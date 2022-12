Quatorze villes canadiennes deviennent «amies des oiseaux»

Quatorze municipalités canadiennes viennent de recevoir la certification « villes amies des oiseaux ». Sainte-Anne-de-Bellevue est la seule ville québécoise à avoir adhéré à ce programme qui vise à protéger la faune ailée dont la population a connu un fort déclin dans les 50 dernières années en raison de l’urbanisation et des activités humaines. Montréal, qui est l’hôte ces jours-ci de la COP15, n’a pas sollicité cette certification, mais soutient qu’elle pose déjà des gestes pour protéger la biodiversité.

Sainte-Anne-de-Bellevue, une municipalité de l’ouest de l’île de Montréal, a pris les grands moyens pour tenter de réduire les ravages causés par les chats domestiques, des prédateurs redoutables pour les oiseaux. Depuis trois ans, un règlement municipal oblige tous les propriétaires de chats à garder leur animal à l’intérieur. « Je vous avoue que c’est très difficile à faire respecter », confie la mairesse Paola Hawa. « On en voit de moins en moins, mais il y a encore la mentalité qu’un chat doit aller dehors. On est à côté du parc de l’Anse-à-l’Orme. Alors c’est encore plus important de faire respecter le règlement. »

Il s’agit d’une des mesures mises en place par Sainte-Anne-de-Bellevue pour lui permettre de devenir amie des oiseaux, une certification accordée par l’organisme Nature Canada. Sainte-Anne-de-Bellevue, qui compte 5000 habitants, a aussi adopté un règlement obligeant l’installation de fenêtres antireflet sur les nouvelles constructions afin d’éviter que les oiseaux s’y frappent. La Ville a planté des arbres fruitiers sur son territoire et remplacé son éclairage de rue pour réduire la pollution lumineuse.

« Tout ce qu’on a mis en place ne coûte vraiment pas cher. Ça veut dire que n’importe quelle ville peut le faire. Les petits changements aux règlements vont, avec le temps, avoir un impact », fait valoir la mairesse Hawa.

Déclin de la population

Jeudi, lors d’une conférence de presse au Palais des congrès de Montréal où se tient la conférence de l’ONU sur la biodiversité (COP15), Nature Canada a annoncé la certification de 14 nouvelles villes amies des oiseaux parmi lesquelles, outre Sainte-Anne-de-Bellevue, figurent Edmonton, Halifax, Regina et Windsor. Ces villes s’ajoutent à Vancouver, Toronto, London et Calgary qui avaient déjà obtenu leur certification au printemps 2021.

En milieu urbain, les dangers qui menacent les oiseaux sont nombreux, mais les villes peuvent poser des gestes pour favoriser la population ailée en préservant les milieux naturels, en créant des corridors verts, en interdisant des pesticides et en exerçant un meilleur contrôle des chats errants, a expliqué Graham Saul, directeur général de Nature Canada.

« Aujourd’hui, il y a trois milliards d’oiseaux de moins qu’il y a 50 ans en Amérique du Nord. Et la plupart de ces pertes sont attribuables aux activités humaines », a pour sa part rappelé le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault. « Les oiseaux sont d’excellents indicateurs de la santé de la planète », a-t-il ajouté en rappelant le rôle important joué par les canaris dans les mines de charbon pour donner l’alarme sur la présence de gaz toxiques.

Montréal, qui est déjà une ville « amie des monarques » depuis 2017, n’a pas adhéré au programme mis sur pied par Nature Canada pour les oiseaux. « Montréal est l’amie de la biodiversité dans son ensemble », a signalé Marikym Gaudreault, attachée de presse au cabinet de la mairesse Valérie Plante. « Notre administration est pleinement engagée dans la protection de la biodiversité au sens large. Nous misons sur la protection de toutes les espèces qui font partie de l’écosystème écologique de la métropole. »

Ainsi, rappelle-t-elle, Montréal a posé plusieurs gestes pour protéger des espaces naturels et accroître la superficie d’espaces verts. Plus récemment, la Ville a dévoilé sa stratégie pour protéger les pollinisateurs. Elle s’est aussi engagée à faire passer de 8 à 10 % les superficies de milieux naturels protégés sur son territoire.