Un projet de mine d’or dans une région où vivent des espèces en péril

Une nouvelle mine d’or à ciel ouvert imposante pourrait voir le jour en Abitibi, avec l’exploitation de six fosses et de plusieurs milliers de tonnes de minerai brut chaque jour. Le gouvernement Legault vient d’ailleurs de lancer l’évaluation environnementale du projet, qui se ferait dans une zone où on retrouve des espèces en péril et des milieux humides. Des voix s’élèvent déjà pour critiquer l’implantation d’une mine supplémentaire dans une région qui en compte déjà plusieurs.

L’entreprise ontarienne O3 Mining, dont l’actionnaire majoritaire est Osisko Mining, espère extraire au moins 1,6 million d’onces d’or sur une période de 10 ans en exploitant un gisement situé au nord-ouest de Val-d’Or. Selon la minière, « l’incertitude créée par la pandémie de la COVID-19, l’inflation et l’incertitude des marchés font de l’or une valeur refuge pour les investisseurs », ce qui a stimulé les investissements miniers dans le secteur depuis 2020.

L’exploitation du projet « Marban » se ferait selon la même méthode que la mine Canadian Malartic. Concrètement, il s’agit de dynamiter le roc à même des fosses à ciel ouvert, avant d’extraire le minerai brut, qui est ensuite transporté par camions de 150 tonnes jusqu’à une usine pouvant traiter jusqu’à 16 500 tonnes de matière chaque jour. La concentration en or est estimée à environ une gramme pour chaque tonne de pierre.

O3 Mining prévoit ainsi exploiter six fosses, dont la plus imposante atteindrait 1,3 kilomètre de longueur et 850 mètres de largeur, pour une profondeur de 340 mètres. Sur une décennie d’exploitation, on devrait générer pas moins de 343 millions de tonnes de stériles et de résidus miniers.

Espèces en péril et cours d’eau

Le projet est soumis à une évaluation environnementale provinciale et à une évaluation fédérale, ce qui implique la production d’études d’impacts au cours des prochains mois. La description soumise par la minière permet cependant déjà de constater que l’exploitation de cette mine en Abitibi-Témiscamingue pourrait générer 60 000 tonnes de gaz à effet de serre chaque année (l’équivalent de 24 000 voitures), en plus d’avoir des impacts sur des espèces en péril, mais aussi de nécessiter la destruction de milieux humides et la déviation d’un cours d’eau.

Dans le secteur susceptible d’être touché par le projet, on retrouverait ainsi sept espèces d’oiseaux « en péril », selon la Loi sur les espèces en péril (LEP) du Canada. Sept autres espèces d’oiseaux en péril peuvent « potentiellement être présentes » dans la zone, en raison de la présence d’« habitats préférentiels » identifiés dans l’analyse produite pour le promoteur par la firme WSP. En plus de la protection dont bénéficie la faune aviaire en vertu de la LEP, la réglementation interdit de porter atteinte aux oiseaux migrateurs, lors de la nidification.

Cinq espèces de chauve-souris, dont deux sont « en voie de disparition », se retrouvent aussi dans le secteur. Le projet minier, qui a déjà fait l’objet de travaux d’exploration importants sur le terrain, est par ailleurs situé dans « l’habitat essentiel » reconnu du caribou de Val-d’Or, une population dont la quasi-disparition et la mise en enclos sont directement liées à la destruction de son habitat.

L’entreprise dit également devoir dévier un cours d’eau, qu’elle présente comme le « ruisseau » Keriens, afin de permettre l’exploitation de deux fosses. « Les milieux humides occupent également une grande partie du site d’implantation proposé », précise la documentation déposée en vue de l’évaluation provinciale, qui a officiellement été lancée mercredi par le gouvernement du Québec. La « directive » précisant ce que doit contenir l’étude d’impact est cependant datée du 20 décembre, soit le lendemain de la fin de la conférence de l’ONU sur la biodiversité (COP15).

Une région « lourdement affectée »

Porte-parole de MiningWatch Canada, Rodrigue Turgeon estime que ce nouveau projet est difficilement justifiable. « Dans sa version actuelle, nous ne soutenons pas le développement du projet, puisqu’il pose des risques considérables pour l’environnement, le climat, les espèces en péril, menacées ou vulnérables et le milieu socioéconomique local », fait-il valoir.

M. Turgeon, qui est lui-même résident de Val-d’Or, rappelle que la région immédiate est déjà truffée de mines d’or en opérations ou sur le point de l’être, dont la Canadian Malartic, Goldex, Kiena, Eldorado Gold et Akasaba Ouest. Il souhaite donc que l’évaluation des impacts puisse permettre de « répondre clairement à la question de savoir s’il ne s’agit pas de la mine en trop dans un paysage déjà trop lourdement affecté par l’industrie minière ».

À l’heure actuelle, pas moins de 92 % de l’or exploité « ne sert finalement qu’à la confection de bijoux et de lingots », ajoute l’organisme Eau Secours, qui joint sa voix aux commentaires très critiques du projet déposés à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC). « Or, dans le contexte de crise climatique actuel, il importe chaque jour davantage de choisir et de planifier judicieusement les projets mis de l’avant pour prioriser ceux qui iront dans le sens de la transition énergétique et des choix de société qu’il nous incombe de faire. »

La Ville de Val-d’Or redoute elle aussi les impacts environnementaux de la future mine. Dans un document déposé à l’AEIC, elle souligne que le ruisseau Keriens « constitue un milieu naturel de grande importance » pour diverses espèces de poissons et que son détournement « provoquera de graves préjudices irréversibles » à des frayères, mais aussi à « l’habitat naturel d’un bon nombre d’espèces fauniques » et au lac De Montigny, qui borde Val-d’Or et « dont l’état de santé est déjà considérablement dégradé et inquiétant ».

« Il a été porté à notre attention que la rentabilité globale du projet Marban dépend étroitement de l’exploitation des futures fosses situées dans le ruisseau », ajoute la Ville. « Il nous semble invraisemblable d’autoriser des projets miniers dont la faisabilité dépend uniquement de la destruction d’écosystèmes naturels de grande valeur, surtout à la suite de la COP15 », où des municipalités se sont engagées à réduire les menaces à la biodiversité.

Dans une réponse écrite au Devoir, l’entreprise fait valoir que « les citoyens et autres parties prenantes peuvent soumettre des commentaires sur ce que l’étude d’impact environnemental devrait inclure ». Ce processus de consultation publique au niveau provincial se termine le 3 février. « Nous invitons toutes les parties concernées à soumettre leurs préoccupations afin que les autorités gouvernementales ainsi que Minière O3 puissent y répondre dans l’étude d’impact. »

Au cabinet du ministre de l’Environnement Benoit Charette, on rappelle que le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement devra analyser le projet. « Soyez donc assuré que l’ensemble des éléments, dont la présence d’espèces à statut, les émissions de gaz à effet de serre et les émissions atmosphériques seront étudiées dans le cadre des analyses et prises en compte dans la décision finale », souligne le bureau du ministre dans une réponse écrite.