se trouvent au Québec. Le plus important est le projet d’« aire marine protégée » (AMP) qui entourerait les Îles-de-la-Madeleine. Ce projet fait l’objet d’une « étude de faisabilité » pilotée par les gouvernements fédéral et provincial, qui porte sur une zone de 17 000 kilomètres carrés, soit l’équivalent de 14 fois la superficie du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent. Si elle se concrétisait, elle deviendrait donc, et de loin, la plus importante zone maritime protégée de la province.

Selon les détails inscrits dans la liste publiée mercredi, « les îles représentent un patrimoine maritime naturel et culturel unique au Québec. Elles sont riches en ressources marines et en savoir-faire en matière de conservation des pêcheurs locaux. Les Madelinots ont une relation très étroite avec le milieu marin. Les secteurs de la pêche et de l’aquaculture appliquent autant que possible des mesures de gestion durable ».

Les règles qui régissent les AMP au Canada, et qui sont appelées à être resserrées, n’interdisent pas la pêche utilisant des casiers, comme la pêche au homard, une activité très importante pour l’économie de l’archipel.

Directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Québec, Alain Branchaud a salué le dévoilement d’une « feuille de route » pour atteindre l’objectif de protéger 25 % des milieux marins d’ici 2025. « Toutefois, cet objectif ne doit pas nous faire perdre de vue qu’un immense travail de concertation reste à faire aux Îles-de-la-Madeleine. Le gouvernement doit maintenant s’assurer que les ressources nécessaires seront au rendez-vous pour engager pleinement les partenaires du milieu et assurer une transition juste vers la mise en place d’une aire marine protégée aux Îles-de-la-Madeleine », a-t-il ajouté.

Agrandir le parc marin

En plus du projet dans le golfe du Saint-Laurent, le gouvernement Trudeau a réaffirmé mercredi sa volonté d’ajouter des mesures de protection marine dans l’estuaire en misant sur le projet d’agrandissement du parc marin du Saguenay — Saint-Laurent dont Le Devoir faisait état en novembre 2022. Ottawa estime que cet ajout de zones protégées serait « complémentaire et adjacent » au parc marin créé en 1998 par les lois parallèles du Québec et du Canada et cogéré par Parcs Canada et la Société des établissements de plein air du Québec.

« L’objectif de conservation général est d’assurer la conservation et la protection à long terme des mammifères marins, de leur habitat et de leurs ressources alimentaires », précise le document publié mercredi. Or, « cette zone se trouve dans la portion du Saint-Laurent où les mammifères marins subissent le plus de pression par les activités humaines (perturbation ou destruction de leur habitat, exposition à des produits chimiques toxiques, risque de collision avec des navires, exposition au bruit et aux perturbations).

La voie maritime du Saint-Laurent passe notamment dans le parc marin et cette activité industrielle s’ajoute à la navigation intensive en période estivale, principalement en raison de l’industrie des croisières d’observation des baleines. Le bruit généré par la navigation est considéré comme un élément dommageable pour les cétacés.

L’idée d’agrandir les limites du parc marin a été évoquée à plusieurs reprises depuis sa création pour assurer la protection du béluga. Il faut savoir qu’avec une superficie de 1245 km2, il couvre à peine 40 % de l’habitat estival essentiel de ce cétacé classé « en voie de disparition » par le gouvernement fédéral. Ce dernier a l’obligation de protéger l’espèce, en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

La nécessité d’agrandir les limites en se basant sur l’habitat essentiel du béluga signifierait de faire passer la superficie du parc à 2800 km2. Les limites de l’aire protégée s’étendraient ainsi jusqu’aux environs de L’Isle-aux-Coudres, en amont, et de Trois-Pistoles, en aval, en incluant le secteur de Cacouna, considéré comme une pouponnière pour le béluga.

Le gouvernement du Québec n’a toutefois pas encore décidé s’il appuiera le projet d’expansion du seul parc marin de la province. Il a mandaté un « comité scientifique » qui doit lui faire des recommandations à ce sujet. Selon les informations publiées en décembre par Le Devoir, ce comité a statué en faveur du projet. Selon ce qui se dégage des travaux du comité, l’agrandissement du parc marin est présenté comme étant l’« outil privilégié » de collaboration entre Québec et Ottawa pour « rehausser la protection du Saint-Laurent ».