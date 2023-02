Les pollueurs du Québec utilisent des crédits carbone dont les bénéfices climatiques seraient exagérés

Dans une forêt pluviale de l’Alaska, entre les montagnes et les fjords, s’élancent de majestueux épicéas de Sitka et quelques pruches de l’Ouest. Le carbone stocké dans ces arbres, comme celui de dizaines d’autres forêts aux États-Unis, est revendiqué par les grands pollueurs québécois qui veulent compenser leurs émissions. Des scientifiques lancent toutefois l’alerte : le bénéfice climatique de ces projets serait grandement surestimé.

Les forêts sont une pièce maîtresse du marché du carbone commun du Québec et de la Californie. Pour se conformer à un plafond d’émissions qui diminue d’année en année, les entreprises peuvent améliorer leur bilan carbone en achetant des droits d’émissions à d’autres participants au marché, ou encore des crédits compensatoires issus d’activités qui ne sont pas soumises au marché, comme la foresterie.

En pratique, la grande majorité des crédits compensatoires du marché commun sont issus de projets forestiers. Et tous ces projets forestiers ont été réalisés aux États-Unis, car jusqu’à décembre 2022, le Québec ne disposait pas d’un protocole permettant de délivrer lui-même de tels crédits carbone. Les participants québécois devaient donc se tourner vers les crédits délivrés par la Californie.

De 2013 à 2020, les entreprises québécoises assujetties au marché du carbone ont acheté aux promoteurs américains 16,2 millions de crédits forestiers, qui correspondent chacun à une tonne de CO 2 . Les montants payés ne sont pas publics, mais, selon le prix moyen de l’an dernier, ces crédits valent 380 000 millions de dollars. Le gouvernement du Québec a déjà reconnu qu’il s’agissait d’une importante « fuite de capitaux ».

Les grands émetteurs du Québec — ArcelorMittal, Ciment McInnis, Énergie Valero, Lafarge, Rio Tinto et Suncor, notamment — ont ainsi acheté des crédits compensatoires issus de 71 projets américains de séquestration de carbone forestier entre 2013 et 2020, selon une recension effectuée par Le Devoir. Grâce à leur soutien à ces projets, ces entreprises ont « annulé » 6,3 % de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) durant la plus récente période de conformité, de 2018 à 2020.

Peu ou pas de bénéfices réels

En quoi consistent ces projets ? Le plus souvent, il ne s’agit pas de planter des arbres. Les promoteurs s’engagent plutôt à améliorer leurs pratiques de gestion forestière : récolter moins de bois, éclaircir pour accroître la productivité et densifier les peuplements matures. Des crédits sont octroyés pour le carbone séquestré au-delà d’un scénario de référence, selon lequel la forêt serait exploitée normalement.

Or les crédits carbone forestiers ne font pas l’unanimité. S’ils sont mal calculés, ils peuvent faussement compenser des émissions de GES bien réelles. Depuis deux ans, les véritables bénéfices climatiques des projets de séquestration forestière encadrés par la Californie ont d’ailleurs fait l’objet de sérieuses remises en question de la part de scientifiques américains.

L’une des dernières études en date, publiée en septembre 2022, évaluait, grâce à des données satellitaires, la performance de 37 projets d’amélioration des pratiques forestières réalisés en Californie. Les auteurs concluaient qu’après une décennie, ces projets n’avaient accumulé aucun carbone supplémentaire par rapport à ce qui serait arrivé sans projet de compensation.

« Nous tentions de détecter des changements après le début d’un projet de compensation sur une parcelle de forêt, ou en comparaison avec d’autres parcelles environnantes. La réponse courte, c’est que nous n’avons rien trouvé », explique Shane Coffield, l’un des auteurs de cette étude, qui est aujourd’hui chercheur postdoctoral en science planétaire à la NASA. Plusieurs promoteurs revendiquaient pourtant des gains considérables en carbone, jusqu’à 5 % par année.

Données trompeuses ?

Un autre aspect qui préoccupe la communauté scientifique est celui des crédits délivrés lors de la création des projets. En effet, les promoteurs reçoivent des crédits d’année en année, en fonction des gains en carbone de leur parcelle, mais aussi au tout début de leur projet, pour le carbone en excès qui s’y trouve déjà. Celui-ci est calculé en comparant le carbone de la parcelle à une moyenne régionale.

Le problème, explique l’écologiste forestier Grayson Badgley, c’est que les espèces d’arbres peuvent varier énormément d’une parcelle à l’autre dans chaque région. Certaines forêts paraissent ainsi particulièrement riches en carbone, mais ce n’est pas parce qu’elles ont été épargnées de la coupe forestière par le passé, mais simplement en raison des espèces d’arbres naturellement en présence. Autrement dit, ce ne sont pas les bonnes pratiques du promoteur qui sont récompensées.

« Cela provoque une surestimation des bénéfices pour le climat », soutient M. Badgley, un scientifique travaillant pour CarbonPlan, un organisme à but non lucratif établi en Californie et voué à l’analyse des politiques climatiques. Selon une étude publiée en octobre 2021, des signataires de laquelle il fait partie, la valeur initiale en carbone des projets d’amélioration des pratiques forestières est surévaluée de 30 %.

Une troisième étude, publiée en août 2022, relève quant à elle une faiblesse dans la permanence des crédits compensatoires forestiers de la Californie.

Selon le protocole, les arbres doivent séquestrer le carbone pendant au moins 100 ans, mais des feux, des sécheresses et des maladies tueront évidemment une partie des arbres d’ici là. Pour pallier ces risques, les promoteurs contribuent à une « réserve » de crédits avec environ 13 % de leurs crédits : on y puise lorsqu’un projet est amputé par une catastrophe.

Or, selon cette troisième étude, à laquelle M. Badgley a aussi participé, les feux de forêt ont vidé la réserve de crédits beaucoup plus rapidement que prévu. En une décennie, ils ont épuisé presque un cinquième de la réserve censée durer un siècle, dont la quasi-totalité des crédits mis de côté pour parer les risques d’incendie. Et, avec les changements climatiques, les feux de forêt ne seront que plus nombreux encore.

Le gouvernement du Québec reste confiant

L’agence gouvernementale responsable du marché du carbone en Californie a contesté l’étude selon laquelle les crédits carbone initiaux des projets forestiers sont délivrés en trop grand nombre. Selon le California Air Resources Board (CARB), cette étude ne consiste pas en une « évaluation » du programme, mais bien en une « méthode différente » de calcul, qui comporte ses propres limites dans un contexte réel d’application. Le CARB a toutefois amorcé un processus de révision des risques d’incendie qui pèseront sur les forêts au cours du siècle à venir.

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec se range derrière la position de ses partenaires californiens dans ce dossier. « Le Québec a pleinement confiance en la qualité de tous les crédits compensatoires émis par le California Air Resources Board », indique-t-on au Devoir.

Grayson Badgley, lui, persiste et signe : la méthode de calcul du protocole californien doit être modifiée. Et, en général, pour ce qui est des crédits compensatoires forestiers, il déchante. « Il n’y a pas de doute que protéger de grandes forêts intactes est une excellente idée : ces forêts engendrent d’énormes bénéfices au chapitre du carbone et de la biodiversité. Toutefois, dit-il, je ne suis pas certain qu’on devrait utiliser ce carbone pour justifier la poursuite des émissions de CO 2 . »