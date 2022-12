Québec lance un appel aux arbres

Québec voit la vie en vert. À l’horizon 2029, la capitale nationale ambitionne de planter 130 000 arbres sur son territoire pour que plus du tiers de son périmètre urbain soit voué à la canopée. Vendredi, elle lançait un appel aux arbres pour encourager la population à mettre en terre les germes d’une ville plus verdoyante.

Depuis 2021, Québec a planté un peu plus de 23 000 arbres sur son territoire. Il en manque donc plus de 100 000 autres à semer pour accomplir la vision de l’arbre qui doit, dans la prochaine décennie, amené un couvert forestier dans 35 % de son territoire urbain, soit une augmentation de 4 % par rapport à l’heure actuelle. À titre comparatif, la canopée recouvre le quart du territoire montréalais.

La Ville l’admet : elle n’y parviendra pas seule.

« Il y a 75 % des terrains de la Ville de Québec qui n’appartiennent pas à la Ville de Québec, a souligné la conseillère Marie-Josée Asselin, responsable des dossiers environnementaux à l’exécutif. L’apport de la collectivité est capital pour atteindre nos objectifs. »

Pour encourager la participation citoyenne dans le verdissement de la ville, Québec annonçait, vendredi, la création d’un guichet unique où entreprises, industries et propriétaires de tout acabit pourront se référer avant de planter.

« Le Collectif Canopée offrira un véritable ‘’tout inclus’’ pour la plantation d’arbres », promet la Ville. Quiconque voudra semer pourra le faire grâce à ce guichet doté d’un financement de près de 500 000 $. En tout, le collectif espère déployer 2000 arbres et 250 arbustes en 2023 – soit huit fois plus que les 285 arbres plantés en 2022 grâce au programme de verdissement des terrains qui n’appartiennent pas à la Ville.

« Nous voulons accélérer la cadence », insiste la conseillère. Depuis quelques années, la Ville multiplie les efforts pour faciliter l’augmentation de la canopée sur les terrains privés.

La distribution gratuite d’arbres a permis d’en écouler 8000 au cours des deux dernières années. La Ville de Québec propose aussi de planter, à ses frais, des arbres en bordure des terrains privés. La capitale offre une gamme d’essence à sa population, en plus d’assurer l’entretien de ces arbres et leur remplacement, si jamais la faucheuse venait à les abattre.

Ce programme produit de beaux fruits : la moitié des 23 000 arbres plantés depuis 2021 en proviennent. Les propriétaires intéressés à participer n’ont qu’à appeler à la Ville pour que des employés viennent semer aux endroits indiqués. Depuis le début de l’année, près de 2100 personnes en ont profité.

La Ville essuie de nombreuses critiques en raison des arbres parfois centenaires qu’elle sacrifie pour faire place au tramway. L’administration de Bruno Marchand s’engage toutefois à en planter 30 000 dans les quartiers limitrophes au tracé, dont 5000 en bordure du parcours.

Vendredi, l’hôtel de ville annonçait sa volonté de faire « percoler les bénéfices du tramway » dans plus de secteurs. C’est la basse-ville et ses quartiers les plus bétonnés en tireront profit : Saint-Sauveur, Vanier, Lairet et Charlesbourg devraient donc voir leur canopée augmentée au cours des prochaines années.

« Les attentes n’ont jamais été aussi grandes, nos ambitions aussi », a souligné Marie-Josée Asselin en rappelant la COP15 qui se déroule à 250 km en amont de l’autoroute 20. Reste à savoir si la population de Québec embarquera dans la campagne de verdissement initiée par la capitale.

La Ville, elle, y croit. « Plus nous allons voir des initiatives, plus il y aura des demandes, espère la conseillère. Il y aura un effet d’entraînement pour créer du beau. »