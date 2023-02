Des changements climatiques, mais pas politiques

Les phénomènes météorologiques extrêmes n’ont pas entraîné de virages politiques majeurs, selon une étude menée par un chercheur de l’Université Concordia. Et l’auteur est « sceptique » quant à la possibilité d’un changement dans l’attitude des gouvernements.

« En janvier 2020, [tout le monde parlait des] feux de forêt en Australie, les plus importants de l’histoire du pays. Cela coïncidait avec la période où les pays étaient censés soumettre de nouveaux objectifs climatiques à l’ONU dans le cadre de l’Accord de Paris », avant que le calendrier ne soit modifié en raison de la pandémie de COVID-19.

Malgré des « incendies très graves, qui ont attiré l’attention du monde entier sur la politique climatique australienne, même dans ces conditions, […] le gouvernement australien a annoncé qu’il n’augmenterait pas ses objectifs déjà “insuffisants” en matière de politique climatique », fait remarquer Sam Rowan, professeur adjoint de science politique à l’Université Concordia.

« Il y a [pourtant] plusieurs bonnes raisons de penser que les chocs climatiques inciteraient les gouvernements à être plus réactifs », juge le spécialiste. Mais l’« attention accrue des médias », la « préoccupation [grandissante] de la population », et les coûts économiques que ces événements engendrent ne suffisent pas.

La mobilisation au sein de la société va réellement devenir l’un des principaux moteurs de l’action climatique.

Pour arriver à ce constat, M. Rowan a analysé un échantillon de chocs climatiques et de catastrophes naturelles survenus entre 1990 et 2018. Il a ensuite vérifié si des réformes politiques importantes avaient été entreprises dans les trois années suivantes. Résultat : les chocs météorologiques, leur accumulation et leur intensification dans le temps n’ont « aucun effet sur la politique d’atténuation du changement climatique », peut-on lire dans l’étude publiée en octobre dernier. Les politiques d’adaptation ne sont, ici, pas analysées.

Une mobilisation vaine ?

Sam Rowan reconnaît que les « conditions sur le terrain ont changé » depuis les années 1990, notamment avec la signature de l’Accord de Paris en 2015 et la présence au pouvoir de « gouvernements plus favorables au climat », ce qui laisse espérer des changements. Mais il demeure « sceptique » quant au fait que les événements météorologiques extrêmes à venir soient, « à eux seuls, des catalyseurs » de progrès.

Selon lui, les réformes tiendront plutôt de « l’importance de la politique climatique dans les débats électoraux et l’opinion publique ». Plusieurs démarches actuelles « accélèrent l’action climatique, et je pense que cette tendance va se poursuivre. [… Mais] il faut veiller à ce que les partis politiques présentent le changement climatique comme un enjeu majeur dans leurs programmes. »

Ainsi, le professeur rassure : la conclusion qu’il tire dans son étude « ne veut pas dire qu’il n’y aura jamais d’action » politique. Au contraire, la littérature scientifique montre qu’en Europe, les événements climatiques extrêmes ont mené à plus de manifestations. « La mobilisation au sein de la société va réellement devenir l’un des principaux moteurs de l’action climatique. » Reste à trouver où ça bloque, lance l’universitaire, qui en fera l’objet de ses prochaines recherches.

Des études scientifiques montrent aussi que les catastrophes climatiques entraînent plus de votes pour des partis verts, indique M. Rowan. Un phénomène encore difficile à généraliser, mais qui s’inscrit plus facilement dans des systèmes politiques de représentation proportionnelle, ajoute-t-il.

Toutefois, l’allégeance du gouvernement ne fait pas tout. L’analyse menée par le chercheur n’a pas permis de conclure que des partis plus à gauche, qui étaient au pouvoir lors des catastrophes, « n’aient été plus actifs en matière de politiques climatiques », précise Sam Rowan, en entrevue au Devoir.

Ce contenu est réalisé en collaboration avec l’Université Concordia.