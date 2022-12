Le financement au coeur des négociations pour la biodiversité à la COP15

Les négociations en vue de la signature d’un accord mondial de protection de la biodiversité entrent dans une phase critique, à une semaine de la fin de la conférence de l’ONU (COP15). Si les sujets à trancher demeurent nombreux, l’enjeu du financement nécessaire pour préserver la nature sera au coeur des discussions, ont prévenu mardi les principaux acteurs des tractations qui se déroulent à Montréal.

« La question de la mobilisation des ressources est un des éléments clés », a insisté le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, dans le cadre d’un point de presse.

« Si on veut de l’ambition, des pays comme le Canada doivent comprendre, et je crois qu’ils le comprennent, que l’ambition doit être accompagnée de financement », a-t-il ajouté, en référence aux fonds qui devront être accordés aux pays en développement pour les aider à respecter les engagements internationaux en matière de protection de la biodiversité.

Au moment où les délégations réunies au Palais des congrès s’apprêtent à entrer dans la phase dite de « haut niveau », avec l’arrivée des ministres responsables de peaufiner les détails de l’accord international, les demandes des pays en développement se précisent. Le Brésil a réitéré samedi, au nom du continent africain et de 14 autres pays, dont l’Inde et l’Indonésie, leur demande de « subventions financières d’au moins 100 milliards de dollars par an ou 1 % du PIB mondial jusqu’en 2030 ».

Cette demande serait, aux yeux de plusieurs observateurs, une condition incontournable pour la conclusion d’un cadre « post-2020 » qui doit permettre de freiner le déclin sans précédent de la biodiversité à l’échelle mondiale. Mais cette hausse attendue du financement est jugée irréaliste par les pays riches, pour qui l’aide au développement dédiée à la biodiversité en 2020 représentait 10 milliards de dollars par an en 2020.

Sans évoquer de chiffres, puisque cela fait partie de la négociation, le ministre Guilbeault a dit préférer l’idée de travailler avec des mécanismes de financement qui existent déjà, plutôt que de se tourner vers la création d’un nouveau fonds. « Je ne veux pas qu’on attende des années pour créer un fonds pour soutenir les pays », a-t-il résumé.

Les États-Unis, même s’ils ne font pas partie de la négociation, faute d’avoir ratifié la Convention sur la biodiversité, jouent un rôle crucial dans l’équation financière susceptible de débloquer l’accord. « Nous avons réapprovisionné le Fonds pour l’environnement mondial cette année, la contribution américaine a été plus importante que jamais », a souligné lundi l’ambassadrice américaine pour l’environnement, Monica Medina.

Le temps presse

L’enjeu de l’argent qui sera disponible, et qui représenterait des milliards de dollars d’investissements publics et privés, sera en haut de la liste des sujets prioritaires pour les délégations, a reconnu mardi le président de la COP15 et ministre chinois de l’Écologie, Huang Runqiu. Mais plusieurs autres dossiers restent à régler et « il ne nous reste plus beaucoup de temps », a-t-il prévenu. Seuls cinq des 22 ou 23 objectifs envisagés ont jusqu’ici été tranchés.

« Les yeux du monde nous regardent » et « nous ne pouvons pas décevoir », a ajouté la secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique, Elizabeth Maruma Mrema. « Les gouvernements progressent, mais pas assez vite pour préparer un texte propre à l’arrivée des ministres », regrettait lundi Alfred DeGemmis, haut responsable de la Wildlife Conservation Society.

Il faut dire que le temps presse, a rappelé mardi le ministre Steven Guilbeault : un million d’espèces sont menacées d’extinction, un tiers des terres sont gravement dégradées, la fertilité des sols et la pureté de l’eau compromises, tandis que les océans sont mis en péril par la pollution et le réchauffement climatique. « C’est l’avenir de la vie sur Terre qui est au coeur de nos discussions », a lancé le ministre canadien de l’Environnement.