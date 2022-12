«Préparez-vous», dit Environnement Canada

Environnement Canada lance un appel à la prudence à l’approche de la tempête hivernale qui doit s’abattre sur une bonne partie du Québec à compter de jeudi soir : mieux vaut prévoir des réserves en cas de pannes d’électricité prolongées qu’être pris au dépourvu à la veille de Noël.

Un système météorologique « majeur » est attendu sur la province, entraînant des quantités de neige importantes, de la pluie, mais aussi des vents très forts et de la poudrerie. Donc, « c’est tout à fait une possibilité que vous manquiez d’électricité pendant une période prolongée », lance le météorologue chez Environnement Canada Jean-Philippe Bégin à l’attention des Québécois.

« Est-ce que c’est 10 % de la population ? Est-ce que c’est plus ? Ultimement, il faut que tout le monde se prépare à cette éventualité-là, parce que partout au Québec on aura des vents forts à violents. Donc, si on manque d’électricité, ça pourrait être plus long de rétablir le service », explique-t-il en entrevue avec La Presse canadienne.

Selon les plus récentes prévisions de l’agence fédérale, toutes les régions du Québec doivent s’attendre à recevoir des vents entre 80 et 120 km/h, les rafales de plus de 100 km/h étant réservées pour les secteurs à l’est de la capitale provinciale.

Environnement Canada recommande donc à tout le monde de se procurer le matériel nécessaire pour être en mesure de subsister à ses besoins jusqu’à 72 heures. La préparation implique aussi de recharger les batteries de ses appareils électroniques, de tester sa génératrice — pour les personnes qui en ont une — et de prévoir des couvertures.

« L’idée ici n’est pas de faire peur, c’est juste de dire que, si ça vous arrive, ayez un plan comme aller chez de la parenté ou des amis qui ont encore l’électricité, et avoir une trousse d’urgence va vous aider à passer au travers de cette période difficile sans électricité », précise M. Bégin, qui répète que ce sera « très, très, très venteux sur tout le Québec ».

Chez Hydro-Québec, on assure que, malgré la période des Fêtes, « nous suivons l’évolution de la situation et serons prêts à intervenir dès que nécessaire ».

Neige, pluie, et tout ce qui se trouve entre les deux

La neige doit débuter jeudi soir à plusieurs endroits. Des régions au nord du fleuve Saint-Laurent, comme les Laurentides, Lanaudière et la Mauricie, pourraient recevoir entre 20 et 40 centimètres d’ici vendredi soir. Les flocons continueraient de s’accumuler au cours de la journée de samedi et pourraient atteindre jusqu’à 60 centimètres à certains endroits.

Pour les secteurs près du fleuve, les quantités de neige seront moins importantes, car les précipitations se changeront en pluie, prévient Environnement Canada. Qui plus est, de la pluie verglaçante est possible dans la nuit de jeudi à vendredi, ainsi que le lendemain matin.

Le service météorologique prévoit d’ailleurs une quantité significative de pluie sur les régions du sud du Québec, vendredi. De plus, du verglas pourrait survenir durant la transition de la neige à la pluie à Montréal et en Montérégie.

« Ce qu’on veut que les gens retiennent, c’est que c’est une tempête qui est particulièrement forte comparativement à ce qu’on a en général. Elle est spéciale et elle s’intensifie très rapidement », souligne M. Bégin.

Dans l’est de la province, la neige doit débuter vendredi matin avec des accumulations possibles de 10 à 20 centimètres, mentionne Environnement Canada.

Au cours de la soirée ou de la nuit, les précipitations pourraient se transformer en pluie et les quantités pourraient approcher les 30 millimètres.

Dans les endroits où de la pluie est au menu, il faudra être prudent lors de la chute des températures, samedi matin, puisque cette baisse rapide pourrait mener à des routes et des trottoirs glacés « de façon généralisée ».

Historique ?

Ces conditions météorologiques risquent de compliquer les déplacements des Fêtes. Environnement Canada invite d’ailleurs à retarder tout déplacement non essentiel au cours de la tempête.

Mais cette tempête sera-t-elle aussi mauvaise que prévu ? Réponse de Jean-Philippe Bégin : « Elle se compare déjà parmi les tempêtes les plus intenses qu’on a connues de façon historique, donc ça donne une idée de l’ampleur de la chose. »

« Pour certains aspects, ça pourrait être du jamais vu, mais pour d’autres on aura des comparables », mentionne-t-il.

Évidemment, Environnement Canada compte bien dresser un bilan complet de l’événement une fois le calme retrouvé.