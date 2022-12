Mobilisation pour protéger un boisé enclavé dans l’est de Montréal

Le boisé Steinberg a beau avoir été acheté cet automne par la Ville de Montréal pour en assurer la protection, plusieurs résidents demeurent inquiets face à la perspective que cet espace vert soit défiguré par un projet de prolongement du boulevard de l’Assomption. Quelques dizaines de manifestants ont ainsi bravé le froid jeudi pour empêcher une pelle mécanique d’empiéter sur ce terrain en friche dans le cadre d’une étude de caractérisation des sols.

« Même si on est à un point où on ne peut pas faire reculer les choses, on peut les empêcher d’avancer », a lancé au Devoir Céline Bizon, qui se mobilise pour la protection de ce milieu naturel depuis 2016, aux côtés de nombreux autres résidents du secteur. Autour d’elle, d’autres manifestants tentaient tant bien que mal de se réchauffer vers 7 h 30, tandis que le soleil se levait à travers le boisé Steinberg.

Plusieurs résidents de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve se sont présentés avant l’aurore sur ce terrain en friche, qui longe la rue Hochelaga, pour installer diverses planches de bois et une échelle métallique pour bloquer l’accès à une pelle mécanique stationnée devant cet espace vert. Le service de l’environnement de la Ville souhaite récolter des échantillons des sols sur ce site, acheté à Hydro Québec en octobre pour 7,2 millions de dollars, pour vérifier notamment si ce terrain est contaminé.

« C’est un processus normal qui est fait lorsqu’on achète des terrains », a expliqué par écrit Marikym Gaudreault, attachée de presse du cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Un projet routier qui inquiète

La Ville assure vouloir protéger ce terrain entouré d’une longue clôture trouée. Les manifestants demeurent néanmoins préoccupés par un projet de prolongement du boulevard de l’Assomption, financé par le gouvernement du Québec, qui pourrait à terme créer une cicatrice à l’intérieur de cet espace vert déjà enclavé par des infrastructures d’Hydro-Québec et l’immense terrain de l’entreprise Ray-Mont Logistiques, à proximité. Ce projet routier vise notamment à faciliter le transport des camions qui entrent au port de Montréal.

« J’ai comme l’impression qu’on est en train de l’échapper en ce moment. Si on pouvait faire bouger les choses pour que le prolongement du boulevard de l’Assomption n’ait pas lieu et qu’il y ait plus d’espaces verts protégés dans le coin, il me semble que ce serait une suite logique », a relevé Jasmin Pichette, qui est arrivé sur ce site dès 5 h 30 pour soutenir le regroupement Mobilisation 6600 Parc-Nature MHM, à l’origine de cette manifestation. Le père de deux enfants rappelle « qu’il y a déjà beaucoup de trafic » dans ce secteur qui manque d’espaces verts et d’infrastructures destinées aux piétons et aux cyclistes. « Développer des boulevards pour aider l’industrie, ça m’apparaît très anachronique », a-t-il poursuivi.

Une position que partage Cassandre Charbonneau-Jobin, qui est co-porte-parole du mouvement citoyen Mobilisation 6600 Parc nature MHM. « La mairesse a déclaré que toutes les décisions devaient être prises en tenant compte de la protection de la nature en ce moment. Ici, on a un boisé. Et ce qui est prévu, tout indique que c’est le prolongement du boulevard de l’Assomption, qui sert les intérêts du port de Montréal pour le camionnage et le transport de marchandises. On demande que le boisé Steinberg soit préservé en entier, dans son intégralité », a-t-elle déclaré jeudi, lorsque rencontrée sur ce site.

« Ça ne servirait à rien de protéger un tiers du boisé si on est pour détruire tout le reste, la connectivité écologique, la faune et la flore. L’important, c’est de conserver l’intégralité de ce milieu-là et même de l’augmenter », a enchaîné Anaïs Houde, qui est elle aussi porte-parole du mouvement citoyen.

Cassandre Charbonneau-Jobin estime d’ailleurs « ironique » que ce projet de prolongement du boulevard de l’Assomption demeure dans les cartons de Québec et de la Ville de Montréal au moment où se tient la 15e conférence de l’ONU sur la biodiversité (COP15) au centre-ville de la métropole. « Tant qu’il n’y a pas de renonciation à ce projet-là, le boisé est en danger. Et on est là pour le défendre », a-t-elle insisté.

Le cabinet de la mairesse Valérie Plante assure pour sa part avoir une vision de développement de ce secteur « qui mise sur la protection de la biodiversité ». Plusieurs « solutions » sont envisagées pour protéger notamment un milieu humide de ce secteur, de même que le boisé Vimont. « Nous allons saisir toutes les occasions pour préserver la nature et l’accès public à des espaces de qualité pour les citoyennes et les citoyens », a ajouté Marikym Gaudreault.

Le ministère des Transports du Québec n’avait pas répondu à nos questions concernant le prolongement du boulevard de l’Assomption, au moment où ces lignes étaient écrites.