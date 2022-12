Découvrez les 23 cibles de l’accord de Kunming-Montréal

L’accord de Kunming-Montréal, adopté dans la nuit de dimanche à lundi, contient 23 cibles qui visent à protéger la biodiversité mondiale. La mise en œuvre de ces cibles dépendra maintenant de chaque pays signataire. Voici, en résumé, l’objet de ces cibles :

Cible 1

Diminuer à « près de zéro » la perte des aires très riches en biodiversité d’ici 2030.

Cible 2

S’assurer qu’au moins 30 % des milieux naturels dégradés soient en restauration d’ici 2030.

Cible 3

S’assurer que 30 % des milieux terrestres, d’eau douce, côtiers et marins, particulièrement ceux de haute importance pour la biodiversité, soient protégés d’ici 2030.

Une « utilisation durable » de ces territoires est autorisée, en autant que cela se fasse en cohérence avec les objectifs de protection. Les droits des communautés autochtones et locales sur ces territoires doivent également être assurés.

Cible 4

Agir pour arrêter l’extinction d’espèces causée par l’humanité et pour favoriser le rétablissement des espèces menacées.

À lire aussi : COP15 : accord historique pour la protection de la biodiversité

Cible 5

S’assurer que la récolte d’espèces sauvages soit faite de manière « durable, sécuritaire et légale », prévenir la surexploitation et réduire les risques de « débordement » des pathogènes d’une espèce à l’autre.

Cible 6

Réduire les conséquences des espèces exotiques envahissantes ; diminuer de 50 % les taux d’introduction de ces espèces d’ici 2030.

Cible 7

Réduire les risques créés par la pollution d’ici 2030 à des niveaux qui ne soient pas dangereux pour la biodiversité. Il est notamment question de réduire de 50 % les pertes de nutriments (comme les engrais) dans l’environnement, de réduire de 50 % les risques associés aux pesticides, et de « travailler » vers l’élimination de la pollution par le plastique.

Cible 8

Réduire les conséquences des changements climatiques et de l’acidification des océans sur la biodiversité, notamment avec des « solutions fondées sur la nature » et / ou des « approches basées sur les écosystèmes ».

Cible 9

S’assurer d’une gestion soutenable des espèces sauvages, de manière à fournir des bénéfices « sociaux, économiques et environnementaux » aux communautés qui en dépendent.

Cible 10

S’assurer d’une gestion durable des territoires où on pratique l’agriculture, l’aquaculture, les pêcheries et la foresterie.

Cible 11

Restaurer et rehausser les services écosystémiques, comme la santé des sols et la pollinisation, avec des « solutions fondées sur la nature » et / ou des « approches basées sur les écosystèmes ».

Cible 12

Accroître significativement les espaces « bleus » et « verts » dans les milieux urbains.

Cible 13

Agir pour s’assurer du partage « juste et équitable » des bénéfices découlant de l’utilisation des données génétiques. D’ici 2030, arriver à un « accroissement significatif » du partage de ces bénéfices.

Cible 14

Intégrer pleinement la question de la biodiversité dans l’ensemble des politiques publiques, notamment celles liées au développement.

Cible 15

Agir pour que les grandes entreprises rendent des comptes au sujet de leurs effets sur la biodiversité, et réduisent leurs conséquences négatives sur la nature.

Cible 16

Encourager les gens à faire des choix de consommation durable. D’ici 2030, réduire l’empreinte mondiale de la consommation, réduire de 50 % les déchets alimentaires, réduire « significativement » la surconsommation, de même que la création de déchets.

Cible 17

Mettre en oeuvre les mesures de biosécurité et de manipulation de la biotechnologie stipulées dans certains articles de la Convention sur la diversité biologique.

Cible 18

Identifier les subventions néfastes pour la biodiversité d’ici 2025. Les réduire d’au moins 500 milliards de dollars américains d’ici 2030.

Cible 19

Investir au moins 200 milliards de dollars par année d’ici 2030 pour protéger la biodiversité dans le monde.

Les pays développés s’engagent à verser 20 milliards par année d’ici 2025, et 30 milliards d’ici 2030, aux pays en développement pour protéger leur biodiversité. L’accord prévoit aussi d’accroître le recours aux fonds privés. Il encourage également à mettre en place des « mécanismes innovants », comme les paiements pour les services écosystémiques et les crédits compensatoires pour la biodiversité.

Cible 20

Favoriser la coopération scientifique entre les pays du Nord et ceux du Sud au sujet de l’exploitation durable de la nature et de sa protection.

Cible 21

S’assurer que les meilleures informations soient disponibles pour la prise de décisions en lien avec la biodiversité. S’assurer que les connaissances autochtones soient utilisées avec le plein consentement de leurs détenteurs.

Cible 22

S’assurer que la prise de décisions au sujet de la biodiversité se fasse de manière inclusive, dans le respect des femmes, des jeunes, des Autochtones et des personnes handicapées.

Cible 23

S’assurer que la mise en oeuvre du cadre de l’accord de Kunming-Montréal soit réalisée dans une perspective d’égalité des genres.