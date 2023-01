Quoi surveiller en environnement en 2023?

La fin du règne du « tout à l’auto » ?

Flambée du prix de l’essence, hausse du prix des véhicules : tout semble réuni pour pousser les consommateurs à troquer le volant pour d’autres modes de transport. Et pourtant… Rien ne semble vouloir freiner en 2023 l’élan pour la voiture. Malgré un prix moyen à la pompe de 1,82 $ le litre depuis août, le « tout à l’auto » s’accélère, observe Pierre-Olivier Pineau, expert en gestion de l’énergie à HEC Montréal. Ni Québec ni Ottawa n’ont profité du prix de l’essence et de la rareté des voitures pour soutenir des plateformes d’autopartage ou rehausser l’offre de transport en commun, déplore-t-il. Québec joue son va-tout sur l’électrification des transports, un virage qui fera exploser la demande pour de nouvelles infrastructures hydroélectriques. « Il faut d’abord réduire nos déplacements et se tourner vers des transports plus durables. »

L’exploration pétrolière en milieu marin

Dans les prochaines semaines, le gouvernement du Canada et celui de Terre-Neuve-et-Labrador devraient s’entendre pour octroyer de nouveaux permis d’exploration pétrolière en milieu marin. À la fin de 2022, cinq entreprises ont en effet répondu à l’appel d’offres lancé en vue d’amorcer une série de projets qui pourraient permettre de découvrir de nouveaux gisements au large de la côte Est canadienne. De nouveaux permis couvrant pas moins de 12 000 km devraient être accordés, et les entreprises se sont engagées à investir plusieurs dizaines de millions de dollars en exploration. Malgré les critiques sévères des groupes environnementaux, le gouvernement Trudeau se dit convaincu que le Canada peut devenir un producteur de pétrole « propre ». Selon le fédéral, le secteur ferait même partie de la « transition » mondiale vers une économie sobre en émissions de gaz à effet de serre.

Les émissions de GES du secteur pétrolier et gazier

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, en a fait une promesse phare du plan climatique du gouvernement. Cette année, le fédéral doit maintenant présenter son plan pour plafonner, puis réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur pétrolier et gazier. « Nous aurons un projet de règlement peut-être d’ici le printemps, au plus tard dans la première moitié de l’année. Et ensuite, l’objectif est d’avoir la réglementation complète avant Noël », a indiqué le ministre en novembre dernier. Les détails de ce plan sont donc à venir. Mais chose certaine, le secteur des énergies fossiles représente un poids lourd du bilan des émissions canadiennes. De 1990 à 2019, l’industrie a vu ses émissions augmenter de plus de 100 millions de tonnes. La majorité de l’augmentation est imputable à une croissance de 725 % de la production des sables bitumineux.

Une « stratégie » de protection pour le caribou forestier

Quel sera le plan de sauvetage pour tenter d’éviter la disparition du caribou forestier, cervidé emblématique de la forêt boréale ? La réponse devrait être connue d’ici le mois de juin. Le gouvernement Legault a en effet promis de présenter une « stratégie » afin de mieux protéger l’habitat du caribou, qui est de plus en plus perturbé, principalement par l’industrie forestière. Les Innus réclament d’ailleurs des mesures concrètes depuis plusieurs années, et le gouvernement fédéral a menacé en 2022 d’intervenir afin d’imposer des règles de protection. Québec devra aussi statuer sur le sort des hardes qui, isolées, ont été placées en captivité dans Charlevoix et dans la région de Val-d’Or. Les regards se tourneront également vers la Gaspésie, où un projet de capture et de mise en enclos des femelles gestantes est prévu cet hiver, pour éviter l’extinction des quelque 30 dernières bêtes de la région.

Fin des subventions « inefficaces » pour les énergies fossiles

Après avoir soutenu l’industrie pétrolière et gazière à coups de milliards au fil des ans, Ottawa a pris l’engagement d’éliminer complètement les subventions dites « inefficaces », et ce, d’ici la fin de l’année. Le fédéral admet toutefois qu’« il n’existe pas de définition convenue à l’échelle internationale de subventions inefficaces aux combustibles fossiles ». Dans ce contexte, chaque gouvernement doit élaborer son propre « cadre » en la matière. « Au Canada, le ministère des Finances et Environnement et Changement climatique Canada collaborent à l’élaboration d’un cadre analytique visant à cerner les subventions inefficaces dans le contexte canadien », précise le ministère des Finances. Cela comprend l’élimination progressive des actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon en 2023, qui a été annoncée dans le budget de 2022, mais aussi neuf subventions qui « ont été éliminées ou rationalisées ou sont en voie de l’être ».

Protéger les lacs et les rivières du Québec

Dès janvier, le gouvernement du Québec doit déposer un projet de loi mettant en oeuvre le « Fonds bleu », une enveloppe de 650 millions de dollars pour protéger et soigner les plans et les cours d’eau de la province. Plantes envahissantes, mise aux normes des installations sanitaires, nettoyage des berges, végétalisation des bandes riveraines : les aspects visés par l’initiative sont nombreux. À la COP15, François Legault a aussi promis que les redevances sur l’eau puisée au Québec seront haussées. En 2021, celles-ci s’élevaient à seulement 2,50 $ par million de litres d’eau puisés. Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, s’est également engagé à rendre publiques les quantités d’eau prélevées par les utilisateurs commerciaux et industriels, ce que demandaient des organisations environnementales depuis longtemps.

Les premières études sur le troisième lien

Au palmarès des absentes qui se font attendre, les études sur le troisième lien figurent bien haut. L’attente ne saurait durer encore longtemps : le premier ministre François Legault a promis, en campagne électorale, que son gouvernement présenterait les études au début de l’année 2023. Plusieurs questions demeurent encore sans réponse, à commencer par la pertinence même du bitube. Le temps d’attente sur les ponts de Québec et Pierre-Laporte, aux heures de pointe, demeure enviable par rapport à ceux constatés dans la plupart des grandes villes américaines. Experts et détracteurs critiquent aussi un tunnel chiffré en milliards de dollars qui favorisera, selon eux, l’étalement urbain et l’usage de l’automobile. Le gouvernement caquiste ne cultive aucune ambiguïté : peu importent les études et leurs résultats, le projet ira de l’avant.

Le chantier du tramway de Québec

Le chantier du tramway de Québec doit officiellement démarrer cet été, au terme d’une année de report, d’innombrables incertitudes et, même, d’un procès. Un mystère demeure et il est de taille : la facture finale. Le coût a déjà bondi de 600 millions de dollars et frôle, désormais, quatre milliards. La Ville ne s’en cache pas : avec le cocktail économique qui sévit depuis plusieurs mois, les lendemains s’annoncent difficiles et la facture, salée. C’est à la fin du premier trimestre que la Ville de Québec doit présenter son dossier d’affaires et mettre à jour le budget attribué au tramway. Les gouvernements provincial et fédéral ont déjà promis de décaisser pour éponger les dépassements de coût. La population de la capitale, elle, n’est pas aussi rapide à se rallier : après un an d’efforts de l’administration Marchand, l’appui populaire au tramway stagne toujours à 42 %.