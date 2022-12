Des délégués quittent des négociations à la COP15

Signe de la difficulté de parvenir à un accord à la conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP15), des délégués de pays en développement ont quitté la nuit dernière une séance de négociations qui portait sur le financement nécessaire pour mettre en oeuvre l’entente qui doit être signée à Montréal dans les prochains jours.

« Il y a toujours des enjeux à régler. Mais l’enjeu qui semble avoir précipité la sortie des délégués est celui de la création d’un nouveau fonds sur la biodiversité », a fait valoir mercredi matin le porte-parole de la Convention sur la diversité biologique, David Ainsworth.

Il a précisé qu’une rencontre sera organisée mercredi par la présidence chinoise de la COP15 pour tenter de ramener les délégués à la table de négociations sur cet enjeu crucial pour tenter de parvenir à un accord mondial sur la protection de la biodiversité d’ici le 19 décembre.

La question du financement est en effet au coeur des enjeux qui demeurent à régler au cours des prochains jours, a indiqué mercredi Basile Van Havre, coprésident du groupe de travail sur le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020. L’impasse actuelle devra d’ailleurs être dénouée par les ministres chargés de peaufiner le texte de négociations, et ce, entre le 15 et le 17 décembre, a-t-il précisé.

Il faut dire que la mise en oeuvre d’un cadre de protection de la biodiversité nécessitera des dizaines de milliards de dollars de financement au cours des prochaines années. Essentiellement, il s’agira de financement qui devra être fourni par les pays développés aux pays en développement pour leur permettre de respecter les objectifs de l’entente.

Le Brésil a réitéré samedi, au nom du continent africain et de 14 autres pays, dont l’Inde et l’Indonésie, leur demande de « subventions financières d’au moins 100 milliards de dollars par an, ou 1 % du PIB mondial jusqu’en 2030 ». Mais cette hausse attendue du financement est jugée irréaliste par les pays riches, pour qui l’aide au développement consacrée à la biodiversité représentait 10 milliards de dollars par an en 2020.

Pour accueillir ces sommes, le Sud veut en outre voir la création d’un nouveau fonds mondial pour la biodiversité. Mais l’idée d’un énième fonds n’enchante pas les pays riches, qui veulent privilégier une réforme des flux financiers existants.

« La création d’un nouveau fonds pourrait prendre des années », a d’ailleurs mis en garde mardi le ministre canadien de l’Environnement Steven Guilbeault, invoquant les sept années passées à installer l’actuel Fonds mondial pour l’environnement.

Autre enjeu qui demeure à régler : la cible de protection de 30 % des milieux naturels terrestres et maritimes d’ici 2030. Selon Basile Van Havre, le dossier sera remis entre les mains des ministres, puisque pour le moment, les cibles et les échéanciers ne font toujours pas l’objet du consensus nécessaire pour être inscrits dans le texte final.

Plus de détails à venir.