Ottawa refuse d’imposer la protection du «champ des monarques»

Malgré les demandes répétées d’élus et de citoyens, le gouvernement Trudeau n’entend pas intervenir pour imposer la protection intégrale des milieux naturels qui se trouvent sur des terrains loués par Aéroports de Montréal (ADM), dont le « champ des monarques », considéré comme un habitat important pour cette espèce que le fédéral devrait classer sous peu comme étant « en voie de disparition ».

Le groupe Technoparc Oiseaux se dit « outré » par la réponse du gouvernement Trudeau à une pétition fédérale qui exigeait la protection de terres situées au nord de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau. Ces terrains, qui sont actuellement loués par Transports Canada à Aéroports de Montréal (ADM), comprennent des milieux verts, dont une zone présentée comme le « champ des monarques », en raison de la présence de l’asclépiade, une plante essentielle au cycle de vie de ce papillon.

Dans une réponse écrite, envoyée à la veille du début de la conférence de l’ONU sur la biodiversité (COP15), à cette pétition présentée à la Chambre des Communes, le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a dit ne pas pouvoir aller de l’avant avec un projet de protection, en raison des termes du « bail à long terme » signé en 1992 avec ADM. « Le gouvernement du Canada ne peut intervenir unilatéralement pour transformer les terrains aéroportuaires sous la gestion d’Aéroports de Montréal en parc urbain national, conformément aux termes du bail », écrit-il.

« À ce jour, Aéroports de Montréal a démontré son engagement environnemental en mettant en place des mesures protégeant l’écosystème et sa biodiversité à l’aéroport Montréal-Trudeau », ajoute le ministre.

Au cabinet du ministre, on dit suivre le dossier de « très près ». « Le ministre Alghabra et son cabinet ont réitéré à ADM à plusieurs reprises que l’aéroport doit en faire plus, et ce, avec le soutien de la communauté locale. Tous conviennent qu’il faut des résultats concrets et qu’il faut que l’aéroport augmente la superficie des terrains protégés », fait-on valoir, dans une réponse écrite.

Du côté d’ADM, on rappelle que les terrains appartiennent au gouvernement fédéral. « Nous croyons qu’en tant que propriétaire, il revient à Transports Canada d’ouvrir la discussion sur un éventuel changement de vocation pour une portion du site aéroportuaire, ce qui n’a pas été fait pour le moment », a fait valoir le service de communications de l’organisation.

« Champ des monarques » rasé

L’été dernier, ADM a rasé la végétation du « champ des monarques », et ce, sans avoir obtenu d’autorisation de la part du gouvernement fédéral.

Environnement Canada avait d’ailleurs ouvert « un dossier » à la suite de cette coupe, en raison de ses impacts potentiels sur les oiseaux qui nichent dans le secteur. Selon la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, il est interdit de « nuire » aux oiseaux migrateurs. Le terrain sert justement d’habitat, de site de nidification ou de lieu de passage à plus de 150 espèces d’oiseaux, dont plusieurs espèces migratrices protégées par cette loi.

Pour le porte-parole de Technoparc Oiseaux, Benoit Gravel, il est donc clair que le fédéral doit intervenir et imposer la protection des terrains qui lui appartiennent dans le secteur. « Ce serait un message positif à envoyer dans le cadre de la COP15. Mais au lieu de ça, le ministre nous répond la veille du début de la conférence pour nous dire qu’il ne protégera pas ces terres », déplore-t-il.

M. Gravel rappelle que 25 municipalités de la région de Montréal ont adopté des résolutions réclamant la protection de ces terrains. « Ça démontre qu’il y a un fort appui régional pour la protection », souligne-t-il.

« En voie de disparition »

Selon lui, le gouvernement Trudeau a d’autant plus la responsabilité d’agir qu’il devrait sous peu classer le papillon monarque comme étant « en voie de disparition ». Ottawa a en effet lancé au début du mois de novembre la consultation qui doit mener à ce classement.

Les libéraux se rangent ainsi finalement à l’avis du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, qui avait recommandé dès 2016 que le lépidoptère reçoive cette désignation, le statut le plus sévère prévu par la Loi sur les espèces en péril avant celui d’espèce « disparue » au pays.

Selon des informations obtenues par Le Devoir auprès de sources bien au fait du dossier, le gouvernement fédéral a l’intention d’utiliser le nouveau classement du monarque afin de mieux protéger les lieux qu’il fréquente. Le statut qui lui sera accordé impliquera en effet l’élaboration d’un plan de rétablissement et la désignation de l’« habitat essentiel » pour assurer sa survie au pays.

Protection internationale

Le cycle de vie complexe du papillon signifie cependant que les efforts de protection doivent dépasser les frontières canadiennes en s’étendant aux États-Unis et au Mexique.

Les papillons adultes qui passent l’hiver au Mexique se reproduisent au printemps suivant, et les femelles pondent ensuite sur une espèce de plante précise, l’asclépiade. Les monarques migrent ensuite vers le nord pour arriver au Québec en juin, où ils se reproduisent aussi. Plusieurs générations de monarques peuvent se succéder avant que ces papillons atteignent nos régions.

L’insecte fait donc face à de multiples menaces, dont les impacts des dérèglements du climat. Les chenilles de monarques sont d’ailleurs particulièrement vulnérables aux destructions d’habitats, puisqu’elles se nourrissent uniquement d’asclépiade.

Les populations de monarques se sont effondrées au cours des dernières années en Amérique du Nord. La population de l’Est (qui migre notamment jusqu’au Québec) est passée de 384 millions de papillons en 1996 à environ 60 millions aujourd’hui ; il s’agit d’une chute de 85 %. La situation de la population dite « de l’Ouest » est encore pire : elle est passée de 1,2 million de papillons en 1997 à moins de 30 000 aujourd’hui.