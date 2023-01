L’air de Limoilou parmi les plus saturés en particules fines du Québec

Les habitants de Limoilou respirent un des airs les plus saturés en particules fines du Québec, confirme un rapport très attendu de 1213 pages réalisé par le Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques (GTCA). L’étude montre également que la norme journalière de nickel fait encore l’objet de dépassements, « un risque inacceptable, tranche le rapport, pour une partie de la population. »

« Ce portrait montre que les concentrations moyennes annuelles de particules fines à la station [d’échantillonnage] Vieux-Limoilou sont parmi les plus élevées de la province », note le rapport. Au banc des accusés : le chauffage au bois, la construction et le transport routier.

Trois autoroutes encadrent Limoilou, un quartier autrefois populaire traversé, aujourd’hui, par le passage fréquent de camions lourds. C’est précisément à proximité de ce secteur que le gouvernement caquiste compte faire émerger son troisième lien.

« Le trafic dans le secteur à l’étude est une source appréciable [de pollution], mentionne le rapport. C’est un angle mort à considérer. » Le transport routier émet notamment du dioxyde d’azote, un des trois contaminants jugés « prioritaires » par le GTCA. SelonSanté Canada, 24 % de la population de Québec demeure à moins de 100 m d’une route à circulation élevée et 9 % à moins de 50 m. L’agence fédérale a par ailleurs conclu, en 2022, qu’il y avait un lien entre la pollution liée à la circulation automobile et plusieurs types de maladie et cancer.

Le chauffage au bois représente aussi un facteur de contamination majeur dans le quartier. La Ville de Québec estime qu’il y a 25 000 poêles à bois sur son territoire et qu’entre 5000 et 8000 d’entre eux ne répondent pas aux normes. Ce nombre important, note le rapport, « fait en sorte que leurs émissions dépassent celles des industries. »

Les particules fines font elles aussi partie des contaminants jugés « prioritaires » par le groupe de travail. Les autorités canadiennes préviennent qu’une exposition, même courte, aux particules fines suffit à augmenter les risques de maladies cardiovasculaire et respiratoire. À Limoilou, estime le rapport, la facture de ces risques entraîne un coût chiffré à 300 millions de dollars.

Le troisième contaminant à surveiller, selon le rapport publié mardi, est le nickel, un minerai. C’est précisément dans la foulée de l’allégement de la norme de nickel dans l’air que le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, avait mandaté le groupe de travail pour identifier les ingrédients de la « soupe » qui vicie l’atmosphère de Limoilou et, surtout, leur provenance.

Entre 2010 et 2019, « les moyennes de concentrations de nickel des autres villes canadiennes [variaient] de 1 à 3 ng / m3 », rappelle le rapport. Pendant ce temps, « la concentration moyenne dans le secteur Limoilou-Basse-Ville [était] beaucoup plus élevée à environ 11,5 ng / m3. »



Le rapport recommande également au Port de Québec de mieux protéger la manutention et le transbordement du nickel pour atténuer la présence de ce contaminant dans l'air de Limoilou.

Rappelant que la science demeure incertaine quant aux risques posés par le nickel sur la santé, le rapport observe que des dépassements récurrents de la norme journalière ont lieu depuis au moins 12 ans. Entre 2011 et 2021, le GTCA dénombre 44 dépassements par rapport à la nouvelle norme de 70 ng / m3 entrée en vigueur en avril 2022 à la station Vieux-Limoilou (3,3 % des échantillons). Il en rapporte également 23 enregistrés entre 2015 et 2021 aux stations du Port de Québec. « C’est une situation inacceptable pour une partie de la population, souligne le GTCA. Il est pertinent de poursuivre les efforts d’atténuation visant à respecter les normes. »

Moins d’une demi-heure après la publication du rapport, la Ville de Québec présentait 40 actions en cours ou à venir pour améliorer la qualité de l’air de Limoilou. « Nous allons prendre nos responsabilités, nous ne nous défilerons pas », a souligné le maire de la capitale, Bruno Marchand. Il invite dans le même souffle la population et les industriels à faire leur part, en repensant, entre autres, leurs habitudes de chauffage, de consommation et de transport.

Il note au passage que le gouvernement caquiste devra désormais faire la démonstration que son tunnel ne dégradera pas davantage une atmosphère que son administration et la population cherchent à améliorer. « Si ça amplifie un problème que nous tentons de solutionner, prévient le maire Marchand, nous allons avoir un enjeu. »

« Pourquoi tout faire pour nous exclure ? »

La présentation publique du rapport, mardi, soulevait elle-même la controverse. La population attendait son dépôt le 1er décembre, date une première fois reportée au 16 janvier avant qu’un deuxième report retarde encore sa présentation au ministre de l’Environnement au 27 janvier.

Lundi, c’est avec seulement 24 heures d’avance que les citoyens et les citoyennes ont appris la tenue de la présentation publique. « Nous faire annoncer à 24 heures d’avis qu’il y a une séance d’informations sans que nous ayons le rapport entre les mains au préalable, sinon quelques heures seulement avant l’événement, c’est très problématique », déplore une mère de Limoilou Isabelle Arsenault.

Le fait que la rencontre se tienne en haute-ville suscite également la grogne. « Je dois aller chercher les enfants à la garderie, préparer le souper, assurer toute la routine du soir. C’est rare qu’à 19 h, en semaine, je traîne dans les parages de l’Assemblée nationale ! » ajoute Mme Arsenault.

La présentation du rapport ne fait l’objet d’aucune diffusion en ligne. Fait inusité : la convocation spécifie que les journalistes n’ont le droit d’enregistrer ni le son, ni l’image. « Ça m’amène à penser que nous fabriquons une certaine impuissance et une ignorance de la population en ce qui concerne la pollution de leur air, estime la Limouloise. Pourtant, ça fait des années que les gens de Limoilou démontrent leur capacité de comprendre la situation et de produire des données utiles. Ils peuvent participer aux débats : pourquoi tout faire pour les exclure ? »

Plus de détails à venir.