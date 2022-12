Au moment où la 15e conférence de l’ONU sur la biodiversité (COP15) tire à sa fin, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, garde espoir que les gouvernements des quatre coins du monde aboutiront d’une déclaration finale ambitieuse, même si les négociations ont été ardues dans les derniers jours. L’élue demande aussi aux États d’écouter davantage les solutions qu’ont à proposer les villes, qui se retrouvent au premier rang lorsque vient le moment de gérer les effets de la crise climatique et environnementale sur leurs citoyens.

« En matière de biodiversité, je veux un avant et un après Montréal », a martelé Mme Plante samedi, en entrevue au Devoir au Palais des congrès. La mairesse venait alors, quelques minutes plus tôt, de prendre la parole devant des centaines de personnes réunies dans le cadre du Segment de haut niveau de la COP 15.

L’ébauche de la déclaration finale de ce sommet international se donne des cibles ambitieuses, incluant celle de protéger 30 % de tous les territoires terrestres et marins d’ici 2030. De nombreux crochets demeurent cependant dans cette ébauche, signe que les négociations piétinent entre les pays sur certains aspects. La question du financement colossal de ces mesures, qui devra essentiellement provenir des pays développés en soutien à ceux en développement, a notamment soulevé les passions dans les derniers jours. Mais Mme Plante, devant cette situation, demeure « optimiste ».

« C’est sûr que c’est particulier parce qu’à ce moment-ci, tout ce que je peux faire, c’est d’envoyer de l’énergie et d’encourager les troupes à tout régler », insiste Mme Plante, qui rappelle « l’urgence d’agir » pour protéger la biodiversité mondiale.

Influencer les villes

La mairesse, qui a participé activement à la COP15 au cours des deux dernières semaines, espère d’ailleurs réussir à « influencer » d’autres villes à prendre des décisions ambitieuses pour protéger leurs espaces verts. Elle cite en exemple le récent engagement de la Ville d’agrandir le site du parc du Mont-Royal de trois hectares ainsi que la cible de la Communauté métropolitaine de Montréal – que la mairesse préside – de protéger 30 % du territoire qu’elle représente d’ici 2030.

« On est très proactifs », affirme Mme Plante, qui constate que Montréal est en voie de devenir un « leader » à l’échelle internationale, en matière de protection de l’environnement. La mairesse dit ainsi souhaiter « inciter les villes, petites ou grandes, à agir à la hauteur de leurs moyens » pour préserver leurs espaces verts.

Quant aux États, ils devraient reconnaître davantage le rôle de premier plan que jouent les villes dans la lutte contre les changements climatiques, et donc écouter davantage les solutions qu’elles ont à proposer, estime la cheffe de Projet Montréal. « Dans la COP, ce sont les États qui décident, mais il faut entendre les villes parce qu’on est sur le terrain et on est en mode action-réaction », notamment lorsque des inondations ou des vagues de chaleur surviennent, a-t-elle illustré.

« Prendre des décisions difficiles »

Afin de protéger l’environnement, les villes doivent parfois être prêtes à prendre le risque d’être critiquées par certains citoyens, par exemple en transformant des espaces de stationnement en îlots de verdure, croit Mme Plante.

« Chaque fois que l’on parle de changer des espaces minéralisés en espaces verts, tout le monde est d’accord avec ça. Mais évidemment, quand ça affecte des habitudes de vie ou comment tu étais habitué de voir ou de faire les choses, bien sûr, ça peut déranger beaucoup de gens. Mais au bout du compte, ce qui importe pour moi, c’est de regarder à l’avant et de voir ce qu’on peut faire pour protéger les générations à venir », a déclaré la mairesse. En ce sens, il faut créer plus de parcs et protéger nos berges, notamment, insiste-t-elle.

« Ça implique de prendre des décisions difficiles, mais si on veut faire cela, tout le monde doit faire sa part », a-t-elle ajouté.

Or, afin de pouvoir contribuer pleinement à la protection de l’environnement, les municipalités, au Québec comme ailleurs dans le monde, auront besoin de plus de fonds provenant des paliers de gouvernement supérieurs, relève la mairesse.

« C’est le nerf de la guerre », lance celle qui espère ainsi que des montants importants seront associés aux engagements que comprendra la déclaration finale de la COP15, dont une partie reviendra à terme dans les poches des villes, espère-t-elle.

La COP15, qui réunit les représentants de 196 pays, doit se terminer lundi à Montréal.