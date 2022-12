Un comité appuie l’expansion du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent

Le gouvernement fédéral est en faveur de l’agrandissement du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent. L’annonce aurait d’ailleurs pu être faite durant la conférence de l’ONU sur la biodiversité (COP15), mais le gouvernement Legault dit attendre les recommandations du comité qu’il a mandaté pour évaluer « la pertinence » de ce projet. Or, ce comité plaide pour l’expansion de cette aire protégée, a appris Le Devoir.

L’idée d’agrandir les limites du parc marin a été évoquée à plusieurs reprises depuis sa création, en 1998, pour assurer la protection du béluga. Il faut savoir qu’avec une superficie de 1245 km2, il couvre à peine 40 % de l’habitat estival essentiel de ce cétacé classé « en voie de disparition » par le gouvernement fédéral. Ce dernier a l’obligation de protéger l’espèce, en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

Le gouvernement Trudeau est d’ailleurs favorable à l’expansion des limites du seul parc marin de la province, qui est géré par Ottawa et Québec. « Un potentiel agrandissement du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent permettrait de rehausser la protection du béluga dans son habitat essentiel en étendant les mesures de protection actuelles à davantage de refuges et d’aires d’alimentation des bélugas, contribuant ainsi à la résilience de cette population face aux perturbations d’habitats engendrées par les changements climatiques et l’augmentation prévue du trafic maritime », a fait valoir lundi le cabinet du ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, dans une réponse écrite.

La nécessité d’agrandir les limites en se basant sur l’habitat essentiel du béluga signifierait de faire passer la superficie du parc à 2800 km2. Les limites de l’aire protégée s’étendraient ainsi jusqu’aux environs de L’Isle-aux-Coudres, en amont, et de Trois-Pistoles, en aval, en incluant le secteur de Cacouna, considéré comme une pouponnière pour le béluga.

Comité à Québec

Pour Ottawa, la nécessité d’aller de l’avant est telle qu’une annonce conjointe des deux ordres de gouvernements aurait pu avoir lieu dans le cadre de la COP15, selon ce qui se dégage des informations obtenues par Le Devoir. Mais le gouvernement Legault n’est pas prêt à prendre une décision concernant ce projet réclamé par les experts de la protection du béluga et des écosystèmes du Saint-Laurent.

En entrevue au Devoir vendredi dernier, le ministre de l’Environnement du Québec, Benoit Charette, a d’ailleurs confirmé que le gouvernement caquiste n’a pas encore pris de décision. Est-ce que le Québec fait de la résistance dans ce dossier impliquant le fédéral ? « Il n’y a pas de résistance. Le but est de bien faire les choses. C’est clair dans notre esprit que nous n’annoncions pas de nouveaux territoires pendant la COP », a-t-il fait valoir.

« Il n’y a pas de préjugé favorable ou défavorable. On veut juste faire les choses dans l’ordre pour s’assurer de prendre la bonne décision », a ajouté le ministre. Il a précisé qu’un comité d’experts a été mis sur pied par le gouvernement « pour évaluer la plus-value, ou la pertinence d’élargir le parc ». Or, ce travail ne serait pas encore terminé, a dit M. Charette. « Il y a un mandat qui a été donné à un comité scientifique il y a de cela quelques semaines sur la question du parc marin. Leur rapport devrait m’être présenté d’ici la fin du mois de janvier. »

Le Devoir a toutefois appris auprès de sources bien au fait du dossier que ce comité a formulé des « recommandations » précises qui militent en faveur du projet. Selon ce qui se dégage des travaux du comité mandaté par le gouvernement Legault, l’agrandissement du parc marin est présenté comme étant l’« outil privilégié » de collaboration entre Québec et Ottawa pour « rehausser la protection du Saint-Laurent ».

Les experts du comité, qui viennent notamment du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, mais aussi de la direction du parc marin, suggèrent d’amorcer les démarches en vue de la rédaction de l’« entente » nécessaire pour aller de l’avant. En vertu de la Loi sur le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, il est possible d’en modifier « les limites » avec l’accord de Québec et d’Ottawa.

Le comité estime par ailleurs qu’il serait pertinent de réfléchir aux moyens à prendre pour protéger d’autres secteurs de l’estuaire du Saint-Laurent qui ne seraient pas couverts par l’agrandissement du parc. Le gouvernement du Québec a d’ailleurs déjà fait une partie du travail en accordant, en 2020, le statut de « réserves de territoires aux fins d’aire protégée » à différentes zones de l’estuaire.

« Solution logique »

Pour le directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Québec, Alain Branchaud, le travail du comité semble indiquer que le fruit est mûr pour une concrétisation du projet. « Avec en main des recommandations claires en faveur de l’agrandissement du parc marin du Saguenay−Saint-Laurent, le gouvernement du Québec n’a plus d’excuses pour ne pas aller de l’avant. Depuis le début de la COP15, la société civile québécoise attend toujours des annonces concrètes pour la protection de la biodiversité », a-t-il fait valoir lundi.

Dans le cadre des négociations internationales qui se déroulent à la COP15, les États doivent notamment s’entendre pour protéger 30 % des milieux marins d’ici 2030. À l’heure actuelle, le Québec protège seulement 10 % de ses milieux marins, ce qui signifie qu’il devra tripler la superficie d’aires protégées dans le Saint-Laurent, et ce, en à peine plus de sept ans.

Président et directeur scientifique du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins, Robert Michaud estime que l’agrandissement du parc « est une solution logique et probablement la meilleure solution face à l’urgence de mieux protéger les bélugas et leur habitat essentiel ».

Spécialiste des écosystèmes marins et des cétacés, Lyne Morissette affirme que l’agrandissement du parc serait « logique, louable et efficace ». « C’est un fleuron qui non seulement sert d’exemple à l’échelle internationale, mais qui se connecte aussi avec d’autres zones protégées de l’Atlantique avec lesquelles nous partageons les mêmes espèces, mais aussi les mêmes individus, comme on peut le constater avec les baleines à bosse. »