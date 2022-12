«Manifestation large» contre la COP15 à Montréal

Quelques centaines de manifestants ont pris les rues de Montréal, vendredi après-midi, pour manifester contre la COP15, qualifiant la conférence onusienne d’« écoblanchiment ». Intitulé « Manifestation large : contre la COP15, pour la biodiversité », l’événement rassemblait notamment des représentants d’une vingtaine d’associations étudiantes postsecondaires en grève.

« On n’en peut plus de votre capitalisme vert et de votre écoblanchiment », a lancé la militante Xan Choquet, vers 15 h 30, au square Saint-Louis, où les manifestants se sont regroupés avant de marcher. Mme Choquette s’implique au sein du groupe Bloquons la COP 15, qui a coorganisé l’événement, aux côtés des associations étudiantes.

Manifestation contre la COP15: « On n’en peut plus de votre écoblanchiment _, déclare une militante. pic.twitter.com/3ISmmBoHcM — Olivier Du Ruisseau (@OlivierDRS) December 9, 2022

Au moment où ces lignes étaient écrites, la manifestation avait toujours lieu dans les rues du Plateau Mont-Royal et du centre-ville de Montréal, dans le calme. Les manifestants se dirigeant d’ailleurs vers le Palais des congrès, où se déroule la Conférence de l’ONU sur la biodiversité.

Une forte présence policière encadrait la marche. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a notamment dépêché des autobus de police antiémeute, qui suivaient les manifestants.

Quelques rues, notamment Saint-Denis, Rachel, Saint-Hubert et Sherbrooke, ont été bloquées momentanément.

Manifestation en cours, « contre la COP15, pour la biodiversité _. Des centaines de manifestants dans les rues. pic.twitter.com/DnK91DRUz9 — Olivier Du Ruisseau (@OlivierDRS) December 9, 2022

D’autres détails suivront.