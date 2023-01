Quoi faire avec votre sapin de Noël après les Fêtes?

Ce texte est tiré du Courrier de la planète du 10 janvier 2023. Pour vous abonner, cliquez ici.

Après avoir embaumé et illuminé les foyers quelques jours, des centaines de milliers de sapins de Noël prendront le triste chemin de la rue cette semaine, où s’achèvera leur bref règne.

Environ 1,7 million d’arbres de Noël sont coupés chaque année au Québec, dont 98 % sont exportés. Seulement 800 000 arbres sont vendus au Québec et au Canada. Mais un bon nombre de ces rois de la forêt connaissent une deuxième vie grâce aux collectes municipales qui s’amorcent partout au Québec cette semaine et permettent de prolonger leur vie utile en les transformant en copeaux, en compost ou en pare-vents temporaires. La Ville de Montréal a récupéré l’équivalent de 198,5 tonnes de sapins de Noël l’an dernier (2022) et 286 tonnes en 2021 à des fins de recyclage et de revalorisation

Mais dans les villes dépourvues de tels services, les sapins abandonnés en bordure de route risquent d’aboutir dans les sites d’enfouissement, où ils mettent des années à se décomposer.

Une troisième option écologique s’offre pour prolonger la trop brève carrière de ces résineux, qui mettent 7 à 8 ans à atteindre la taille voulue avant d’aller briller dans les chaumières.

Refuge

Plusieurs villes et organismes environnementaux, dont Conservation de la nature Canada, proposent aux citoyens de laisser les arbres, dépouillés de leurs décorations, dans un coin de leur jardin, debout, couchés ou appuyés contre une clôture, pour servir de refuge aux oiseaux et autres petits animaux durant l’hiver.

Planté à proximité de mangeoires, l’arbre peut être orné de cocottes couvertes de suif ou de beurre d’arachide pour aider la faune ailée ou de petits animaux à s’alimenter au plus fort de l’hiver. L’Association des producteurs de sapins de Noël du Québec suggère aussi d’utiliser les branches coupées comme paillis naturel pour protéger les platebandes ou les plantes fragiles, facilement endommagées par le verglas ou le gel hivernal quand la neige fait défaut.

Une fois dépouillés de leurs vertes épines, au printemps, les sapins peuvent encore s’avérer utiles. Leurs branches coupées étendues au sol peuvent servir d’habitat à divers insectes ou batraciens, avant de se décomposer lentement, comme en forêt, pour enrichir l’humus pour les plantes environnantes. Bref, de quoi offrir une plus longue vie à ces stars de quelques soirs.