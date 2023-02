Des mammifères marins victimes de la grippe aviaire

Ce texte est tiré du Courrier de la planète. Pour vous abonner, cliquez ici.

La grippe aviaire a provoqué la mort de plusieurs milliers d’oiseaux de différentes espèces au Québec l’an dernier, mais elle a aussi touché au moins trois espèces de mammifères marins, selon ce qui se dégage des données officielles. Et le virus risque fort de frapper de nouveau cette faune sauvage cette année, préviennent les experts.

Si l’on se fiait seulement aux cas « positifs » confirmés d’influenza aviaire chez des espèces fauniques au Québec, on en recenserait 315, sur les quelque 1676 cas confirmés ou suspects (échantillon ayant testé positif pour l’influenza à un laboratoire provincial) au Canada. Le problème, c’est que ces données, qui comprennent toutes les espèces affectées, ne représentent qu’un très petit échantillon des animaux infectés.

C’est le cas pour les mammifères marins, selon le Dr Stéphane Lair, directeur du Centre québécois sur la santé des animaux sauvages. Son équipe a analysé l’an dernier 64 carcasses de 10 espèces différentes de mammifères marins. « Le virus H5N1 a été identifié comme cause de mortalité pour 14 des 22 phoques communs examinés, pour un des trois phoques gris examinés et pour un des cinq dauphins à flancs blancs examinés », précise Pêches et Océans Canada dans une réponse aux questions du Devoir.

« Pour le phoque commun, ce n’est que la pointe de l’iceberg », souligne le Dr Lair, en ajoutant que plusieurs carcasses n’ont pas été ramassées et analysées. Selon lui, il est donc fort possible que le nombre de pinnipèdes infectés ait été plus important. Il souligne qu’entre 2017 et 2021, le Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins recensait en moyenne, pour les mois d’avril à septembre, 55 carcasses de phoques communs ou non identifiés. En 2022, ce nombre a bondi à 155 carcasses.

« Cette surmortalité peut être attribuable en grande partie à l’influenza aviaire », conclut Stéphane Lair, qui est notamment professeur titulaire à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.

Des cas « suspects »

Il est cependant difficile de prévoir dans quelle mesure le virus pourrait affecter la population de phoques communs, la seule espèce de pinnipède résidente du Saint-Laurent et la moins abondante des quatre espèces qui fréquentent l’estuaire et le golfe. Chose certaine, « il pourrait s’écouler plusieurs années avant qu’on revienne à la population d’avant », indique le Dr Lair. Selon Pêches et Océans Canada, on compterait entre 20 000 et 30 000 phoques communs.

Le Québec ne fait donc pas exception à ce qui a été observé aux États-Unis et en Europe, où des phoques ont été retrouvés morts. « On peut faire l’hypothèse que les phoques se sont infectés à la suite de contacts avec les oiseaux marins porteurs, tels les eiders à duvet, avec lesquels ils partagent l’habitat. L’impact qu’auront ces mortalités sur la population de phoques reste à déterminer », explique le ministère québécois de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Par ailleurs, malgré certains cas « suspects » chez des marsouins communs (le plus petit cétacé du Saint-Laurent), aucune des 23 carcasses examinées n’a permis de détecter la présence du virus. Il y a eu des mortalités importantes en 2022, précise Stéphane Lair, mais elles n’ont pas été imputées à l’influenza aviaire. L’équipe du vétérinaire n’a pas non plus détecté de cas de H5N1 chez le béluga lors de l’analyse de carcasses.

Retour en 2023

Les experts vont toutefois demeurer vigilants en 2023, puisque la grippe aviaire devrait continuer de tuer des animaux sauvages au Québec. « On peut s’attendre à une année 2023 qui va ressembler à l’année 2022, que ce soit pour les oiseaux ou pour les mammifères marins. Ce serait étonnant que ce soit différent », prévient le Dr Lair. En Europe, le virus est encore bien présent plus de deux ans après le début de l’épidémie.

Même son de cloche du côté du Magella Guillemette, professeur au Département de biologie de l’Université du Québec à Rimouski, mais aussi du MELCCFP. « Il demeure possible que d’autres espèces et d’autres événements de mortalité d’intensité variable continuent d’être détectés de façon sporadique dans les prochains mois », indique le ministère.

Pour 2022, les autorités ne sont cependant pas en mesure de donner « une estimation précise du nombre d’oiseaux sauvages morts ». Chose certaine, le virus mortel a frappé des oiseaux aquatiques en 2022, dont la bernache du Canada et certaines espèces de canards. L’oie des neiges a aussi été touchée, notamment lors d’une recrudescence des cas observée en novembre, soit au moment de la migration saisonnière de l’espèce.

« Les oiseaux prédateurs ou charognards qui pourraient se nourrir d’oiseaux aquatiques ou de leur carcasse, comme les oiseaux de proie, ont aussi été grandement touchés par le virus », ajoute le MELCCFP. Parmi les espèces infectées, le ministère mentionne l’urubu à tête rouge, le pygargue à tête blanche et certaines espèces de buses.

La grippe aviaire de souche H5N1 a en outre causé des mortalités « significatives » chez des oiseaux marins du Saint-Laurent, notamment chez les fous de Bassan, les eiders à duvet, les goélands marins et les goélands argentés.

Le professeur Guillemette estime néanmoins que le pire a été évité pour la plus importante colonie de fous de Bassan d’Amérique du Nord, soit celle de l’île Bonaventure. « L’impact a été assez minime. On parle d’un déclin de 0,5 % à 5 %, selon les variables utilisées. L’impact a été plus important en début d’année, avant de diminuer par la suite », explique le chercheur qui dirige une équipe effectuant un suivi annuel de cette colonie de plus de 100 000 oiseaux depuis 2008.