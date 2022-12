Les femelles caribous de la Gaspésie iront en enclos en 2023

Ce texte est tiré du Courrier de la planète du 20 décembre 2022. Pour vous abonner, cliquez ici.

Le gouvernement du Québec mise sur une stratégie extrême pour tenter d’éviter la disparition des caribous de la Gaspésie: les femelles gestantes seront capturées dans les premiers mois de 2023 et placées en enclos pour y donner naissance, a appris Le Devoir. La situation catastrophique de cette population illustre d’ailleurs la nécessité de mettre en oeuvre ici des mesures phares du «cadre» mondial qui vient d’être adopté à la conférence de l’ONU sur la biodiversité (COP15).

La population de caribous, qui fréquente essentiellement le territoire du parc national de la Gaspésie et des zones situées autour de cette aire protégée, se trouve dans une situation pratiquement désespérée. Elle compterait à peine plus d’une trentaine de bêtes, et son déclin ne cesse de s’accentuer depuis déjà plusieurs années. Son extinction signifierait la fin de la dernière harde vivant au sud du Saint-Laurent.

Pour tenter d’éviter cela, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) du Québec tentera dès le mois de mars, voire avril 2023, de capturer les femelles qui doivent donner naissance au printemps, afin que la mise bas se déroule dans un enclos.

«Au préalable, quatre survols aériens sont prévus de décembre à mars pour localiser les caribous. Les femelles seront repérées par hélicoptère, capturées au lance-filet et anesthésiées par des professionnels, techniciens et vétérinaires. Au sol, une échographie sera réalisée pour attester de la gestation», explique le ministère dans une réponse écrite.

Elles seront ensuite «héliportées sous anesthésie jusqu’aux enclos où une équipe de professionnels, techniciens et vétérinaires, assureront leur réveil et prendront leurs signes vitaux avant de les libérer dans les enclos». Ces femelles, après la mise bas, seront maintenues en captivité jusqu’au mois d’août ou de septembre avec leur faon, avant d’être relâchées. Selon ce que précise le MELCCFP, la construction des enclos n’est pas terminée, mais elle devrait l’être «dès l’hiver 2023».

Habitats perturbés

Professeur au Département de biologie de l’Université du Québec à Rimouski et spécialiste de la recherche sur cette espèce menacée, Martin-Hugues St-Laurent dit avoir confiance en l’expertise de ceux qui seront chargés de la capture des cervidés. «Nous en sommes à déployer des stratégies extrêmes lorsqu’on parle de captures et de mise en captivité. Mais au Québec, on capture des caribous depuis plusieurs années, en se basant sur des protocoles et avec des experts qui ont reçu une formation», souligne-t-il.

Selon lui, ce projet peut permettre d’éviter que les faons, qui sont très vulnérables dans leurs premières semaines de vie, succombent à la prédation très importante des ours et des coyotes. «Mais on ne peut pas penser uniquement en termes de mise en enclos. Si on relâche ces animaux dans un système qui est toujours aussi altéré que ce qu’on a aujourd’hui, on ne gagnera pas. Nous allons simplement retarder l’inéluctable. Il faut donc que la stratégie prévoie la conservation d’habitats.»

Dans ce contexte, M. St-Laurent estime que le Québec doit saisir l’occasion de mettre en oeuvre, pour toutes les populations de caribous de la province, certains engagements inscrits dans le «cadre post-2020» qui vient d’être adopté à la COP15 de Montréal.

Il juge urgent de mieux protéger l’habitat forestier de l’espèce, qui est de plus en plus perturbé par les industries forestière et minière. En Gaspésie, par exemple, les coupes forestières industrielles se déroulent jusqu’aux limites du parc national.

Il est également essentiel de restaurer des milieux naturels dégradés, par exemple avec des programmes de reboisement et de fermeture de chemins forestiers, et de «reconnecter» les habitats propices entre eux. «On a l’impression que les astres s’alignent, avec les cibles fixées à la COP15, mais aussi les objectifs de lutte contre les changements climatiques», souligne le chercheur.

Stratégie

Les Innus d’Essipit et de Pessamit, qui réclament depuis 2020 la création d’une aire protégée pour les caribous du secteur Pipmuacan, situé au nord-est du Lac-Saint-Jean, ont toutefois déploré l’absence d’annonce concernant l’espèce dans le cadre de la conférence de l’ONU sur la biodiversité. Le gouvernement Legault répond qu’il «étudie différents scénarios dans le cadre de la stratégie caribous» et que celle-ci sera présentée d’ici juin 2023.

Le président de l’Action boréale, Henri Jacob, redoute «l’abandon» de hardes isolées et au seuil de la disparition. C’est le cas de celle de Val-d’Or, qui compte à peine 9 bêtes, toutes en enclos, ou de celle de Charlevoix, qui se résume à 20 caribous en captivité.

«L’idée de la mise en enclos n’est pas nécessairement mauvaise, mais le gouvernement n’a pas de projet pour la suite. Il faut un plan de rétablissement à long terme. Pour le moment, par exemple à Val-d’Or, on ne sait pas ce qui sera fait. On ne peut pas simplement les relâcher dans le même habitat problématique», fait-il valoir.

Dans le cas de cette harde isolée de l’Abitibi-Témiscamingue, la perturbation de l’habitat est jugée très importante par les experts, et les tentatives de capture des femelles gestantes, comme on s’apprête à le faire en Gaspésie, ont été un échec.