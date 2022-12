L’avenir du Québec est lié à la protection de sa biodiversité

Une protection beaucoup plus stricte de la biodiversité du Québec est essentielle pour lutter contre les dérèglements du climat et se préparer aux impacts de ceux-ci, prévient le comité chargé de conseiller le gouvernement Legault sur les changements climatiques. Dans un avis obtenu par Le Devoir, le comité plaide pour l’arrêt de la destruction des milieux naturels et de l’étalement urbain, mais aussi pour une révision en profondeur des pratiques forestières et la mise en oeuvre d’une « stratégie nationale de la biodiversité ».

Ce nouvel avis du Comité consultatif sur les changements climatiques, qui sera présenté vendredi dans le cadre de la conférence de l’ONU sur la biodiversité (COP15), lance un message sans équivoque : « Nous devons transformer notre rapport à la nature pour prendre en compte l’évolution du climat et l’effondrement de la biodiversité », écrivent les 11 membres du comité dans le document remis au ministre de l’Environnement, Benoit Charette, le 24 novembre.

Ils soulignent ainsi que la crise de la biodiversité doit être traitée au Québec « avec le même niveau d’urgence et d’attention » que celle du climat, d’autant qu’elles sont étroitement liées. Qui plus est, insistent les scientifiques, toute stratégie de lutte contre le réchauffement climatique et pour l’adaptation à ses impacts passe par une protection de notre patrimoine naturel.

« Lorsqu’on parle de biodiversité, on parle surtout d’espèces menacées ou de territoires préservés. Mais il faut aller au-delà de cela. La biodiversité est fondamentale pour le respect de nos objectifs climatiques », explique le président du comité, Alain Webster, en entrevue au Devoir. « Par exemple, la moitié des émissions de gaz à effet de serre sont captées par les écosystèmes naturels. Il faut donc absolument revaloriser l’importance de ces écosystèmes, en particulier dans leur capacité de séquestrer du carbone. »

Alors que les projets de développement continuent d’empiéter sur les milieux naturels, principalement dans le sud du Québec, le comité insiste plutôt sur la nécessité d’éviter toute destruction. Cela impose de revoir l’aménagement du territoire, souligne M. Webster. « On ne peut pas se permettre de faire de l’étalement urbain, parce que ça se traduit par une augmentation des déplacements, et donc de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi par une dégradation des écosystèmes qui sont essentiels à la captation de CO 2 . »

Adaptation

Le comité se rallie aussi à l’objectif de protéger 30 % du territoire québécois d’ici 2030. « Le sud de la province, là où la biodiversité est la plus importante et où la connectivité écologique est particulièrement mise à mal par l’artificialisation des espaces, doit être priorisé », ajoute-t-il dans son avis. Dans la région des basses-terres du Saint-Laurent, par exemple, les aires protégées couvrent à peine 4,35 % du territoire, selon des données inscrites dans l’avis.

Qu’il s’agisse de forêts, de tourbières, de boisés ou de zones humides, tous ces milieux doivent être en santé pour jouer leur rôle pour la biodiversité et le climat. Le comité consultatif du gouvernement Legault suggère donc d’investir dans des projets de « restauration », afin de permettre aux écosystèmes affectés par l’activité humaine de mieux jouer leur rôle et de s’adapter au réchauffement.

Les scientifiques proposent du même coup la mise en oeuvre d’« un vaste programme d’adaptation des forêts au climat futur », et ce, d’ici 2025, « en diversifiant les espèces plantées et les pratiques forestières ». Alain Webster précise d’ailleurs que les dérèglements climatiques devront être pris en compte dans la gestion de leur exploitation. Sans se prononcer sur le caractère industriel de la récolte, il souligne qu’« il faudra évaluer comment nos pratiques forestières viennent affecter le bilan carbone ».

Chose certaine, la préservation des milieux forestiers devra être prise davantage en compte dans les décisions gouvernementales. Non seulement des forêts naturelles recèlent une biodiversité beaucoup plus riche, mais elles sont aussi beaucoup plus « résilientes » au réchauffement qui les affecte déjà et qui les affectera davantage dans les décennies à venir, même si on parvenait à limiter la hausse des températures mondiales à un seuil viable.

Points de bascule

Il ne faut toutefois pas s’en remettre à nos milieux naturels pour nous éviter le pire, prévient la titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’atténuation des changements climatiques à l’Université McGill, Catherine Potvin.

« On parle des solutions climatiques naturelles comme si les écosystèmes allaient tout régler, alors que ce n’est pas la situation actuelle. Ce qu’on observe, c’est que nos écosystèmes riches en carbone sont en train de subir des perturbations importantes et ils s’approchent de points de bascule où ils ne seront plus des puits de carbone, mais plutôt des sources de carbone », explique celle qui est aussi membre du comité consultatif.

C’est le cas de la forêt boréale et de zones de pergélisol du nord québécois, « dont la dégradation consécutive aux changements climatiques risque de provoquer le relâchement de très grands volumes de carbone et de méthane », peut-on lire dans l’avis qui sera publié vendredi.

« La préservation des écosystèmes est importante pour la biodiversité, surtout dans un contexte de réchauffement, notamment pour préserver des couloirs qui permettent aux espèces de se déplacer. Mais il ne faut pas croire que ce sera la solution aux changements climatiques et que nous pourrons continuer d’utiliser autant de combustibles fossiles qu’avant », insiste Mme Potvin.

La chose est d’autant plus vraie que la richesse de la trame vivante du Québec sera sérieusement mise à mal par les changements climatiques, qui « dégradent la biodiversité, les écosystèmes et les services qu’ils rendent, induisant d’importants dommages et pertes ».

Pour s’y préparer, le comité consultatif recommande au gouvernement de se doter d’une « stratégie nationale de la biodiversité ». L’objectif de celle-ci serait de s’assurer d’une « cohérence » de « l’ensemble des actions de l’État », en lien avec la politique sur les changements climatiques. Selon Alain Webster, ce cadre est essentiel pour entreprendre rapidement les changements majeurs qui sont détaillés dans l’avis produit par le comité chargé de conseiller le gouvernement.