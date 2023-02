Québec espère rattraper son retard en matière de développement durable

Le Québec accuse de sérieux retards en matière de développement durable et le gouvernement Legault espère y remédier à l’aide d’une nouvelle stratégie censée s’étendre « dans toutes les sphères d’intervention » de l’État. Celle-ci arrive toutefois avec plus de deux ans de retard, sans bilan de la précédente stratégie et dans un contexte de consultations précipitées, critiquent des groupes qui défileront en commission parlementaire au cours des prochains jours.

Dès le début des consultations sur le projet de « Stratégie gouvernementale de développement durable 2023-2028 », mardi, le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a reconnu que celle-ci arrive « en retard », tout en attribuant ce retard aux impacts de la pandémie et aux délais imputables à la campagne électorale provinciale.

« Nous sommes en retard, mais il n’est jamais trop tard pour bien faire », a-t-il ajouté, en insistant sur le besoin de « bonifier » la stratégie, qui sera la troisième mise en oeuvre depuis 2008 et qui devait normalement être prête dès 2020. Selon ce que précise Québec dans son « document de consultation », cette feuille de route doit permettre de « faire du Québec une société plus juste et prospère, garantissant à tous les Québécois un milieu de vie sain et sécuritaire ainsi qu’un patrimoine naturel et culturel protégé ». Pour y arriver, l’État doit « intégrer la recherche d’un développement durable dans toutes les sphères d’intervention du gouvernement ».

Or, ce vaste programme accuse aujourd’hui de multiples retards. Le document de consultation constate ainsi que « l’indice de circularité » de l’économie québécoise est estimé à seulement 3,5 %. « Ce résultat démontre que la majorité des 271,1 millions de tonnes de ressources consommées ne sont pas réintroduites dans le système de production et sont donc gaspillées », précise le document.

Qui plus est, à peine 14,2 % des entreprises « sont engagées dans une démarche de développement durable fondée sur des pratiques d’affaires environnementales, sociales et économiques vertes ». Cette proportion chute à 4,8 % « si l’on ajoute la reddition de comptes, ce qui indique que les entreprises tardent à inclure les pratiques relatives au développement durable dans leur système de suivi de la performance ».

En matière de développement, les données officielles citées en amont des consultations en cours font état d’une hausse marquée de la perte des milieux naturels, au profit de l’étalement urbain, d’une augmentation rapide du nombre de véhicules en circulation et d’une production toujours élevée de déchets.

Pour changer la donne, le gouvernement Legault promet de développer l’« économie verte et responsable », de « créer un État exemplaire » en la matière, d’« agir pour la nature et pour la santé » et de miser sur des collectivités durables. Chacune de ces orientations est rattachée à des objectifs plus précis.

Délais trop courts

Le problème, c’est que le gouvernement veut que la nouvelle stratégie entre en vigueur en avril, alors que le bilan de la précédente stratégie n’est toujours pas disponible, a déploré mardi le collectif G15+, qui regroupe une quinzaine de groupes issus du milieu des affaires et de la société civile.

« Il aurait été très utile d’avoir ces données », a souligné Denis Bolduc, secrétaire général de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, dans le cadre des consultations. Il a rappelé que le Commissaire au développement durable a, dans ses rapports, démontré que les stratégies mises en oeuvre depuis 2008 n’ont pas fonctionné, notamment en raison du « manque d’imputabilité et d’engagement des ministères et organismes ».

Ce dernier a aussi critiqué le caractère précipité de la démarche pour la stratégie 2023-2028. « L’entrée en vigueur de la Stratégie est prévue au mois d’avril. C’est un délai qu’on juge très court pour permettre au gouvernement d’intégrer dans sa stratégie les témoignages qui seront entendus dans le cadre des consultations », a affirmé M. Bolduc. Le délai entre les consultations et la mise en oeuvre de la précédente stratégie était quatre fois plus important, précise le G15+.

Même son de cloche du côté d’Équiterre et de Nature Québec, qui ont été convoqués il y a de cela quelques jours. Mais le cabinet de Benoit Charette se défend d’agir dans la précipitation. « La durée des consultations qui se tiendront est similaire à celles qui se sont tenues il y a cinq ans lors de la révision de la précédente stratégie », a-t-on fait valoir dans une réponse écrite.

Les organisations invitées en commission espèrent surtout que le gouvernement sera à l’écoute, pour éviter une répétition des échecs passés. Le G15+ propose ainsi une approche de mesure du « bien-être » qui prendrait en compte des « indicateurs » de prospérité, mais aussi d’équité, de consommation de ressources et de protection de l’environnement. Bref, qui mesurerait le progrès en allant « au-delà du PIB ».