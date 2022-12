Les Innus dénoncent l’absence d’annonces pour le caribou à la COP15

Les Innus d’Essipit et de Pessamit déplorent le manque d’écoute du gouvernement Legault dans le dossier de la protection du caribou forestier, une espèce qui accuse un fort déclin en raison de la destruction de son habitat. Ils estiment que Québec aurait dû profiter de la conférence de l’ONU sur la biodiversité (COP15) pour confirmer la création d’une aire protégée proposée en 2020 par les Innus et destinée à préserver un secteur important pour le cervidé.

Dans les salles du Palais des congrès, on ne voit pas de photos de caribou forestier. Sur les panneaux de la « Place Québec », où se tiennent différentes conférences et annonces durant la COP15, on présente plutôt des espèces qui se portent relativement bien au Québec : l’ours noir, le fou de Bassan, l’orignal et la baleine à bosse.

Pourtant, depuis le début de la conférence, le cas du caribou a été abordé à plusieurs reprises par les groupes écologistes, des scientifiques et des représentants des Premières nations. Et pour cause. L’espèce est considérée comme un indicateur environnemental important pour juger la santé des forêts. Son déclin témoigne donc de la dégradation de ces écosystèmes essentiels pour plusieurs espèces, mais aussi pour lutter contre la crise climatique.

Culture

Pour les Innus, le caribou est aussi un élément majeur de leur culture et de leur identité. Les Premières Nations d’Essipit et de Pessamit espéraient donc que le gouvernement Legault profiterait de la tribune de la COP15 pour annoncer la création de l’aire protégée du Pipmuacan.

Présenté en 2020 par les Innus dans le but de protéger une harde de caribous de plus en plus menacée, le projet couvrirait une superficie de 2761 km2. Il vise la protection des derniers massifs de forêt intacts d’un secteur situé à environ 150 kilomètres au nord-est de la ville de Saguenay.

Il a cependant été écarté par le gouvernement Legault au moment d’annoncer les mesures de protection du territoire permettant d’atteindre la cible de conservation de 17 % des milieux naturels terrestres du Québec avant la fin de 2020. L’industrie forestière est bien présente dans cette région, ce qui dégrade l’habitat du cervidé.

Les plus récents inventaires réalisés par les experts du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, et publiés en septembre 2020, ont d’ailleurs démontré que la situation est pour le moins critique pour l’espèce dans cette région.

L’inventaire aérien mené sur 28 000 km2 a permis d’évaluer la population à seulement 225 bêtes. « Certains secteurs ne comptent presque plus de caribous, contrairement à ce qui avait été observé en 2012 », peut-on lire dans le rapport du ministère, qui précise que « les perturbations de l’habitat » sont trop importantes, mais aussi que « la population est dans un état extrêmement précaire et que sa capacité d’autosuffisance est peu probable dans les conditions actuelles ».

Dans son rapport publié en août dernier, la Commission indépendante sur le caribou forestier mise sur pied par le gouvernement Legault reconnaissait non seulement que la situation des caribous du secteur est « préoccupante », mais elle recommandait la création de l’aire protégée du Pipmuacan.

Symbole de la biodiversité

Dans ce contexte, le vice-chef du Conseil des Innus de Pessamit, Jérôme Bacon St-Onge, déplore l’absence d’annonce concrète du gouvernement caquiste. « Nous avons un projet savamment élaboré et entériné par la Commission indépendante sur les caribous forestiers qui cadre parfaitement avec plusieurs engagements du gouvernement : une aire protégée d’initiative autochtone dans le sud de la province, qui vise à préserver le caribou forestier, une espèce hautement en péril, puis un symbole clé de notre culture et de la biodiversité au Québec », a-t-il fait valoir mardi.

« Si le gouvernement du Québec avait une réelle intention d’appuyer le leadership autochtone en matière de conservation, pourquoi ne pas annoncer la protection du projet Pipmuakan ? », a-t-il questionné.

« Retarder inutilement des actions concrètes de protection et de restauration de l’habitat de l’espèce ne fait que nous éloigner davantage de l’objectif » de protection du territoire du Pipmuacan, a ajouté Michael Ross, directeur développement et territoire au Conseil de la Première Nation des Innus d’Essipit.

Dans leur sortie publique mardi, les Innus ont prévenu qu’en l’absence d’action concrète pour le caribou, « notre bilan du Québec à la COP15 se résultera par un échec ».

Stratégie en 2023

Interpellé mardi par Le Devoir, le cabinet du ministre de l’Environnement Benoit Charette a indiqué qu’il analyse le cas de ce projet d’aire protégée.

« Le gouvernement étudie présentement différents scénarios dans le cadre de la stratégie caribou. Le Pipmuacan est au coeur de l’habitat essentiel du caribou et fait partie intégrante de plusieurs de ces scénarios. Les communautés autochtones seront sollicitées au cours des prochains mois afin de bonifier le scénario de rétablissement du caribou », a-t-on expliqué par courriel.

Le gouvernement Legault a promis de présenter d’ici juin 2023 une « stratégie » de sauvetage pour le caribou forestier, qui accuse des déclins marqués dans différentes régions. Deux hardes isolées, soit celle de Val-d’Or et celle de Charlevoix, ont même dû être envoyées en captivité pour éviter leur disparition. Dans le cas des derniers caribous de la Gaspésie, un projet de mise en enclos des femelles gestantes pourrait être réalisé cet hiver.

En l’absence de mesures pour éviter la disparition de l’espèce au Québec, le gouvernement fédéral avait menacé d’imposer un décret pour protéger les dernières forêts qui subsistent pour assurer la survie du caribou.