Les principaux enjeux à surveiller à la COP15

La 15e conférence de l’ONU sur la biodiversité entre dans sa phase cruciale. Voici, en cinq capsules, les principaux enjeux qui occuperont les négociateurs dans la dernière ligne droite.

30 x 30

Cette cible vise à protéger 30 % des milieux terrestres et marins d’ici 2030. Plus d’une centaine de pays soutiennent cette proposition, et le Canada en fait une priorité. Plusieurs détails restent à être définis. Est-ce que les 30 % s’appliquent à chaque pays, ou bien au monde entier ? Est-ce que le texte doit prescrire la protection des zones particulièrement riches en biodiversité ? Les représentants autochtones s’inquiètent par ailleurs que la création de nouvelles aires protégées les chasse de leur territoire traditionnel : ils souhaitent une reconnaissance claire de leurs droits.

Financement

Les pays du Sud recèlent une riche biodiversité à protéger, mais ce sont les pays du Nord qui ont majoritairement tiré profit de leurs ressources naturelles. Un groupe formé du Brésil, de l’Inde et des pays africains, entre autres, demande des subventions d’au moins 100 milliards de dollars par an pour prendre soin de la nature. Le Canada, comme d’autres pays développés, refuse la création d’un nouveau fonds, mais est ouvert à mettre de l’argent sur la table. Dans la nuit de mardi à mercredi, des pays en développement ont claqué la porte d’une réunion à huis clos à ce sujet.

Subventions néfastes

Selon le Programme des Nations unies pour l’environnement, les gouvernements dépensent chaque année de 500 à 1000 milliards de dollars pour des « subventions néfastes pour l’environnement » dans les secteurs des pêcheries, de l’agriculture et des énergies fossiles. Un objectif débattu à la COP15 concerne la réduction ou l’élimination de ces subventions, possiblement d’ici 2030. Mardi, les délégués ont renoncé à nommer explicitement les subventions aux pêcheries et à l’agriculture dans le texte.

Solutions fondées sur la nature

À l’origine, les « solutions fondées sur la nature » relèvent de la lutte contre les changements climatiques. Il s’agit, par exemple, de planter des arbres. Ces projets pourraient-ils aussi bénéficier à la biodiversité ? Tous les pays n’en sont pas convaincus. Par ailleurs, avertissent les réfractaires, les solutions fondées sur la nature peuvent déposséder les populations de leur territoire traditionnel. La COP15 donnera-t-elle une impulsion à ces pratiques, ou y mettra-t-elle plutôt un frein ?

Pesticides, agriculture et pollution

Le texte négocié à Montréal évoque une réduction de deux tiers de l’utilisation des pesticides. Cette cible ambitieuse rencontre toutefois beaucoup de résistance : de nombreux pays, dont la Chine, l’Inde, la Turquie et le Mexique, s’y opposent. La Chine et le Japon s’opposent également à une proposition chiffrée au sujet des engrais. Dans l’ébauche d’entente, il est également question de favoriser le passage vers une agriculture « durable ». Selon le média spécialisé Carbon Brief, le Canada se serait opposé à une mention des régimes « à base végétale » dans le texte. Sur un autre aspect, les pays se sont entendus mardi pour « prévenir, réduire et travailler à éliminer » la pollution par le plastique, mais sans fixer de cible chiffrée.

Données génétiques

Les données génétiques sont un enjeu majeur, mais méconnu, des négociations à la COP15. Les pays doivent se mettre d’accord sur une manière de partager les bénéfices issus des produits dérivés d’ADN prélevé dans la nature. Les industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques sont en effet très intéressées par le génome des organismes. Différents systèmes de redevances sont considérés, mais les pays ne s’entendent pas pour l’instant. L’Afrique affirme que, sans un texte satisfaisant à cet égard, elle ne soutiendra pas le cadre mondial sur la biodiversité négocié à Montréal.