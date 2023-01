Chaque Québécois produit plus de 1500 livres de déchets par année

La récupération a beau faire partie du paysage québécois depuis des décennies, des centaines de milliers de tonnes de matières recyclables aboutissent toujours dans les dépotoirs de la province. La quantité de déchets générée chaque année par habitant a aussi augmenté au cours des dernières années, pour dépasser les 1500 livres.

Selon ce qui se dégage du « Bilan 2021 de la gestion des matières résiduelles au Québec », qui sera publié ce jeudi à 10 h par Recyc-Québec, la province est toujours très loin d’une réduction substantielle de la production de déchets et d’un recyclage efficace des matières qui pourraient normalement être recyclées.

Ce bilan, le premier du genre depuis 2018, permet ainsi de constater que la quantité de « matières résiduelles éliminées » par habitant a atteint 716 kg en 2021, soit 1578 livres. Ce chiffre, qui comprend « toutes les catégories de matières éliminées provenant de sources résidentielles ou non résidentielles », était d’ailleurs à la hausse par rapport au bilan de 2018, qui s’élevait à 696 kg.

En tout, près de 6,2 millions de tonnes de matières ont été « éliminées » en 2021, principalement dans les dépotoirs, un chiffre en hausse de 5 % par rapport au bilan de 2018. Ces 6,2 millions de tonnes ne prennent pas en compte les 2,7 millions de tonnes de matières utilisées comme matériau de « recouvrement » des sites d’enfouissement, dont 1,5 million de tonnes de sols contaminés.

Matières « récupérées »

Le bilan de Recyc-Québec portant sur la « collecte municipale », et donc résidentielle, évalue que les Québecois ont consommé en 2021 un total de 1,27 million de tonnes de « matières recyclables ». Cependant, seulement 62 % de ces matières ont été récupérées, et donc acheminées vers les centres de tri. Une fois au centre de tri, 24 % des matières ont été rejetées ou entreposées. « En 2021, les quantités de matières rejetées par les centres de tri ont connu une augmentation comparativement à 2018, poursuivant la tendance observée depuis 2015 », précise le document.

En bout de ligne, ce sont donc 603 000 tonnes de matières recyclables qui ont été « acheminées aux fins de recyclage », soit 47 % des matières consommées par les ménages québécois. Ce taux est en recul, puisqu’il était de 52 % en 2018. Et globalement, 61 % des matières recyclables récupérées ont ensuite été traitées au Québec, contre 39 % ailleurs dans le monde. Le bilan publié jeudi ne précise dans quels pays.

Le rapport ne donne pas non plus de détails sur la nature des matières recyclables qui sont envoyées dans les dépotoirs, qu’on appelle aujourd’hui les lieux d’« enfouissement technique ». L’« Étude de caractérisation à l’élimination 2019-2020 » de Recyc-Québec donnait cependant des chiffres qui incluaient l’ensemble des secteurs, dont le secteur industriel et commercial. Selon ce bilan, 564 000 tonnes de papier et carton, 471 000 tonnes de plastique, 292 000 tonnes de textiles, 143 000 tonnes de métal et 78 000 tonnes de verre ont été « éliminées » pour la seule année 2019-2020.

Le compost au dépotoir

Selon les données compilées par Recyc-Québec, le Québec a généré 4,7 millions de tonnes de matières organiques en 2021, ce qui comprend les matières qui peuvent être compostées ou servir à la production de biométhane. Le taux « global » de recyclage de ces matières a atteint 56 %, ce qui signifie qu’un peu plus de deux millions de tonnes ont été « éliminées ».

Pour le secteur municipal, qui comprend les résidus verts et alimentaires, mais aussi les « boues » des usines d’épuration municipales, ce taux de recyclage se situait à 47 %. Concrètement, 764 000 tonnes de résidus verts et alimentaires ont été éliminées, contre 553 000 tonnes recyclées, pour un taux de recyclage de 42 %.

Il faut dire qu’environ 66 % des municipalités du Québec offrent actuellement un service de collecte, ou encore de compostage domestique ou communautaire. Le bilan publié jeudi souligne aussi que « la performance demeure limitée et des efforts additionnels sont requis » pour le secteur institutionnel, commercial et industriel.

Gaspillage

Le document produit par Recyc-Québec cite aussi l’« Étude de quantification des pertes et gaspillage alimentaires au Québec », publiée en 2022 par la société d’État. Selon celle-ci, 16 % des 7,5 millions de tonnes d’aliments qui entrent annuellement dans le système bioalimentaire québécois, soit 1,2 million de tonnes, sont perdus ou gaspillés, aux différentes étapes du système. Ces aliments comestibles perdus ou gaspillés entraînent l’émission annuelle de 3,6 millions de tonnes de gaz à effet de serre.

Par ailleurs, en ce qui a trait aux résidus de construction, rénovation ou démolition, 1,7 million de tonnes ont été directement envoyées à l’enfouissement, sans passer par un centre de tri. Sur les 1,8 million de tonnes envoyées vers un centre de tri, 569 000 tonnes (31 %) ont été envoyées pour le recyclage, la « valorisation énergétique », l’entreposage ou l’exportation.

Selon un sondage réalisé par la firme Léger dans le cadre d’une commission du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement menée en 2021, 93 % des répondants jugent que la gestion des déchets constitue un enjeu de société majeur, auquel il faut s’attaquer rapidement. Et même si 66 % des Québécois estiment qu’ils en font assez pour réduire le plus possible la production de déchets, la proportion de ceux qui seraient personnellement prêts à faire plus d’efforts pour réduire la quantité de déchets à éliminer grimpe à 88 %.