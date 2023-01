2023 débute sous le signe de la chaleur

Température de 19 °C enregistrée en pleine nuit en Pologne, 15,6 °C aux Pays-Bas, 14 °C en France : 2023 débute par des records de chaleur en Europe. Le Québec n’est pas en reste, et le thermomètre a atteint ici aussi des sommets pour le réveillon du jour de l’An.

2023 sera-t-elle l’année la plus chaude enregistrée jusqu’à maintenant, à l’instar des années 2013 à 2021 qui se classent toutes parmi les dix années les plus chaudes jamais enregistrées ?

Les premières minutes de cette nouvelle année laissent penser que oui.

Des records de chaleur ont été battus (ou presque) entre le 31 décembre et le 1er janvier à Montréal (7,7 °C), Québec (6,2 °C), Trois-Rivières (5,5 °C), Sherbrooke (8,5 °C) et Gatineau (4,7 °C). Même la Côte-Nord, région nordique généralement à l’écart des vagues de chaleur, a battu des records de température positive. Il a fait 5,1 °C à Baie-Comeau la veille du jour de l’An et presque 2 °C à Fermont.

Les températures normales gravitent en général sous le point de congélation pour le 1er de l’An, entre -5 °C et -14 °C pour Montréal par exemple.

Le prochain système météo à frapper le Québec laissera un mélange de grésil sur tout le sud du territoire. De la pluie verglaçante pourrait rendre les déplacements difficiles à plusieurs endroits, et notamment pendant l’heure de pointe matinale de jeudi.

En Europe, le printemps en janvier

Des températures printanières ont surpris les fêtards européens au moment de célébrer l’entrée dans la nouvelle année.

« 2023 commence fort en Europe avec des anomalies thermiques massives de 10 à 20 °C ce jour de l’An sur une large partie de l’Europe, entre nord France et Russie », a résumé sur Twitter François Jobard, météorologue de Météo France.

Le service officiel de la météorologie et de la climatologie de France a enregistré une température de près de 14 °C en pleine nuit à Paris. C’est du jamais vu depuis qu’on enregistre les données météo, il y a plus de 100 ans.

Partout où l’on pose les yeux sur la carte des températures du 31 décembre au soir, des records apparaissent : un sommet de 24 °C en Espagne, 12,6 °C au Danemark, 15,6 °C aux Pays-Bas et même 19 °C enregistrés en pleine nuit en Pologne.

« C’est toute la saison hivernale qui se réchauffe », a analysé l’Institut royal météorologique des Pays-Bas. « Le nombre de jours d’hiver “doux” [à plus de 10 °C] a presque doublé, passant d’environ 10 jours avant 1990 à environ 19 jours sous le climat actuel (1991-2020). »

Des années de plus en plus chaudes

Contrairement aux vagues de chaleur qui augmentent en nombre et en intensité chaque année, les vagues de froid se font de plus en plus rares sur le Vieux Continent. « La dernière vague de froid à l’échelle du pays remonte à février 2012… bientôt 10 ans », remarque Météo France dans son bulletin de fin d’année.

« Quelles que soient les températures de notre mois de décembre, l’année 2022 sera la plus chaude que la France ait jamais mesurée », ajoute-t-on, alors que la température moyenne a dépassé de 2 °C les moyennes historiques sur l’ensemble de l’année. La pluviométrie annuelle en moyenne sur la France devrait présenter un déficit de 15 à 25 % pour l’année 2022.

14 °C C’est la température enregistrée le jour de l’An en pleine nuit à Paris par le service officiel de la météorologie et de la climatologie de France. C’est du jamais vu depuis qu’on enregistre les données météo, il y a plus de 100 ans.

L’agence espagnole dresse le même bilan. « L’année 2022 est la plus chaude et l’une des plus sèches de la série historique en Espagne », précisent les météorologues espagnols. […] Le trimestre composé de septembre, octobre et novembre, avec une température moyenne de 16,3 °C, a été de 2 °C plus chaud que la moyenne normale. »

L’Organisation météorologique mondiale estime qu’en 2022, « la température moyenne mondiale [a dépassé] d’environ 1,15 °C la moyenne préindustrielle ». L’année 2022 ne sera probablement « que » la cinquième ou sixième année la plus chaude enregistrée, mais « ce n’est qu’une question de temps avant que se présente une nouvelle année record ».