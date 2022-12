«Des défis de taille» demeurent à la COP15

Alors que les négociations entre ministres doivent normalement se terminer samedi à la conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP15), la plus récente version du texte en cours de négociations témoigne des « défis de taille » qui demeurent, selon la présidence chinoise de l’événement, qui demeure néanmoins « très confiante » de parvenir à un accord à la ligne d’arrivée, fixée à lundi.

Les passages entre crochets, et donc qui ne font toujours pas l’objet d’un consensus de la part des délégations, sont en effet toujours très nombreux. La cible de protection de 30 % des milieux naturels terrestres maritimes demeure entre crochets et les pays ne se sont pas encore entendus sur l’idée d’atteindre cette cible à l’échelle « globale » ou à l’échelle « nationale ».

Sur la question de la restauration des milieux naturels dégradés par l’activité humaine, le texte publié samedi matin permet de constater que les pays doivent encore trouver un terrain d’entente sur la cible minimale, qui pourrait être de 20 % ou de 30 %, selon les chiffres qui se retrouvent encore entre crochets.

Financement

Sur la question cruciale du financement de la mise en oeuvre du cadre mondial de protection de la biodiversité d’ici 2030, les pays ont convenu d’augmenter « substantiellement » les ressources provenant de fonds publics et privés. Mais pour le moment, ils ne sont pas parvenus à préciser un montant. Le chiffre de 200 milliards de dollars est évoqué dans le texte, entre crochets, tout comme les échéanciers. Même chose pour le montant de 100 milliards de dollars évoqué à plusieurs reprises depuis le début de la COP15 à Montréal.

Les pays en développement ont fait de la question financière un enjeu majeur des négociations. Il faut dire que la mise en oeuvre d’un cadre de protection de la biodiversité impliquera des centaines de milliards de dollars d’ici 2030, notamment pour protéger les écosystèmes particulièrement riches de certains pays d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie. Ces fonds seront par exemple nécessaires pour protéger des milieux naturels terrestres et maritimes, transformer les pratiques agricoles, réduire l’utilisation des pesticides et la pollution, mais aussi restaurer des écosystèmes dégradés par l’activité humaine.

Les 196 pays membres de la Convention des Nations unies sur la biodiversité ont par ailleurs statué sur la nécessité de réduire les impacts des espèces invasives et leur introduction dans les milieux naturels, mais la cible de réduction d’« au moins 50 % » de ces introductions demeure entre crochets. L’idée de se tourner vers une gestion « durable » des terres agricoles et de la foresterie est inscrite dans le texte, mais on ne sait pas encore si cela concernera « toutes » les terres, puisque le terme est entre crochets. L’inclusion des « pêcheries » dans ce principe de durable ne fait toujours pas consensus.

En ce qui a trait aux subventions néfastes pour la biodiversité, l’échéancier de « 2025 » demeure à négocier et les pays doivent toujours tenter de s’entendre pour dire s’il s’agira de les éliminer, les réduire ou les réformer, mais aussi sur le montant de « 500 milliards de dollars par année », qui demeure sujet à discussions.

« Défis de taille »

Même si des progrès ont été faits depuis le début de la COP15, le 7 décembre, la date butoir du 19 décembre pour la signature du cadre mondial de protection de la biodiversité laisse présager de longues heures de négociations. « Nous avons encore devant nous des défis de taille » pour les derniers jours, « il s’agit de notre responsabilité commune », a d’ailleurs souligné samedi le ministre chinois de l’Environnement, Huang Runqiu, président de la conférence.

« Il y a une obligation morale » à stopper la perte de la biodiversité, affirment par ailleurs plus de 3100 chercheurs de 128 pays dans une lettre ouverte samedi, inquiets de voir les négociations piétiner. « C’est réalisable si nous agissons maintenant, et de manière décisive », et « nous le devons à nous-mêmes et aux générations futures — nous ne pouvons plus attendre », ont-ils lancé.

Car le temps presse : 70 % des écosystèmes mondiaux ont été dégradés par l’activité humaine et plus d’un million d’espèces sont menacées de disparition sur la planète. Plusieurs experts évoquent maintenant l’idée que l’humanité a enclenché une « sixième extinction » de masse, la première depuis la disparition des dinosaures, il y a de cela 65 millions d’années. Et au-delà des implications morales, c’est toute la prospérité du monde qui est en jeu, rappellent les experts : plus de la moitié du PIB mondial dépend de la nature et de ses services.

Avec l’Agence France-Presse